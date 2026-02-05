આવો હતો સાણંદની હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટીની અંદરનો નજારો : 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દારૂ પીરસાયો હતો
Ahmedabad Liquor Party Raid ; અમદાવાદના સાણંદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટી પર પોલીસના દરોડા. વેડિંગ એનિવર્સરીની ખુશીમાં દારૂપાર્ટી કરતા 81 લોકોની ધરપકડ કરાઈ. પાર્ટીમાં 38 મહિલાઓ પણ હતી સામેલ. લક્ઝુરીયસ કાર સાથે લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત...
Ahmedabad News ; ગાંધીના ગુજરાતમાં કલંકિત ઘટના બની છે. દારૂબંધી હોવા છતાં ગુજરાતમાં દારૂની રેલમછેલ અટકી નથી રહી. હવે તો જે રીતે દારૂની પાર્ટીઓ પકડાઈ રહી છે, તે જોતા એવું લાગે છે કે જાણે આયોજકો સરકારની દારૂબંધી સામે પડકાર ફેંકતા હોય કે બળવો કરતા હોય. ગુજરાત પોલીસની નાક નીચે ગુજરાતમાં દારૂની પાર્ટીઓ થઈ રહી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં કથળી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદના સાણંદ પાસેની હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીના આયોજને પોલીસને પણ ચોંકાવી દીધા છે.
અમદાવાદના સાણંદ નજીક હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટી પર બુધરાતે રાતે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સાણંદ પાસે નિર્વાણા ગ્રીન્સ બંગલોમાં પોલીસે રેડ પાડીને દારૂપાર્ટી કરતા 81 લોકોની અટકાયત કરી હતી. ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે, આ 81 લોકોમાં 38 મહિલાઓ સામેલ હતી.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આદર્શ નામના વ્યક્તિની 25 મી વેડિંગ એનિવર્સરી પર પાર્ટીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે 20 જેટલી લક્ઝુરીયસ કાર પણ જપ્ત કરી છે. તો પોલીસે સ્થળ પરથી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસ રેડમાં જોવા મળ્યું કે, પાર્ટીામાં દરેક ટેબલ પર દારૂ પીરસાયો હતો. 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દારૂ પીરસવામાં આવ્યો હતો. તો પોલીસ જપ્ત કરેલી એક કારમાં દારૂની બોટલોનું બોક્સ પણ મળી આવ્યું છે.
સાણંદના નિરવાના ગ્રીન્સ વિક એન્ડ હોમમાં દારૂની મહેફિલ દારૂબંધીના કાયદા સામે લપડાક સમાન છે. તમામ આરોપીઓનો સાણંદની સરકારી હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ટેસ્ટ કરાયો છે. પકડાયેલા કુલ 81 વ્યક્તિઓ પૈકી 38 મહિલાઓને નોટિસ આપી જવા દેવાઈ છે. 10 જેટલા હુક્કા અને અનેક દારૂની બોટલો કબજે કરાઈ છે. મોટી સંખ્યામાં વૈભવી ગાડીઓનો કાફલો પકડાયો છે. તો આ મામલે સાણંદ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નિર્વાણા ગ્રીન વીકએન્ડ વિલા ફાર્મહાઉસ પર પોલીસ દરોડા બાદના ચોંકાવનારા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. આ વિશે પોલીસ અધિક્ષક ઓમપ્રકાશ જાટે કહ્યું કે, ૨૦૦ નંબરના બંગલામાં આલિશાન હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીનું આયોજન કરાયું હતું. પ્રાઇવેટ સ્વીમિંગ પુલ, વિશાળ ગાર્ડન અને સર્વિંગ બાર ટેબલ સહિતની વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ હતી. વિવિધ પ્રકારના કોકટેલનું મેનુ અને ડિનરનું વિશેષ મેનુ રાખવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિદેશી દારૂની બોટલોના બોક્સ, હુક્કા, કોન્ડ્રિંક્સ સહિતનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. આમંત્રિત મહિલા પુરુષોને પહેરવા માટેના માસ્ક પણ મળી આવ્યા છે. વિશેષ પહેરવેશ સાથેની થીમબેઝ પાર્ટીનું આયોજન કરાયું હતું. ખાસ dj અને ડાન્સ ફ્લોર પર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. લગ્ન તિથિવાળા દંપતીના મોટા કટઆઉટ પણ જોવા મળ્યા.
