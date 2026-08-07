/ગુજરાત કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ! ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખો પહોંચ્યા દિલ્હી

Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં ફરી એકવાર આંતરિત અસંતોષના કારણે રાજકારણ ગરમાયું છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક અસંતોષનો મામલો હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ અને નેતાઓએ દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથે મુલાકાત કરીને સંગઠનમાં ચાલી રહેલી નિમણૂકો અને પ્રદેશ નેતાગીરીની કાર્યપદ્ધતિ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સંગઠનની નિમણૂકો સામેના આ વિવાદ ઉકેલવા નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને કે.સી. વેણુગોપાલને પણ મળવાના છે.
સાંસદ ગેની બેન પણ રહ્યા હાજર
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જિલ્લાના કોંગ્રેસ પ્રમુખો દિલ્હી પહોંચ્યા છે. સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના કેટલાક વર્તમાન અને પૂર્વ ધારાસભ્યો પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. ખાસ કરીને એઆઈસીસી (AICC) પ્રમુખ સાથેની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક દરમિયાન બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પણ હાજર રહ્યા છે, જે આ અસંતોષના મુદ્દાને વધુ ગંભીર બનાવે છે.
રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત માટે માંગ્યો છે સમય
આગામી સમયમાં આ અસંતુષ્ટ નેતાઓ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કે.સી. વેણુગોપાલ સાથે પણ મુલાકાત કરવાના છે. એટલું જ નહીં, પક્ષના દિગ્ગજ નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત માટે સમય માંગવામાં આવ્યો છે, જેથી ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠનાત્મક પ્રશ્નોનું વહેલી તકે નિરાકરણ આવી શકાય.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ ગુજરાત સંગઠનમાં પદોની ફાળવણી અને જિલ્લા સ્તરે યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ ન મળવાને લઈને અનેકવાર અસંતોષના સૂર ઊઠ્યા હતા, ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના નેતૃત્વ દ્વારા સીધા હાઈકમાન્ડ સુધી રજૂઆત કરવાનો આ પગલું પક્ષની આંતરિક બાબતોમાં મોટા ફેરફારોના સંકેત આપી રહ્યા છે.
ગુજરાત કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલા આ આંતરિક વિવાદને કારણે આગામી સમયમાં પક્ષની રણનીતિ પર મોટી અસર પડી શકે છે. જો હાઈકમાન્ડ દ્વારા સમયસર યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં નહીં આવે તો પક્ષના કાર્યકરો અને નેતાઓનું મનોબળ નબળું પડવાની પૂરી શક્યતા છે.