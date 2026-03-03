Prev
ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં ગુજરાતી યુવકનું મોત, ઓમાનમાં મિસાઈલ એટેકમાં ગુમાવ્યો જીવ

Iran US War : ઓમાનમાં ઓઇલ ટેન્કર પર થયેલા મિસાઇલ હુમલામાં દીવના 25 વર્ષીય દીક્ષિત સોલંકીનું મોત થયું છે. હુમલા સમયે તે એન્જિન રૂમમાં ફરજ બજાવી રહ્યો હતો. અન્ય 20 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવાયા હતા. યુવકના મોતથી પરિવાર તેમજ ખારવા સમાજમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:37 PM IST
  • ઓમાનના દરિયાઈ વિસ્તારમાં એક ઓઇલ ટેન્કર પર મિસાઇલ હુમલો
  • આ હુમલામાં દીવના 25 વર્ષીય યુવાન દીક્ષિત સોલંકીનું નિધન
  • જહાજમાં મોટાભાગે ભારતીય નાગરિકો હતા

Iran US War : ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે હાલ સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. ત્યારે ઓમાનના દરિયાઈ વિસ્તારમાં એક ઓઇલ ટેન્કર પર થયેલા મિસાઇલ હુમલામાં મૂળ ગુજરાતી અને દીવના રહેવાસી 25 વર્ષીય યુવાન દીક્ષિત અમરીક સોલંકીનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. યુવાનના અચાનક નિધનથી પરિવાર તેમજ ખારવા સમાજમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે.

જહાજમાં મોટાભાગે ભારતીય નાગરિકો હતા

માહિતી અનુસાર પોર્ટ સુલ્તાન કાબૂસ નજીક ‘MT સ્કાય લાઈટ’ નામનું ઓઇલ ટેન્કર જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન અચાનક મિસાઇલ હુમલો થયો હતો. જહાજમાં કુલ 21 ક્રૂ સભ્યો હાજર હતા, જેમાં મોટાભાગે ભારતીય નાગરિકો હતા. 16 ભારતીય, 4 બાંગ્લાદેશી અને 1 યુક્રેની નાગરિક હતા. 

ઘટના સ્થળે જ યુવકનું મોત

હુમલાથી જહાજના એક ભાગમાં ભારે નુકસાન થયું અને આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. તે સમયે દીક્ષિત સોલંકી પોતાની ફરજ મુજબ એન્જિન વિભાગમાં કામ કરી રહ્યો હતો. મિસાઇલ અથડાતા એન્જિન રૂમ વિસ્તારમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો, જેના કારણે તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ઘટના સ્થળે જ તેનું મૃત્યુ થયું હતું. અન્ય ક્રૂ સભ્યોને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

હુમલા બાદ નજીકમાં રહેલા અન્ય જહાજ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં બાકીના 20 સભ્યોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી. હાલ નુકસાન પામેલા જહાજની સુરક્ષા અને તપાસ માટે નેવી દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

દીવના ભાવસારવાડા વિસ્તારનો રહેવાસી હતો

દીક્ષિત મૂળ દીવના ભાવસારવાડા વિસ્તારનો રહેવાસી હતો, પરંતુ પરિવાર હાલ મુંબઈના કાંદિવલી વિસ્તારમાં રહે છે. તે અવિવાહિત હતો અને પોતાના પરિવારનો સહારો ગણાતો હતો. દુઃખદ સંજોગ એ છે કે થોડા સમય પહેલા જ તેની માતાનું અવસાન થયું હતું. એક પછી એક આંચકાથી પરિવાર તૂટી પડ્યો છે. મૃતદેહને ભારત લાવવા જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. 
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Iran Us WarDiuOman Missile AttackOil Tanker Attack

