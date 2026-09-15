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કોંગ્રેસમાં વિખવાદ વચ્ચે રાજકારણનો પારો હાઈ; જયરાજસિંહે કહ્યું કોંગ્રેસમાં શિસ્તનો અભાવ, તો પ્રવીણ માળીએ કહ્યું, સમગ્ર કોંગ્રેસમાં ડખો!

Gujarat Congress: બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસમાં શરૂ થયેલો આંતરિક કલહ હવે સમગ્ર રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી રહ્યો છે. આ વિવાદને પગલે પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા અને વર્તમાન ભાજપ નેતા જયરાજસિંહ પરમાર તેમજ મંત્રી પ્રવીણ માળીએ કોંગ્રેસની કાર્યપદ્ધતિ અને શિસ્ત પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:24 PM IST
કોંગ્રેસમાં વિખવાદ વચ્ચે રાજકારણનો પારો હાઈ; જયરાજસિંહે કહ્યું કોંગ્રેસમાં શિસ્તનો અભાવ, તો પ્રવીણ માળીએ કહ્યું, સમગ્ર કોંગ્રેસમાં ડખો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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