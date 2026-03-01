જો યુદ્ધ નહિ અટક્યું તો ખેદાન-મેદાન થઈ જશે ગુજરાતના આ 6 ઉદ્યોગો, મંદીના વાદળો મંડરાશે
Live Update On Israel Iran War : ઈઝરાયેલ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે સુરતમાં ડાયમંડ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગ પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધની સૌથી અસર ગુજરાત પર પડશે. કારણ કે ગુજરાત ભારતનું મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એક્સપોર્ટ હબ છે. ગુજરાતના દરિયાકિનારે આવેલા બંદરો અને ત્યાંના ઉદ્યોગો આ વૈશ્વિક તણાવથી સીધા પ્રભાવિત થશે
US-Israel Iran War Effect On Gujarat Busiess પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : ઈઝરાયેલ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે સુરતમાં ડાયમંડ, ટેક્સટાઈલ અને જ્વેલરી ઉદ્યોગ પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. વિશ્વના વિવિધ દેશો, ખાસ કરીને ઈઝરાયલ, ઈરાન અને અમેરિકા સહિતના 10 દેશોમાં યુદ્ધ ચાલુ થયું છે. ભારતના જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગની ચિંતામાં મોટો વધારો થયો છે. ટેરિફ રાહત મળ્યા બાદ વેપારમાં જે તેજીની આશા હતી, તેના પર હવે યુદ્ધના કારણે પાણી ફરી વળ્યું છે.
1. કેમિકલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ (ભરૂચ, અંકલેશ્વર, દહેજ)
- ગુજરાતને ભારતનું 'પેટ્રોકેમિકલ હબ' કહેવામાં આવે છે.
- અસર: ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘું થતા કેમિકલ્સ બનાવવા માટે વપરાતા રો-મટીરિયલ (Naphtha, Benzene) ના ભાવ વધશે.
- પરિણામ: અંકલેશ્વર અને દહેજની હજારો નાની-મોટી કેમિકલ ફેક્ટરીઓની ઉત્પાદન કિંમત વધશે, નફો ઘટશે.
- જો ભાવ વધારો ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવે તો પ્લાસ્ટિક અને રંગ (Paints) મોંઘા થશે.
2. હીરા અને ઝવેરાત ઉદ્યોગ (સુરત)
- સુરત વિશ્વના ૯૦% હીરાનું પોલિશિંગ કરે છે.
- અસર: યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં અસ્થિરતા આવશે, જેનાથી અમેરિકા અને યુરોપના દેશોમાં લક્ઝરી વસ્તુઓની માંગ ઘટશે.
- પરિણામ: સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં ઓર્ડર ઓછા થઈ શકે છે.
- સોનાના ભાવમાં ઉછાળો આવવાથી સ્થાનિક જ્વેલરી માર્કેટમાં પણ મંદી આવી શકે છે.
3. સિરામિક ઉદ્યોગ (મોરબી)
- મોરબીથી વિશ્વના અનેક દેશોમાં ટાઇલ્સ અને સેનિટરી વેરની નિકાસ થાય છે.
- અસર: નિકાસ માટે વપરાતા કન્ટેનરના ભાડા (Freight Rates) અને દરિયાઈ વીમો વધશે.
- મોરબીની પ્રોડક્ટ્સ મધ્ય-પૂર્વ (Middle East) ના દેશોમાં ખૂબ જાય છે.
- પરિણામ: ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ વધવાથી મોરબીની ટાઇલ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મોંઘી પડશે અને વેચાણ ઘટશે
4. બંદરો અને લોજિસ્ટિક્સ (કંડલા, મુંદ્રા, પીપવાવ)
- ગુજરાત પાસે ભારતનો સૌથી લાંબો દરિયાકિનારો છે અને મોટા બંદરો છે.
- અસર: હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં તણાવને કારણે ખાડીના દેશોમાંથી આવતા તેલ અને ગેસના જહાજો અટકી શકે છે.
- પરિણામ: કંડલા અને મુંદ્રા બંદર પર કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં ઘટાડો થઈ શકે છે
- શિપિંગમાં વિલંબ થવાથી એક્સપોર્ટ-ઈમ્પોર્ટ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયોને મોટું નુકસાન થશે.
5. કૃષિ નિકાસ (મગફળી, કપાસ અને જીરું)
- ગુજરાતમાંથી કૃષિ પેદાશોની નિકાસ મોટા પાયે થાય છે.
- અસર: ઈરાન અને અન્ય ખાડીના દેશો ગુજરાતની કૃષિ વસ્તુઓના મોટા ખરીદદાર છે.
- પરિણામ: જો શિપિંગ રૂટ પ્રભાવિત થાય, તો જીરું અને મગફળીની નિકાસ અટકી શકે છે,
- જેની સીધી અસર ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો તેમજ વેપારીઓના ભાવ પર પડશે.
6. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (અમદાવાદ, વડોદરા)
- અસર: દવા બનાવવા માટેના API (એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ) ના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં વધારો થશે.
- પરિણામ: ભારતની મોટી ફાર્મા કંપનીઓ (ઝાયડસ, સન ફાર્મા વગેરે) જે ગુજરાતમાં પ્લાન્ટ ધરાવે છે,
- તેમની નિકાસ કિંમતો પર દબાણ આવશે.
ગુજરાત માટે આ યુદ્ધનો અર્થ છે
- મોંઘું ટ્રાન્સપોર્ટેશન, મોંઘો કાચો માલ અને નિકાસમાં ઘટાડો.
