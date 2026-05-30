/IPL 2025 Final: ટિકિટોના કાળાબજારી સામે અમદાવાદ પોલીસ એક્શનમાં, કમિશનરનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ

Narendra Modi Stadium: IPL 2026 ફાઇનલની ટિકિટોના કાળાબજારી અંગે પોલીસનું જાહેરનામું. ક્રિકેટ ટિકીટો કાળા બજારી અંગેનું જાહેરનામું. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ.મલિક દ્વારા સમગ્ર અમદાવાદ વિસ્તારમાં ટિકિટોના કાળાબજારી કરવા કે નિયત ભાવમાં ખરીદી કરી વધુ ભાવે વેચવા પર સખત પ્રતિબંધ મુકાયો છે.
Narendra Modi Stadium: ક્રિકેટ રસિકો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે IPL 2026 ની ભવ્ય ફાઇનલ મેચ આગામી 31 મે ના રોજ રમાવા જઈ રહી છે. અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જામશે. આ મહામુકાબલાને લઈને ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ટિકિટોની કાળાબજારી (બ્લેક માર્કેટિંગ) રોકવા માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ સખત એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક દ્વારા આ અંગે એક મહત્વનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
ટિકિટોના કાળાબજારી પર સખત પ્રતિબંધ
પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામા અનુસાર, સમગ્ર અમદાવાદ વિસ્તારમાં IPL ફાઇનલની મેચની ટિકિટોના કાળાબજારી કરવા અથવા તો નિયત કિંમતે ખરીદેલી ટિકિટોને વધુ ભાવે (નફાખોરી કરીને) વેચવા પર સખત પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ કે સોશિયલ મીડિયા પર પણ જો કોઈ વ્યક્તિ નિયત ભાવ કરતા વધુ કિંમતે ટિકિટ વેચતા પકડાશે, તો તેની સામે કડક પગલાં લેવાશે.
જાહેરનામું ક્યારથી ક્યાં સુધી અમલમાં રહેશે?
આ જાહેરનામું તા. ૩૦/૦૫/૨૦૨૬ (૦૦:૦૦ કલાક) થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૬ ના ૨૪:૦૦ કલાક સુધી સમગ્ર અમદાવાદ શહેરમાં કડક રીતે અમલમાં રહેશે.
નિયમનો ભંગ કરનાર સામે થશે જેલભેગી કાર્યવાહી
જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ટિકિટોના બ્લેક માર્કેટિંગમાં સંડોવાયેલી જણાશે અથવા જાહેરનામાના નિયમોનો ભંગ કરશે, તો તેની સામે નીચે મુજબની કાયદાકીય કલમો હેઠળ આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 33.1 (એક્સ) અને 131, ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)-2023: કલમ-૨૨૩. આ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને પોલીસ આરોપીઓની અટકાયત કરશે અને કાયદેસરની જેલની સજા કે દંડની કાર્યવાહી હાથ ધરશે.
GT vs RCB: હાઈ-વોલ્ટેજ ફાઇનલ મેચ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ૩૧/૦૫/૨૦૨૬ ના રોજ વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે ચેમ્પિયન બનવા માટે ફાઇનલ મેચ રમાશે. ફેન્સ આ મેચ જોવા માટે ભારે આતુર હોવાથી ટિકિટોની માંગ આસમાને છે. આ સ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવીને કેટલાક તત્વો કાળાબજારી ન કરે તે માટે પોલીસે સ્ટેડિયમની આસપાસ અને સમગ્ર શહેરમાં વોચ ગોઠવી દીધી છે. પોલીસ પ્રશાસને નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ અધિકૃત પ્લેટફોર્મ પરથી જ ટિકિટ ખરીદે અને કાળાબજારી કરનારાઓની માહિતી પોલીસને આપે.