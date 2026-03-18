ત્રણ લાખ જેટલા લોકોને રોજગારી આપતો જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ ગંભીર સંકટમાં મુકાયો

Iran War Effect On Jetpur Saree Industry : ઈરાન યુદ્ધના આગની ઝાળ હવે ધીરે ધીરે ગુજરાતના તમામ ઉદ્યોગો સુધી પ્રસરી રહી છે. આવામાં જેતપુરના સાડી ઉદ્યોગને મોટો ફટકો પડી રહ્યો છે. ખાડી દેશના યુદ્ધની અસર ગુજરાતી સાડી પર પડી છે. અહીની બનેલી સાડીઓ વિશ્વભરમાં પહોંચે છે, પરંતુ ગેસની અછતને કારણે ઉત્પાદન જ અટકી ગયુ છે, વેપારીઓનું કહેવું છે જો યુદ્ધ નહિ અટકે તો મંદી આવશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:10 AM IST
  • જેતપુરમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ન મળતા સાડીના અનેક યુનિટ બંધ થવાની કગાર પર પહોંચી ગયા
  • અહીં બનેલી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ અને વિવિધ પ્રિન્ટિંગ આઈટમ્સ વિશ્વભરના બજારોમાં પહોંચે છે
  • જો યુદ્ધ વધુ દિવસો સુધી ચાલશે તો જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ સંપૂર્ણ રીતે ઠપ્પ થવાની સ્થિતિમાં આવી શકે છે

Jetpur News નરેશ ભાલીયા/જેતપુર : જેતપુરનો વિશ્વવિખ્યાત સાડી ઉદ્યોગ હવે યુદ્ધની અસરનો ભોગ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે, સાડી ઉદ્યોગમાં વપરાતા પ્રિન્ટિંગ કલર, ફિનિશિંગ માટેના કેમિકલ્સ, પેકિંગ મટીરીયલ તેમજ ગેસ, કોલસા જેવા પેટ્રોલિયમ આધારિત તમામ રો મટીરીયલ્સના ભાવમાં 20 થી 30 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. માત્ર ભાવ વધારો જ નહીં પરંતુ રો-મટીરીયલ્સની અછત પણ સર્જાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ન મળતા અનેક યુનિટ બંધ થવાની કગાર પર પહોંચી ગયા છે. સીધી રીતે આશરે 80 હજાર અને આડકતરી રીતે ત્રણ લાખ જેટલા લોકોને રોજગારી આપતો જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ હવે ગંભીર સંકટમાં મુકાયો છે.

ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં ભારત સીધો સામેલ નથી, છતાં તેની અસર હવે દેશમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને પેટ્રોલિયમ આધારિત રો મટીરિયલ્સ પર આધારિત ઉદ્યોગોને ભારે ફટકો પડી રહ્યો છે. પેટ્રોલિયમ પેદાશોના ભાવમાં થયેલા ઉછાળા સાથે સાથે તેની અછત સર્જાતા ઉદ્યોગકારો માટે પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બની રહી છે. રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર શહેરને સાડી ઉદ્યોગનું મહત્વનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. અહીં બનેલી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ અને વિવિધ પ્રિન્ટિંગ આઈટમ્સ વિશ્વભરના બજારોમાં પહોંચે છે અને ખાસ કરીને આફ્રિકન દેશોમાં મોટા પ્રમાણમાં એક્સપોર્ટ થાય છે. જો કે ખાડીના દેશો સાથે સીધો વેપાર ન હોવા છતાં ત્યાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર અહીંના ઉદ્યોગ પર પડી રહી છે.

સાડી ઉદ્યોગમાં વપરાતા મોટાભાગના કેમિકલ્સ, કલર અને અન્ય સામગ્રી પેટ્રોલિયમ આધારિત હોવાથી તેના ભાવમાં વધારો અને સપ્લાયમાં અછત સર્જાતા ઉદ્યોગકારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તેમાં પણ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ ન થતા અનેક પ્રિન્ટિંગ અને પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં કામકાજ અટકી ગયું છે. પરિણામે મજૂરોની રોજીરોટી પર પણ સીધી અસર પડી રહી છે. 

