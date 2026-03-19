ઈરાને કતર પર મિસાઈલ છોડી પણ અસર ગુજરાતીને પણ થશે, હવે ગેસ સાચવીને વાપરજો!
LPG CRISIS : ગલ્ફ દેશો વચ્ચે લડાઈ તો દિલ્હીથી 2100 કિલોમીટર દૂર લડાઈ રહી છે પણ યુદ્ધની આગ ભારતને પણ દઝાડી રહી છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાનના 2 દિવસના હુમલામાં ભારતને પણ ઝટકો લાગવાનો છે.
Iran-Isreal War: અમેરિકા સાથે મળીને ઈઝરાયેલે જંગની શરૂઆત તો કરી દીધી છે પણ આ આગે હવે દુનિયાને ઝપેટમાં લીધી છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાન આમને સામને છે પણ આખા મિડલ ઈસ્ટમાં મિસાઈલો પહોંચી રહી છે. ઈઝરાયેલે ઈરાનમાં આવેલા દુનિયાના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ પાર્સ ગેસ પ્લાન્ટ પર હુમલો કરતાં જેવા સાથે તેવાની નીતિ અપનાવતા ઈરાને કતરના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ રાસ લફાન પર મિસાઈલથી હુમલો કર્યો છે. આ હુમલા બાદ તણાવ એટલો વધી ગયો છે કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ ઈઝરાયેલ પર બગડ્યા છે. એમને ઈરાનના પાર્સ ગેસ પ્લાન્ટ પર હુમલો ઈઝરાયેલે કર્યો હોવાનું જણાવી પોતાની જવાબદારી ખંખેરી લીધી છે. અમેરિકા સમજી ચૂક્યું છે કે જો ઈરાને કતરને ટાર્ગેટ કર્યું તો વિશ્વમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસનું સંકટ ઉભું થઈ જશે.
ઈરાન- ઈઝરાયેલમાં આરપારની લડાઈ, દુનિયાની સૌથી મોટી ગેસફિલ્ડ પર હુમલો
ઈઝરાયેલે ઈરાનની જે ગેસ ફિલ્ડ પર હુમલો કર્યો છે એ દુનિયાની સૌથી મોટી નેચરલ ગેસ ફિલ્ડ છે. એ બાબતે તમે અંદાજ લગાવી શકો કે આ હુમલો કેટલો ખતરનાક છે. પાર્સ ગેસ પ્લાન્ટની સાથે સાથે પેટ્રોકેમિકલ અને તેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ હુમલામાં ધ્વસ્ત થઈ ગયા છે. આ હુમલા બાદ ઈરાને કતરની ગેસ રિફાઈનરીને ટાર્ગેટ કરી છે. ઈરાને પહેલાંથી તેલ સપ્લાઈની લાઈફ લાઈન ગણાતી સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝને બંધ કરી રાખી છે. લાલ સાગરમાં ઈરાન સમર્થિત હૂતી આતંકવાદીઓ પણ એક્ટિવ થયા છે. ક્રૂડ ઓઈલનો રસ્તો રોક્યા બાદ હવે ઈરાને ગેસના સોર્સ પર પણ હુમલો કરતાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને ઝાટકો લાગ્યો છે.
ભારત માટે પણ વધશે મુશ્કેલીઓ
ગલ્ફ દેશોમાં ચાલી રહેલી લડાઈ દિલ્હીથી ભલે 2100 કિલોમીટર દૂર લડાઈ રહી છે પણ આની અસર ભારતને પણ થવાની સાભાવના છે. ઘાયલ શેરની જેમ ઈરાન ફક્ત ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવી રહ્યું નથી પણ અમેરિકાની કમર તોડી રહ્યું છે. એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સપ્લાય ચેનને ટાર્ગેટ કરીને યુદ્ધના ડરને વિશ્વભરમાં ફેલાવી રહ્યું છે. કતરના એનર્જી ઠેકાણા પર હુમલાઓનો ઝટકો ભારતને પણ થવાનો છે. કારણ કે ગેસનું સંકટ વધી શકે છે.
ગેસની સમસ્યા વધશે
ઈરાને કતરની રાસ લફાન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સીટી પર મિસાઈલથી હુમલો કર્યો છે. જેને કારણે કતરે તાત્કાલિક LNGનું ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. ગેસની સપ્લાય રોકાઈ તો ભાવમાં મસમોટો વધારો થવાનો છે. ભારત માટે ખતરો ભયાનક બની જશે. કારણ કે કતર ભારતનો સૌથી મોટો ગેસ સપ્લાયર દેશ છે. ઈરાને જે રાસ લફાન કોમ્પલેક્સ પર મિસાઈલથી હુમલો કર્યો છે ત્યાંથી ભારત સૌથી વધારે ગેસની ખરીદી કરી છે. ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના આ યુદ્ધે ભારત માટે ચિંતાઓ પેદા કરી છે.
ભારત ક્યાંથી ગેસ ખરીદે છે.
ભારતની ગેસની જરૂરિયાતો આયાત પર નિર્ભર છે. જેમાં સૌથી મોટો હિસ્સો એ કતરનો છે. કુલ આયાતના 47 ટકા ગેસ કતરમાંથી આવે છે. આ સિવાય યુએઈ, ઓમાન, અમેરિકા, અંગોલા અને નાઈજિરિયાથી ભારત ગેસની ખરીદી કરે છે. મિડલ ઈસ્ટના દેશો યુદ્ધમાં ફસાયેલા છે. સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝ બંધ છે. ભારત કતરમાંત 12થી 13 મિલિયન મેટ્રીક ટન ગેસની ખરીદી કરે છે. ભારત માટે ચિંતાનો વિષય એટલે છે કે એના સૌથી મોટા સપ્લાયર દેશ પર હુમલાઓ તઈ રહ્યાં છે. કતર પર ઈરાનના હુમલાઓ વધે છે અને ગેસ ફેસિલિટી બંધ કરવાની નૌબત આવી તો ભારત માટે ગેસ સંકટને ટાળવું અઘરું પડી જશે.
