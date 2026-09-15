/કોંગ્રેસમાં વિખવાદ વચ્ચે રાજકારણનો પારો હાઈ; જયરાજસિંહે કહ્યું કોંગ્રેસમાં શિસ્તનો અભાવ, તો પ્રવીણ માળીએ કહ્યું, સમગ્ર કોંગ્રેસમાં ડખો!

Gujarat Congress: બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસથી શરૂ થયેલો આંતરિક કલહ હવે સમગ્ર ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો લાવી રહ્યો છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં વધી રહેલા જૂથવાદ અને કકળાટને પગલે પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા તેમજ વર્તમાન ભાજપ નેતા જયરાજસિંહ પરમારે કોંગ્રેસની કાર્યપદ્ધતિ સામે આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું કે પક્ષમાં શિસ્તનો ભારે અભાવ વર્તાઈ રહ્યો છે. આ જ મુદ્દે મંત્રી પ્રવીણ માળીએ પણ વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સમગ્ર કોંગ્રેસમાં આંતરિક ડખો અને અસંતોષ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. આ વિવાદના કારણે રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વધુ તેજ બન્યો છે.
કોંગ્રેસમાં શિસ્તનો અભાવ અને 'ટાંટિયા ખેંચવાની' સંસ્કૃતિ: જયરાજસિંહ પરમાર
ઝી 24 કલાક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જયરાજસિંહ પરમારે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા જણાવ્યું હતું કે, આ કલહ આદિકાળથી ચાલતો આવ્યો છે અને અનાદિકાળ સુધી રહેશે. કોંગ્રેસમાં શિસ્તનો ભારે અભાવ છે. પરિવાર હોય ત્યાં મતભેદ અને વાસણ ખખડે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ભાજપમાં શિસ્તભંગ સામે પગલાં લેવાય છે, જ્યારે કોંગ્રેસમાં આવી કોઈ નીતિ નથી.
તેમણે ઉમેર્યું કે, "કોંગ્રેસની પ્રિય રમત કબડ્ડી છે, જ્યાં એકબીજાના ટાંટિયા ખેંચવામાં જ લોકો માહેર છે. કોંગ્રેસ ભાજપ સામે લડવાને બદલે અંદરોઅંદર લડી રહી છે. પહેલાં જે વિશેષ પાર્ટી હતી, તે હવે શેષ રહી છે અને ટૂંક સમયમાં નામશેષ થઈ જશે." આ ઉપરાંત તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કોંગ્રેસના નેતાઓ કાર્યકરોના ખભે બંદૂક મૂકીને પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને ચૂંટણી સિવાય ક્યારેય લોકો વચ્ચે જતા નથી.
સમગ્ર રાજ્યમાં કોંગ્રેસનો ડખો: મંત્રી પ્રવીણ માળી
કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદ પર પ્રતિક્રિયા આપતાં મંત્રી પ્રવીણ માળીએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસનો આ કકળાટ માત્ર એકાદ જિલ્લા પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ આખા રાજ્યમાં કોંગ્રેસની આવી જ પરિસ્થિતિ છે. જે લોકો પોતાનો પરિવાર સાચવી શકતા નથી, તે રાજ્ય સાચવવાની વાતો કરી રહ્યા છે.
બનાસકાંઠા વિવાદમાં ગુલાબસિંહ અને ગેનીબેનના સમર્થનમાં સૂર
બીજી તરફ, બનાસકાંઠામાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત વચ્ચેના વિવાદ અંગે થરાદ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય સિદ્ધરાજસિંહ રાજપૂતે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ગુલાબસિંહે ત્રણ મહિના પહેલા જ પ્રદેશ સમિતિને ઉમેદવારોની યાદી સોંપી હતી, પરંતુ સમયસર યાદી જાહેર ન થતાં તેમણે પોતાની વાત રજૂ કરવી પડી હતી.
સિદ્ધરાજસિંહે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગુલાબસિંહ રાજપૂત અને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર જેવા જનાદેશ ધરાવતા નેતાઓને પાર્ટીમાંથી દૂર કરવાનું આંતરિક કાવતરું રચાઈ રહ્યું છે. પ્રદેશના કાર્યક્રમોમાં ગુજરાતના એકમાત્ર મહિલા સાંસદ હોવા છતાં ગેનીબેનને સંપર્ક પણ કરવામાં આવતો નથી. ભાજપ જે ન કરી શક્યું તે કામ કોંગ્રેસના જ અંદરના લોકો કરી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ કાલે પણ કોંગ્રેસમાં હતા અને આજે પણ છે, તથા જરૂર પડશે ત્યારે ગુલાબસિંહ અને ગેનીબેનની સાથે મજબૂતીથી ઊભા રહેશે.