જો યુદ્ધ ચાલ્યું તો ઉદ્યોગ ઠપ્પ થશે 
હાલની પરિસ્થિતિ એવી બની રહી છે કે જો યુદ્ધ વધુ દિવસો સુધી ચાલશે તો જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ સંપૂર્ણ રીતે ઠપ્પ થવાની સ્થિતિમાં આવી શકે છે. ઉદ્યોગકારો કહે છે કે હાલની સ્થિતિ કોરોનાકાળ જેવી બની રહી છે. લોકડાઉન દરમિયાન સરકારના નિર્ણયથી ઉદ્યોગો બંધ થયા હતા, પરંતુ હાલમાં વિદેશી પરિસ્થિતિના કારણે ઉદ્યોગોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

અનેક નાના યુનિટ બંધ થયા 
જેતપુર ડાઇંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ જેન્તીભાઈ રામોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધની પરિસ્થિતિના કારણે સાડી ઉદ્યોગમાં વપરાતા કાચા માલ જેવા કે કેમિકલ, કોલસો સહિતના રો મટીરીયલ્સમાં 20 થી 30 ટકા સુધીનો ભાવ વધારો થયો છે. હાલ યુનિટોમાં કામ હોવા છતાં ઉત્પાદન કરવામાં મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ રહી છે.જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ અંદાજે 80 હજાર જેટલા કામદારોને સીધી રોજગારી આપે છે, જ્યારે શહેર અને તાલુકામાં અનેક નાના-મોટા આનુસંગિક ઉદ્યોગો તથા વેપારીઓ પણ આ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે.પરંતુ હાલ યુદ્ધના કારણે પ્રિન્ટિંગ મશીનમાં વપરાતા એલપીજી કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો પુરવઠો બંધ થઈ જતા અનેક નાના યુનિટો બંધ થઈ ગયા છે અને મોટા ટેક્સટાઈલ એકમોમાં પણ ઉત્પાદન ખૂબ ઓછું થઈ ગયું છે. જેના કારણે જેતપુર શહેરની અર્થવ્યવસ્થા પર પણ ગંભીર અસર પડી રહી છે.

યુનિટ બંધ હોવાથી મજૂરો કામ વગર બેઠા છે 
આ વિશે જેતપુર ડાઈંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ એસોસિયેશનના પ્રમુખ જેન્તીભાઈ રામોલિયા જણાવે છે કે, યુનિટ બંધ થતાં કામદારો અને મજૂરોને રોજગારી મળતી નથી. છેલ્લા સાતથી આઠ દિવસથી ઘણા યુનિટો બંધ હોવાથી મજૂરો કામ વગર બેઠા છે. કામ બંધ રહેતા મજૂરોના પરિવાર ઉપર પણ આર્થિક અસર પડી રહી છે. કામદારોનું કહેવું છે કે સરકાર વહેલી તકે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો પૂરતો પુરવઠો કરે જેથી યુનિટો ફરી શરૂ થઈ શકે અને રોજગારી પુનઃ મળી રહે,

વેપારી રાજુભાઈ ધરાજીયાએ કહ્યું કે, યુદ્ધની અસરને કારણે જેતપુરના અનેક ટેક્સટાઈલ યુનિટોમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર ન મળતા હાલ બંધ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હાલ સાડી ઉદ્યોગ માટે સિઝનનો સમય હોવા છતાં ગેસની અછતને કારણે ઉત્પાદન અટકી ગયું છે. એક નાના યુનિટમાં અંદાજે 40 જેટલા કામદારોને રોજગાર મળતો હોય છે, પરંતુ ગેસ સિલિન્ડર ન મળતા યુનિટો બંધ થઈ ગયા છે. યુનિટ બંધ હોવાથી માલિકોને મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ પણ સહન કરવો પડી રહ્યો છે. યુનિટ માલિકોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો પૂરતો પુરવઠો આપવામાં આવે તો યુનિટો ફરી શરૂ થઈ શકે અને હજારો કામદારોને રોજગારી મળી શકે. 

જો યુદ્ધ વહેલું સમાપ્ત થાય અને પેટ્રોલિયમ પેદાશોની સપ્લાય ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ થાય તો જ જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ ફરી ગતિ પકડી શકે તેવી આશા ઉદ્યોગકારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

