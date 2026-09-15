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ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વચ્ચે મોટા સમાચાર; બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખનું રાજીનામું, લેટરમાં મોટો ઘટસ્ફોટ

બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા અને બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત વચ્ચે ચાલી રહેલા આંતરિક વિવાદ વચ્ચે રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે. આ ખેંચતાણ દરમિયાન બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રોહિતભાઈ પરેગીએ પોતાના પદેથી સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપી દીધું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:57 PM IST
ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વચ્ચે મોટા સમાચાર; બનાસકાંઠા યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખનું રાજીનામું, લેટરમાં મોટો ઘટસ્ફોટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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