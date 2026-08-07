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ગુજરાત કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ! ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખો પહોંચ્યા દિલ્હી

Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક અસંતોષ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લા પ્રમુખો, ધારાસભ્યો અને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને મળી પ્રદેશ નેતાગીરીની કાર્યપદ્ધતિ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:35 PM IST
ગુજરાત કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ! ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખો પહોંચ્યા દિલ્હી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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