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3 ઈંડા ઊભા અને 1 આડું! ટીટોડીના ઈંડાના સ્થાન પરથી બદલાયું ચોમાસાનું ગણિત, જાણો વરસાદની ભવિષ્યવાણી

Gujarat Monsoon Bhavishyawani From Titodi Eggs: હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઉનાળાની આકરી ગરમી પડી રહી છે અને પારો સતત વધી રહ્યો છે. આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે જગતનો તાત અને સામાન્ય જનતા સારા ચોમાસાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા એરોડ્રામ વિસ્તારમાંથી ચોમાસાના આગમન અને વરસાદના વરતારાને લઈને એક ખૂબ જ રસપ્રદ સમાચાર સામે આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 05, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:15 PM IST
3 ઈંડા ઊભા અને 1 આડું! ટીટોડીના ઈંડાના સ્થાન પરથી બદલાયું ચોમાસાનું ગણિત, જાણો વરસાદની ભવિષ્યવાણી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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