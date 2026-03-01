ટેરિફથી માંડ ટાઢ વળી હતી, ત્યારે યુદ્ધનો બોમ્બ ફૂટ્યો! ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં મંદી આવશે
Live Update On Israel Iran War : ફરી એકવાર યુદ્ધના ભણકારાથી ગુજરાતને અસર થવા જવાની છે. ઈરાન ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થઈ જતા, સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગકારોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. અગાઉ પણ યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ, ઈઝરાયેલ-ગાઝા યુદ્ધ વખતે હીરા ઉદ્યોગની હાલત કફોડી બની ચૂકી છે, ત્યારે ફરી એકવાર હીરા ઉદ્યોગ યુદ્ધને કારણે ઘાતક મંદીમાં સપડાઈ શકે છે
US-Israel Iran War Effect On Gujarat Busiess : ખામેનીના મોત બાદ ઈરાન બરાબરનું વિફર્યું છે. ખામેનેઈના મોત બાદ ઈરાન આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થઈ ગયું છે. ઈરાને એક સાથે મિડલ ઈસ્ટના અનેક દેશો પર હુમલો બોલાવી દીધો છે. ત્યારે હવે પરિસ્થિતિ વિશ્વ યુદ્ધ તરફ આગળ વધી રહી છે. આવામાં આ યુદ્ધની અસર ગુજરાત પર સીધી રીતે થવાની છે. ઈઝરાયેલ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે ગુજરાતના અનેક વ્યવસાયને સીધી અસર પડશે. એટલુ જ નહિ, જો આ યુદ્ધ લાંબુ ચાલ્યું તો આ વ્યવસાયોમાં ઘાતક મંદી પણ આવી શકે છે.
ડાયમંડ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગ પર સંકટના વાદળો
વિશ્વના વિવિધ દેશો, ખાસ કરીને ઈઝરાયેલ, ઈરાન અને અમેરિકા સહિતના 10 દેશોમાં યુદ્ધનો માહોલ છવાયો છે. ત્યારે આ કારણે ભારતના જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગની ચિંતામાં મોટો વધારો થયો છે. હજી તો ટેરિફમાં માંડ રાહત મળી હતી, તેના બાદ વેપારમાં જે તેજીની આશા હતી, તેના પર હવે યુદ્ધના કારણે પાણી ફરી વળ્યું છે. ભારતમાંથી જેમ એન્ડ જ્વેલરીનું વિશ્વભરમાં 100% એક્સપોર્ટ થાય છે. યુદ્ધના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અસ્થિરતા આવતા આ સમગ્ર નિકાસ ચેઈન ખોરવાઈ ગઈ છે.
કયા સેક્ટર પર કેટલી અસર થશે
ઈન્ડિયન બુવલિન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોયસિયેશનના પ્રમુખ નૈનેશ પચીગરે જણાવ્યું કે, ગુજરાતની કુલ જ્વેલરી નિકાસમાં 35% હિસ્સો માત્ર અમેરિકાનો છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર નબળું પડતા અમેરિકા તરફથી આવતા ઓર્ડરમાં મોટો ઘટાડો થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તો તાજેતરમાં જ ડાયમંડ જ્વેલરી પર ટેરિફ 0% કરવામાં આવ્યો હતો. જેનાથી વેપારીઓમાં ભારે ઉત્સાહ હતો. પરંતુ હવે યુદ્ધના કારણે આ શૂન્ય ટકા ટેરિફનો લાભ લેવા માટે બજારમાં જોઈએ તેવી માંગ જ રહી નથી.
યુદ્ધની સ્થિતિમાં માલ જતો અટક્યો
યુદ્ધ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં એર કાર્ગો ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી છે. ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ થવાને કારણે તૈયાર માલ વિદેશ મોકલી શકાતો નથી. જેના લીધે કરોડો રૂપિયાનો માલ અટવાયો છે. વેપાર પર થનારી આ 100% નકારાત્મક અસર માત્ર મોટા ઉદ્યોગપતિઓ સુધી સીમિત નહીં રહે. જો લાંબા સમય સુધી એક્સપોર્ટ બંધ રહેશે, તો તેની સીધી અસર સુરત અને અન્ય કેન્દ્રોના નાના રત્ન કલાકારો પર પડશે. કામ ઓછું થવાથી કારીગરોની રોજીરોટી છીનવાઈ જવાનો ડર અત્યારથી જ સતાવી રહ્યો છે.
વેપાર ધંધા ફરી મંદીમાં સપડાઈ જશે
એક તરફ સરકાર તરફથી ટેરિફમાં રાહત મળી હતી, ત્યારે બીજી તરફ યુદ્ધની સ્થિતિએ હીરા ઉદ્યોગને ફરી એકવાર મુશ્કેલ સમયમાં ધકેલી દીધો છે. જો યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાશે તો વૈશ્વિક સ્તરે હીરાની માંગમાં ઘટાડો થશે અને પેમેન્ટ ફસાઈ જવાની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ શકે છે.
સુરતના હીરા ઉદ્યોગકારોમાં ચિંતાનો માહોલ
ઈન્ડિયન ડાયમંડ ઈન્સ્ટુટેડના ચેરમેન દિનેશ નાવડીયાએ હાલની સ્થિતિ વર્ણવતા કહ્યું કે, દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ડ્રોન હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને તાત્કાલિક બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટ બંધ થવાના કારણે ખાસ કરીને ભારતના રફ ટ્રેડિંગ બિઝનેસનો દુબઈ સાથે ડાયરેક્ટ ડીલ થાય છે. આજની તારીખમાં 65% રફ ટ્રેડિંગના ટેન્ડરિંગનું દુબઇની અંદર થાય છે. લોકોને આવવા જવાની સરળતાના કારણે જ્યારે પર ટેન્ડર ટાઇમ મળે એ દિવસે એ જ દિવસે લોકો અહીંથી નીકળતા હોય છે. આવા ઘણા લોકોનું ટેન્ડર સિસ્ટમમાં જે કોઈ એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી છે, ફ્લાઈટ રદ થતાં સમયસર ત્યાં પહોંચી નહીં શકે. એના કારણે રફ સપ્લાયની ચેનલની અંદર મુશ્કેલીઓ ચોક્કસ ઊભી થશે.
તેઓએ કહ્યું કે, યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો ચોક્કસ દુબઈના રફ ટ્રેડિંગના બિઝનેસમાં ખૂબ મોટી અસર જોવા મળશે. દુબઈ રફ હીરાની ઈન્ડસ્ટ્રી માનવામાં આવે છે. જો કોઈ હીરા ઉદ્યોગકારોએ પોતાની ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયાની તારીખ લીધી હોય, તો તે તારીખ હવે રદ કરવામાં આવી રહી છે. ઈઝરાઈલમાં પણ ડિઝાઈંગ હીરાનું ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વેપાર થાય છે. જે વેપાર ડાયરેક્ટ સુરતથી કરવામાં આવે છે. આ યુદ્ધથી ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં પણ અસર જોવા મળશે. જો લાંબા ગાળે યુદ્ધ ચાલે તો ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં ચોક્કસ પણે અસર થશે.
