સુરતમાં વાયુ પ્રદૂષણને ડામવા માટે નવતર પ્રયોગ: કતારગામમાં સ્મોગ ટાવર મુકાયું, જાણો શું છે કામગીરી?
Surat News: ગુજરાતના ઝડપથી વિકસતા શહેર સુરતમાં વાયુ પ્રદૂષણની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) દ્વારા એક અનોખો અને મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. શહેરીજનોને શુદ્ધ હવા મળી રહે તે હેતુથી કતારગામ વિસ્તારમાં એક એર સ્મોગ ટાવર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. આ ટાવર શહેરમાં હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે એક આધુનિક પગલું છે.
ચેતન પટેલ/સુરત: સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણમાં દેશમાં ઝળહળતું પ્રદર્શન કરનારા સુરત શહેરમાં હવા પ્રદૂષણને ડામવા માટે વિશેષ યોજનાઓ, પ્રોજેકટો પર કામગીરી ચાલી રહી છે. જે અંતર્ગત હવે કતારગામ અલ્કાપુરી ખાતે મુકાયેલા એર સ્મોગ ટાવરનું કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટિલના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું હતું. આ સ્મોગ ટાવર માટે પૂર્વ કેન્દ્રીય કાપડ, રેલવે રાજ્ય મંત્રી દર્શના જરદોશની ગ્રાન્ટમાંથી ૩૪.૯૯ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવી હતી.
સ્મોગ ટાવરની વિશેષતાઓ અને કાર્યપ્રણાલી...
આ સ્મોગ ટાવર વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણની દિશામાં એક મહત્ત્વનું પગલું છે. ઊંચાઈ અને ખર્ચ: આ ટાવરની ઊંચાઈ ચાર મીટર છે અને તેને રૂપિયા ૩૪.૯૯ લાખના ખર્ચે ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. અસરકારકતાનો વિસ્તાર: આ ટાવર તેની આસપાસના 50 થી 500 મીટરની ત્રિજ્યામાં હવાની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદરૂપ થશે. અદ્યતન ટેકનોલોજી: આ સ્મોગ ટાવર અદ્યતન ફિલ્ટરેશન અને આયનાઇઝર ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. તે હવામાં રહેલા સૂક્ષ્મ રજકણો અને અન્ય પ્રદૂષકોને દૂર કરીને શુદ્ધ હવાને જમીનના સ્તરે છોડે છે. ચાર-તબક્કાની શુદ્ધિકરણ પ્રણાલી: સ્મોગ ટાવર ચાર તબક્કાની ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને ટાવરમાંથી પસાર થતી હવાને વ્યવસ્થિત રીતે શુદ્ધ કરશે, જેથી હાનિકારક કણોનું પ્રમાણ ઘટી શકે.
મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને લાંબા ગાળાના ફાયદા
આ સ્મોગ ટાવર માત્ર હવાને શુદ્ધ કરવા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે પર્યાવરણના મહત્ત્વના પરિમાણોનું પણ સતત નિરીક્ષણ કરશે. મોનિટરિંગ: ફિલ્ટરેશનની સાથે સાથે, આ ટાવર ભેજ (Humidity) અને તાપમાન (Temperature)નું પણ મોનિટરિંગ કરશે. આનાથી શહેરના હવામાન અને વાયુ પ્રદૂષણના ડેટાને સમજવામાં મદદ મળશે. લાભ: આ નવતર પ્રયોગથી કતારગામ જેવા ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં સ્થાનિક હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો થશે. પ્રદૂષકો દૂર થવાથી શ્વસન સંબંધિત બીમારીઓથી નાગરિકોને રક્ષણ મળશે અને જાહેર આરોગ્યને પ્રોત્સાહન મળશે. સુરત મનપા દ્વારા શરૂ કરાયેલો આ સ્મોગ ટાવર પ્રોજેક્ટ, અન્ય શહેરો માટે પણ વાયુ પ્રદૂષણ સામે લડવા માટે એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
એર સ્મોગ ટાવર ૪ મીટર ઊંચાઈનું છે અને સરળતાથી ખસેડી શકાય છે. ૫૦થી ૫૦૦ મીટર ત્રિજયામાં હવાની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. અદ્યતન ફિલ્ટરેશન અને આયનાઈઝર ટેક્નોલોજીથી હવામાં રહેલા પ્રદૂષકોને દૂર કરે છે. ગીચ શહેરી વિસ્તારોમાં હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે અને ધુમ્મસની વધતી જતી સમસ્યાઓ ઉકેલે છે. પીએમર.૫ અને પીએમ૧૦ જેવા હવામાં રહેલા હાનિકારક કણોને અસરકારક રીતે દૂર કરવા માટે હાઈ-એફિશિયન્સી પાર્ટિક્યુલેટ એર ફિલ્ટરેશન ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ થશે.
વધુમાં, આ એર સ્મોગ ટાવરમાં ક્લાઉડ ડેટા ઇન્ટિમેશન સાથે એર કવોલિટી ઈન્ડેક્સ, ભેજ, તાપમાન અને ફિલ્ટર સ્થિતિ સહિતના ડેટાઓનું રીઅલ ટાઇ મ મોનિટરિંગ કરાશે. સ્મોંગ ટાવર ચાર તબક્કાની ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને ટાવરમાંથી પસાર થતી હવાને વ્યવસ્થિત રીતે શુદ્ધ કરશે. સૂક્ષ્મ રજકણો, અન્ય પ્રદૂષકોને દૂર કરી શુદ્ધ હવાને જમીનના સ્તરે છોડશે. અદ્યતન ટેક્નોલોજીને કારણે આસપાસની હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો થશે.