- જો યુદ્ધ લાંબુ ચાલે તો સુરત અને મોરબી જેવા શહેરોમાં રોજગારી પર પણ તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
હીરા ઉદ્યોગ પર કેટલી અસર પડશે
આ મામલે ગુજરાત સ્ટેટ ઈન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ નૈનેશ પચીગરે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાંથી જેમ એન્ડ જ્વેલરીનું વિશ્વમાં 100% એક્સપોર્ટ થાય છે. યુદ્ધના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અસ્થિરતા આવતા આ સમગ્ર નિકાસ સાંકળ ખોરવાઈ ગયો છે. ભારતની કુલ જ્વેલરી નિકાસમાં 35% હિસ્સો માત્ર અમેરિકાનો છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર નબળું પડતા અમેરિકા તરફથી આવતા ઓર્ડરમાં મોટો ઘટાડો થવાની ભીતિ સેવાઇ રહી છે. તાજેતરમાં જ ડાયમંડ જ્વેલરી પર ટેરિફ 0% કરવામાં આવ્યો હતો. જેનાથી વેપારીઓમાં ભારે ઉત્સાહ હતો. પરંતુ હવે યુદ્ધના કારણે આ શૂન્ય ટકા ટેરિફનો લાભ લેવા માટે બજારમાં જોઈએ તેવી માંગ જ રહી નથી.
એક્સપોર્ટ બંધ રહેશે તો રત્ન કલાકારોની હાલત કફોડી બનશે
તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં એર કાર્ગો ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી છે. ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ થવાને કારણે તૈયાર માલ વિદેશ મોકલી શકાતો નથી. જેના લીધે કરોડો રૂપિયાનો માલ અટવાયો છે. વેપાર પર થનારી આ 100% નકારાત્મક અસર માત્ર મોટા ઉદ્યોગપતિઓ સુધી સીમિત નહીં રહે. જો લાંબા સમય સુધી એક્સપોર્ટ બંધ રહેશે, તો તેની સીધી અસર સુરત અને અન્ય કેન્દ્રોના નાના રત્ન કલાકારો પર પડશે. કામ ઓછું થવાથી કારીગરોની રોજીરોટી છીનવાઈ જવાનો ડર અત્યારથી જ સતાવી રહ્યો છે.
દૂબઈથી 45 દેશોમાં સુરતનું ટેક્સટાઈલ એક્સપોર્ટ થાય છે
સુરત ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગનું હબ કહેવાય, સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ પ્રોડક્શન કોઈ કરતું હોય તો ચાઈના પછી આખા વિશ્વમાં સુરત કરી રહ્યું છે. જે દરરોજ 6 કરોડ મીટર કપડું બનાવતું હોય, 22 લાખ લોકોથી વધારે રોજગારી એમાં મેળવતા હોય છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આખા દેશની અંદર ટેક્સટાઈલની વાત કરીએ તો 18 થી 20 કરોડ લોકો આમાં રોજગારી મેળવતા હોય છે. ત્યારે અત્યારે એવું માની શકાય કે જો આ યુદ્ધ લાંબું ચાલે તો ટેક્સટાઈલને, સુરતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મોટું એવું નુકસાન થશે. અમારું જે મેન-મેઇડ ફાઈબર છે - બુરખા અને સલવાર કમીઝનું ટોટલ કપડું ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં, યુએસ પછી અમે મોટું જો એક્સપોર્ટ કરતા હોઈએ તો દુબઈથી અને દુબઈ વાયા 45 દેશોની અંદર કરતા હોઈએ. તો અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે જો યુદ્ધ લાંબું ચાલે તો નુકસાન મોટું થવાનું છે.
જો યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાશે તો વૈશ્વિક સ્તરે હીરાની માંગ ઘટશે
- એક તરફ સરકાર તરફથી ટેરિફમાં રાહત મળી હતી, ત્યારે બીજી તરફ યુદ્ધની સ્થિતિએ હીરા ઉદ્યોગને ફરી એકવાર મુશ્કેલ સમયમાં ધકેલી દીધો.
- જો યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાશે તો વૈશ્વિક સ્તરે હીરાની માંગમાં ઘટાડો થશે અને પેમેન્ટ ફસાઈ જવાની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ શકે છે.
તેઓએ કહ્યું કે, મેન-મેઇડ ફાઈબરનું ભારતનું માર્કેટ યુએસ પછીનું બીજા નંબરનું માર્કેટ છે. જ્યારે ગાર્મેન્ટનું માર્કેટ યુએસ છે. તો મેન-મેઇડ ફાઈબરનું માર્કેટ આપણું દુબઈથી વાયા 45 ગલ્ફ કન્ટ્રીની અંદર આપણે મોકલી રહ્યા છીએ. એટલે કરોડોનો કાપડનો વેપાર આપણો એમની સાથે છે. તો નુકસાનીનો આંક વધી શકે છે. કારણ કે જે MEG-PTA છે જે ક્રૂડમાંથી બનતી પ્રોડક્ટ છે એ યાર્ન છે. યાર્ન એટલે મેન-મેઇડ ફાઈબર. જો એ પણ મોંઘું થશે, એક બાજુ યુદ્ધ પણ લાંબું ચાલશે, તો મોટી કમરતોડ ફટકો સુરત શહેરની ટેક્સટાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લાગશે એવું કહું તો ખોટું નથી.
