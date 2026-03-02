Prev
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધથી સુરતને પડશે મોટો આર્થિક ફટકો, લાખો લોકોની રોજગારી છીનવાશે !

Iran-Israel War : ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષની સીધી અસર સુરતના અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે. 30,000 કરોડના ટેક્સટાઈલ એક્સપોર્ટ અને લાખો ડોલરના હીરાના વેપાર પર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ત્યારે કાપડ અને હીરા ઉધોગને મોટો ફટકો પડતાં આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લાખો લોકોની રોજગારી પર મોટું સંકટ ઉભું થયું છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:52 PM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષની સીધી અસર સુરતના અર્થતંત્ર પર
  • ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગોને મોટો આર્થિક ફટકો
  • લાખો લોકોની રોજગારી પર મોટું સંકટ

ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધથી સુરતને પડશે મોટો આર્થિક ફટકો, લાખો લોકોની રોજગારી છીનવાશે !

Iran-Israel War : ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે વધી રહેલા લશ્કરી તણાવની સીધી અસર હવે ભારતીય અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે. દેશના આર્થિક વિકાસની કરોડરજ્જુ ગણાતા કાપડ અને હીરા ઉદ્યોગો પણ આ અસ્થિર વાતાવરણમાં ગંભીર ચિંતાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. જ્યારે નિકાસમાં તાજેતરમાં સુધારાના સંકેતો જોવા મળ્યા હતા, ત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિએ આ સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણને અનિશ્ચિતતામાં ફેરવી દીધો છે. ડેટા સૂચવે છે કે ઉદ્યોગ માટે પરિસ્થિતિ અત્યંત પડકારજનક બની શકે છે.

ટેક્સટાઇલ સેક્ટર પર ડબલ માર

ટેક્સટાઇલ સેક્ટરની વાત કરીએ તો સુરત ગલ્ફ દેશોને સૌથી મોટી નિકાસ કરે છે, જ્યાં દુબઈ દ્વારા 45થી વધુ દેશોમાં કાપડ મોકલવામાં આવે છે. રમઝાન દરમિયાન મોટી માત્રામાં માલ મોકલવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધને કારણે કાર્ગો અને શિપમેન્ટમાં વિલંબને કારણે કરોડો રૂપિયાનો માલ પરિવહનમાં અટવાઈ ગયો છે. સુરતની કુલ કાપડ નિકાસના આશરે 20-30% વિદેશમાં જાય છે, જેનું વાર્ષિક મૂલ્ય 25,000થી 30,000 કરોડ રૂપિયા છે. વેપારીઓનો અંદાજ છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં 5,000-7,000 કરોડના વ્યવહારોને અસર થઈ શકે છે.

લાખો લોકોની રોજગારી પર મોટું સંકટ

સુરત દેશના મેન મેડ ફાઇબર ઉત્પાદનનો આશરે 80% હિસ્સો ઉત્પન્ન કરે છે. યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે યાર્ન અને ફાઇબરના ભાવમાં વધારો થશે. આનાથી ઉત્પાદન ખર્ચ અને પરિવહન ખર્ચ પર સીધી અસર પડશે, જેનાથી નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા પર અસર પડશે. વેપારીઓ કહે છે કે જો પરિસ્થિતિ લાંબા સમય સુધી નબળી રહેશે, તો તેમણે વર્ક ફોર્સ ઘટાડવું પડી શકે છે. હાલમાં હોળીને કારણે લગભગ 25% કામદારો તેમના ગામડાઓમાં પાછા ફર્યા છે, જેના કારણે દબાણ થોડું ઓછું થયું છે. જો કે, જો બજારમાં મંદી વધુ ઘેરી બને છે, તો પરત ફરતા કામદારો માટે રોજગાર એક પડકાર બની શકે છે.

જેમ્સ અને જ્વેલર્સ સેક્ટર પર સીધી અસર

યુદ્ધની સીધી અસર જેમ્સ અને જ્વેલર્સ સેક્ટર પર પડી છે. સુરત વિશ્વનું સૌથી મોટું હીરા પોલિશિંગ હબ પણ છે અને તેની કુલ નિકાસનો આશરે 65% ભાગ દુબઈ દ્વારા અન્ય દેશોમાં જાય છે. હાલમાં ઘણા કન્સાઈનમેન્ટ દુબઈના કાર્ગો હોલ્ડમાં અટવાયેલા છે. દુબઈ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયો પણ મૂંઝવણની સ્થિતિમાં છે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગોને મોટો આર્થિક ફટકો

ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હજારો કરોડ રૂપિયાના નિકાસ જોખમમાં છે. આ ઉદ્યોગો પર આધાર રાખતા લાખો કામદારો અને રત્ન કલાકારોની આજીવિકા આ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ડર પર આધારિત છે. જો આ વૈશ્વિક તણાવ ટૂંક સમયમાં ઓછો નહીં થાય, તો સુરતના ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગોને મોટો આર્થિક ફટકો પડી શકે છે. 
 

Iran Israel WarsuratSurat export crisisSurat Textile Industrydiamond market Surat

