ગુજરાતમાં યોજાશે પતંગોનો 'મહામેળો'; દેશ-વિદેશના પતંગબાજોથીઆકાશ થશે રંગીન; જાણો તારીખ અને સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

International Kite Festival 2026: આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 10 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી દરમિયાન કરવામાં આવશે. ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આયોજિત આ મહોત્સવમાં વિશ્વભરના પતંગબાજો અને પતંગ પ્રેમીઓ ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:57 PM IST

International Kite Festival 2026 Date and Schedule: ગુજરાતમાં દર વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં યોજાતો આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ ઉત્તરાયણની વર્ષો જૂની પરંપરા સાથે જોડાયેલો છે. આ મેળા દરમિયાન આકાશ રંગબેરંગી અને વિવિધ આકારની પતંગોથી ભરાઈ જાય છે. આ મહોત્સવની ખાસ વાત એ છે કે તે દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ અને પતંગબાજો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. અહીં અલગ-અલગ દેશોની અનોખી અને સુંદર પતંગો જોવા મળે છે. જો તમે પણ આ વર્ષે પતંગ મહોત્સવનો આનંદ માણવા માંગતા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે જ છે. આજે, અમે તમને આ તહેવાર સંબંધિત બધી મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. ચાલો જાણીએ...

ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ?
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 10 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને 14 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. તેનું મુખ્ય સ્થળ અમદાવાદનો સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ છે. આ ઉપરાંત, આ મહોત્સવ ગુજરાતના અન્ય શહેરો જેવા કે સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને દ્વારકામાં પણ ઉજવવામાં આવશે. આ મહોત્સવમાં જાપાન, અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈન્ડોનેશિયા જેવા દેશોના પતંગબાજો તેમની અનોખી અને ક્રાફ્ટેડ પતંગોનું પ્રદર્શન કરશે. સાથે જ ભારતના પરંપરાગત પતંગ ઉત્પાદકો પણ તેમની કળાનું પ્રદર્શન કરશે, જેનાથી આકાશનો નજારો જોવા જેવો હશે. આ સુંદર પતંગોથી આકાશ ભરી દેશે અને એક અદભુત દૃશ્ય જોવા મળશે.

બાળકો માટે ખાસ વર્કશોપ
પતંગબાજી સિવાય અહીં અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની પણ મજા માણી શકાશે. લોક સંગીત અને નૃત્યના પર્ફોર્મન્સની સાથે હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રદર્શન અને લોકલ ફૂડ સ્ટોલ્સ પણ હશે, જ્યાં તમે ગુજરાતી વાનગીઓનો સ્વાદ માણી શકશો. બાળકો માટે ખાસ વર્કશોપ રાખવામાં આવી છે, જેમાં તેમને પતંગ બનાવવાની અને પતંગ ઉડાડવાની તકનીકો શીખવવામાં આવશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2026: તારીખ અને શિડ્યુલ
આ મહોત્સવ 10 જાન્યુઆરીથી 14 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે. મુખ્ય કાર્યક્રમો અમદાવાદમાં યોજાશે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં એન્ટ્રી બિલકુલ ફ્રી છે અને કાર્યક્રમો સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.

  • 10 જાન્યુઆરી: રાજકોટ, સુરત અને ધોળાવીરા
  • 11 જાન્યુઆરી: શિવરાજપુર (દ્વારકા), સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી (એકતાનગર) અને વડનગર
  • 12-14 જાન્યુઆરી: અમદાવાદ (મુખ્ય સમારોહ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર)
  • 13 જાન્યુઆરી: વડોદરા
     

