રત્નકલાકાર બન્યો સ્મગલર, બેગમાં પેસ્ટ બનાવી કરાતા ગોલ્ડ સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ; લાખોનું સોનું જપ્ત
Surat News: સુરત SOG પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સુરત SOG પોલીસે ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરત SOGએ પોલીસે બાતમીના આધારે અમદાવાદથી સુરત આવેલા એક રત્નકલાકારની ધરપકડ કરી છે. મળતી માહિતી અનુસાર આ ગોલ્ડ દુબઈથી સમગલિંગ કરવામાં આવતું હતું.
International Gold Smuggling: ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતે આવતી ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટનો ઉપયોગ કરી કસ્ટમ એકસાઈઝની ડ્યુટી ભરવી ન પડે તે માટે શરીર ઉપર તેમજ લગેજમા સંતાડી અનેક પ્રકારે ઈમીગ્રેશન સિક્યુરીટીમાંથી પસાર થઈ ગેરકાયદેસર રીતે સોનાની દાણચોરી કરવામાં આવી હોય છે ત્યારે સુરત SOG પોલીસે મોટી સફળતા મળી છે. SOG પોલીસે ઈન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ સમગલિંગનું રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. SOG પોલીસે 239 ગ્રામ સોનુ સહિત 26,34,500 રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે ભાવિક કાતરીયાની ધરપરડ કરી છે. પકડાયેલ આરોપી રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરતો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ સુરત SOG પોલીસને એક ટોળકી વિષે માહિતી મળી હતી. જેમાં એક આ ટોળકી તેના કેરિયરોને દુબઈ ખાતે મોકલી ત્યાંના વેપારીઓ દ્વારા સોનાની અંદર કેમિકલ મિક્સ કરી સ્પ્રે છંટકાવ કરી તેને બેગની અંદર ચિપકાવી દેવામાં આવે છે. જેથી તે સોનાને એરપોર્ટ ઉપર ઈમિગ્રેશન સિક્યુરીટી ચેકિંગમાં ખબર ના પડે તે રીતે સોનાને દુબઈથી સુરત ખાતે દાણચોરી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં એક વ્યક્તિ દુબઈથી સોનુ બેગમાં છુપાવી દાણચોરી કરી અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે ઉતરી ત્યાંથી અન્ય ઇસમ રેલવે મારફતે સોનાની ડીલેવરી આપવા સુરત ખાતે આવનાર છે.
જે બાતમીના આધારે પોલીસે સુરત રેલવે સ્ટેશન સામે રૂપા રેસ્ટોરન્ટની સામે જાહેર રોડ ઉપર વોચ ગોઠવી દુબઇથી સોનાની દાણચોરી કરી લાવેલ આરોપી ભાવીક પ્રવિણભાઈ કાતરીયાને ઝડપી પાડી તેઓ પાસે રહેલ એક ટ્રોલી બેગની ઝીણવટ ભરી રીતે ઝડતી કરતા ટ્રોલી બેગની સાઇડમાં રેક્કુનની નીચે સ્પ્રે વડે કેમિકલ મિક્સ કરી છુપાવીને દુબઈથી લાવેલ સોનાના પાવડરનુ વજન 239.500 ગ્રામ કિંમત રૂપિયા 26,34,500નો ઝડપી પાડી અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ 27,05,500નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
SOG પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓ એરપોર્ટ ઉપર ઈમિગ્રેશન સિક્યુરિટીમાં પકડાઈના જાય તે માટે અવનવા કીમીયાઓ અજમાવતા હોય છે. જેમાં તેઓ સોનાની પેસ્ટ બનાવી તેમાં કેમિકલ મિક્સ કરી તે કેમીકલયુક્ત સોનુ લિક્વીડ ફોર્મમાં લાવી તેને ટ્રોલીબેગના બહારની સાઇડે આવેલ રેક્કુન તથા રબરની શીટની વચ્ચે સ્પ્રે કરી નવુ લેયર (પડ) બનાવેલ જે આધુનીક ઉપકરણ મેટલ ડીટેક્ટરમાં પણ ડીટેક્ટ ન થાય તેવી રીતે સોનુ સંતાડી દાણચોરી કરતા હતા. સુરત શહેર SOGએ હ્યુમન સોર્સીસની મદદથી ફરી એકવાર સોનાની દાણચોરીના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં સફળતા મળેલ છે.
આ સમગ્ર ગોલ્ડ સમગલિંગમાં મહિલા મુખ્ય આરોપી નિરાલી રાજપૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે. નિરાલી દુબઈમાં રહી ઓપરેટ કરે છે અને આખું નેટવર્ક ચલાવે છે. દુબઈથી અકરમ નામનો આરોપી ગોલ્ડ લઈને આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ ભાવિક અમદાવાદ એરપોર્ટથી ડિલિવરી લીધી હતી અને ટ્રેન મારફતે ભાવિક સુરત આવ્યો હતો. સુરતમાં ભાવિક અમિત નામના આરોપીને ગોલ્ડ આપવાનો હતો. જો કે, આરોપી અમિતને ગોલ્ડ આપે તે પહેલા જ પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. SOG પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મુદ્દામાલ કબજે કરીને આરોપી તથા સોનુ દુબઈથી મોકલનાર, મંગાવનાર તથા લેવા જનારનાઓ વિરુધ્ધમા મહિધપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે.
