/ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વચ્ચે મોટા સમાચાર; બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખનું રાજીનામું, લેટરમાં મોટો ઘટસ્ફોટ

Gujarat Congress: બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા અને બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત વચ્ચે ચાલી રહેલા આંતરિક વિવાદ વચ્ચે રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે. આ ખેંચતાણ દરમિયાન બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રોહિતભાઈ પરેગીએ પોતાના પદેથી સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપી દીધું છે.
તેમણે રાજીનામા પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પક્ષમાં ગેનીબેન ઠાકોર અને ગુલાબસિંહ રાજપૂતનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓના સન્માન અને કાર્યકરોની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ જવાબદારી ચાલુ રાખવી યોગ્ય નથી. આ ઘટના બાદ પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખને સંબોધીને લખાયેલો રાજીનામું સ્વીકારવાનો લેટર પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.
રાજીનામા પાછળનું મુખ્ય કારણ અને વાયરલ પત્ર
રોહિતભાઈ પરેગીએ પોતાના રાજીનામાના પત્રમાં ગંભીર આક્ષેપો અને વિગતો દર્શાવી છે. રાજીનામામાં તેમણે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પક્ષમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને ગુલાબસિંહ રાજપૂતનું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓના સન્માન પર આવી પહોંચેલી આંચ અને કાર્યકરોની દુભાયેલી લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે પોતાના હોદ્દા પર ચાલુ રહેવું યોગ્ય ન ગણ્યું. આ સાથે જ પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખને સંબોધીને મોકલેલો રાજીનામાનો સ્વીકૃતિ લેટર પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ગરમાયેલું રાજકારણ
વાવ અને થરાદ સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાના કોંગ્રેસ સંગઠનમાં ચાલી રહેલી જૂથબંધી હવે ખુલ્લેઆમ સામે આવી ગઈ છે. યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખના રાજીનામાથી સ્થાનિક સ્તરે અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે અને આંતરિક કલહ ચરમસીમાએ પહોંચતાં પક્ષના કાર્યકરોમાં ભારે ઘમાસાણ મચી ગયું છે.