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ભરૂચની જામા મસ્જિદના ભોંયરામાં શું છે? જૈન ધર્મનું સમડી વિહાર કે શકુનિકા વિહાર હોવાના પુરાવા મળ્યા? જાણો શું છે વિવાદ

Bharuch Jama Masjid Controversy : ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો. જૈન સંતે વિવાદિત સ્થળ જૈન તીર્થ  'સમડી વિહાર' હોવાનો દાવો કર્યો. તો બીજી તરફ, મુસ્લિમ સમાજ તેને જામા મસ્જિદ કહીને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ કરી રહ્યો છે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:52 PM IST
ભરૂચની જામા મસ્જિદના ભોંયરામાં શું છે? જૈન ધર્મનું સમડી વિહાર કે શકુનિકા વિહાર હોવાના પુરાવા મળ્યા? જાણો શું છે વિવાદ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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