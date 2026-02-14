'વડોદરા ક્રિકેટમાં સત્તાધિશોને સલામ કરનારાઓને જ કામ મળે છે', પૂર્વ ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે બળાપો ઠાલવ્યો
Irfan Pathan : પૂર્વ ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે BCAની હાલની વ્યવસ્થા સામે આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે બિનઅનુભવી અધિકારીઓના કારણે બરોડા ક્રિકેટનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે. વધુમાં તેમણે સભ્યોને 15મી ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી ચૂંટણીમાં વિચારીને મતદાન કરીને યોગ્ય નેતૃત્વ પસંદ કરી પરિવર્તન લાવવાની અપીલ કરી છે.
- પૂર્વ ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે BCAના સત્તાધીશો સામે બળાપો ઠાલવ્યો
- ઈરફાન પઠાણે કહ્યું BCAનું સ્તર સતત નીચે જઈ રહ્યું છે
- બરોડા ક્રિકેટ એસોસીએશન સાથે અમારી યાદો જોડાયેલી છે
Trending Photos
Irfan Pathan : બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ની આવનારી ચૂંટણી પહેલા રાજકારણ ગરમાયું છે. પૂર્વ ભારતીય સ્ટાર ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે હાલની વ્યવસ્થા અને સત્તાધીશો સામે ખુલ્લેઆમ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનનું સ્તર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સતત નીચે જઈ રહ્યું છે અને ક્રિકેટના વિકાસ માટે તાત્કાલિક સુધારાની જરૂર છે.
BCA ન હોત તો કદાચ અમે અહીં સુધી પહોંચી શક્યા ન હોત : ઇરફાન પઠાણ
ઇરફાન પઠાણે કહ્યું કે BCA સાથે તેમની ઘણી યાદો જોડાયેલી છે અને આજે તેઓ જે કંઈ છે તેમાં BCAનો મહત્વનો ફાળો છે. તેમણે કહ્યું કે, જો BCA ન હોત તો કદાચ અમે પણ અહીં સુધી પહોંચી શક્યા ન હોત. આ સંસ્થાએ મારા જેવા અનેક ક્રિકેટરોને ઓળખ અપાવી છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેઓએ CIC કમિટીમાં એક પણ રૂપિયા લીધા વગર સેવા આપી છે અને હંમેશા સંસ્થાના હિત માટે કામ કર્યું છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે હાલમાં ક્રિકેટના સ્તરને ઊંચું લાવવા માટે યોગ્ય અને અનુભવી લોકોની નિમણૂક થતી નથી. ચેરમેન અને સિલેક્ટર જેવા મહત્વના પદો પર બિનઅનુભવી લોકો હોવાના કારણે નિર્ણયો યોગ્ય રીતે લેવાતા નથી અને તેઓ અન્ય લોકોના ઈશારે કામ કરે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, બિનઅનુભવી લોકોને કંટ્રોલ કરવા સરળ હોય છે, જેના કારણે ક્રિકેટને નુકસાન થાય છે.
સત્તાધિશોને સલામ કરનારાઓને જ અહીંયા કામ મળે છે : ઇરફાન પઠાણ
ઇરફાન પઠાણે વડોદરાના કોચોને યોગ્ય સન્માન ન મળતું હોવાનો પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ઘણા કોચો અહીંથી દૂર જઈને અફઘાનિસ્તાન જેવી જગ્યાએ કોચિંગ આપી રહ્યા છે કારણ કે ત્યાં તેમને સન્માન અને તક મળે છે. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, સત્તાધિશોને સલામ કરનારાઓને જ અહીંયા કામ મળે છે.
અંતમાં તેમણે જણાવ્યું કે વડોદરાના ક્રિકેટને આગળ લાવવા માટે પરિવર્તન અનિવાર્ય છે અને 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી ચૂંટણીમાં સભ્યોએ સમજી-વિચારીને મતદાન કરીને યોગ્ય નેતૃત્વ પસંદ કરવું જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે