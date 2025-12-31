Prev
બાળકો પાસે ચોરી કરાવતી આંતરરાજ્ય ‘પારધી ગેંગ’નો પર્દાફાશ, સુરત પોલીસની મોટી સફળતા

Surat Police: સુરત રેલ્વે સ્ટેશન ખાતેથી સોનાના દાગીનાની બાળકો મારફતે ચોરી કરતી આંતર રાજ્ય “પારધી ગેંગ” ઝડપાઇ. પ્રથમવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ આઇ.ડી. દ્વારા ટોળકીપકડી પાડવામાં આવી. રૂ રૂ.૧૫,૩૦,૦૦૦/- ની ચોરીનો ગુનો ઉકેલાયો. રેલવે પોલીસે ચોરીનો મુદામાલ રીકવર કર્યો. રાજસ્થાનના ઉમરાવદેવીના પર્સ માંથી ચોરી કરી હતી. સુરત પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પર ઉતરતા વૃદ્ધા ને નિશાન બનાવી હતી. બે સગીર વયની બાળકીઓ દ્વારા ચોરી કરવામાં આવી હતી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:58 PM IST

બાળકો પાસે ચોરી કરાવતી આંતરરાજ્ય 'પારધી ગેંગ'નો પર્દાફાશ, સુરત પોલીસની મોટી સફળતા

Surat News: સુરત રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોની નજર ચૂકવી કિંમતી ઘરેણાંની ચોરી કરતી કુખ્યાત આંતરરાજ્ય 'પારધી ગેંગ'ને પકડવામાં રેલવે પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આ સમગ્ર ઓપરેશનની ખાસ વાત એ છે કે પોલીસે પહેલીવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) ની મદદથી આરોપીઓ સુધી પહોંચી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કાર્યવાહી સાથે રૂ. 15,30,000/-ની મત્તાની ચોરીનો ગુનો ઉકેલાયો છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
રાજસ્થાનના રહેવાસી વૃદ્ધા ઉમરાવદેવી જ્યારે સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર ૨ પર ઉતરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ ગેંગે તેમને નિશાન બનાવ્યા હતા. ગીચતાનો લાભ લઈ ગેંગની બે સગીર વયની બાળકીઓએ ચાલાકીપૂર્વક વૃદ્ધાના પર્સમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી હતી. આ મામલે રેલવે પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાતા એલ.સી.બી. (LCB) ની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી.

તપાસમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીએ ભજવી મુખ્ય ભૂમિકા
પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ટોળકી પાંડેસરા વિસ્તારમાં કૈલાશનગર ચોકડી પાસે મેદાનમાં ઝૂંપડું બાંધીને રહેતી હતી. જોકે, ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ તેઓ ઝૂંપડું ખાલી કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસને તપાસ દરમિયાન શકમંદો પૈકીના એક સભ્યનું Instagram ID મળી આવ્યું હતું. આ ડિજિટલ પુરાવાના આધારે ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી પોલીસે તેમનું લોકેશન ટ્રેક કર્યું અને મહારાષ્ટ્રના બુલઢાણા જિલ્લાના વતની એવા આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને કબૂલાત
એલ.સી.બી.ની ટીમે ફૂટેજ અને ટેકનિકલ પુરાવાના આધારે નીચે મુજબના આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જેના નામ ટીના ઉર્ફે અંજુ (પત્ની સુમિત) અને સુમિત (પુત્ર શત્રુઘ્ન)નો સમાવેશ થાય છે. આ દંપતી અને બે બાળકીઓ અમરાવતીથી ટ્રેન મારફતે સુરત આવ્યા હતા. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓએ અગાઉ પણ સુરત સ્ટેશન પરથી રૂ. 50,000 રોકડાની ચોરી કરી હતી.

મુદ્દામાલ રિકવર, પોલીસની અપીલ
રેલવે પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી વૃદ્ધાના પર્સમાંથી ચોરી થયેલા તમામ સોનાના દાગીના (કિંમત રૂ. 15.30 લાખ) રિકવર કરી લીધા છે. નિર્દોષ દેખાતી બાળકીઓનો ઉપયોગ કરીને ચોરી કરાવતી આ મોડસ ઓપરેન્ડીથી પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી છે. રેલવે સ્ટેશન કે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ મુસાફરી કરતી વખતે તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો અને અજાણ્યા વ્યક્તિઓ કે શંકાસ્પદ હિલચાલ કરતા બાળકોથી સાવધ રહો.

