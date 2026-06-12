/ભરૂચની જામા મસ્જિદના ભોંયરામાં શું છે? જૈન ધર્મનું સમડી વિહાર કે શકુનિકા વિહાર હોવાના પુરાવા મળ્યા? જાણો શું છે વિવાદ

Bharuch News ; ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદના ચાલી રહેલો વિવાદ હવે વધુ વકરતો જઈ રહ્યો છે. એએસઆઈ સંરક્ષિત આ સ્મારકે લઈે એક તરફ સંત સમાજ અને જૈન સંતો દ્વારા આ પ્રાચી જૈન વિહાર હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ જામા મસ્જિદ ટ્રસ્ટ અને મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આ દેવાનો નકારી કઢાયો છે. આ વચ્ચે પુરાતત્ત્વ વિભાગની કાર્યવાહી, વાયરલ વીડિયો અને આગામી 15 જુનના રોજ પ્રસ્તાવિત કાર્યક્રમને લઈને શહેરમાં ચર્ચાનો માહોલ બન્યો છે. આ વચ્ચે ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો છે. જૈન સંતે વિવાદિત સ્થળ જૈન તીર્થ 'સમડી વિહાર' હોવાનો દાવો કર્યો.
ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં પહેલીવાર તંત્ર દ્વારા એક પ્રવેશદ્વાર પર તાળુ લગાવ્યા બાદ વિવાદે નવો વળાંક લીધો છે. પુરાતત્વ વિભાગે મસ્જિદ પરિસરમાં બનેલા કથિત ગેરકાયદેસર વજુખાનાને લઈને પહેલા ટ્રસ્ટને નોટિસ મોકલી હતી. સંતોષજનક જવાબ ન મળવા પર તંત્રએ ભારે બંદોબસ્ત વચ્ચે ટ્રસ્ટીઓની હાજરીમાં વજુખાનાને હટાવવાની કામગીરી કરી હતી.
આ કાર્યવાહી બાદ સંત સમાજના પ્રતિનિધિ મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે, વર્ષ 1909 થી પુરાતત્વ વિભાગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું રહ્યું છે. હાલમાં જ કરાયેલી કાર્યવાહી રાષ્ટ્રીય સ્મારકના સંરક્ષણની દિશામાં એક સકારાત્મક પગલું છે.
વિવાદ એ સમયે વધ્યો, જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ એક વીડિયો સાર્વજનિક કરતા દાવો કર્યો કે, મસ્જિદના પાયાગત ભાગોમાં મૂર્તિઓ અને નક્શીદાર શિલાઓ મળી આવી છે. તેમનું કહેવુ છે કે, માર્ચ મહિનામાં તપાસ દરમિયાન આ વીડિયો રેકોર્ડ કરાયો હતો. જો પરિસરના કુવાની સફાી કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ મહત્વપૂર્ણ અવશેષો મળી શકે છે.
સંત સમાજે 15 જુનના રોજ હજારો લોકોની સાથે આવેદન કાર્યક્રમ આપવાની જાહેરાત પણ કરી છે. જોકે, જામા મસ્જિદ ટ્રસ્ટે આ દાવાઓને આધાર વગરના ગણાવ્યા છે. ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ મૌલાના મુસ્તફા કુરૈશીએ કહ્યું કે, જે સ્થાનનો વીડિયો વાયરલ કરાયો છે, તે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર છે. જ્યાં કોઈને જવાની કે વીડિયો બનાવવાની પરમિશન નથી.
તેઓએ સવાલ ઉઠાવ્યા કે, જો ત્યાં પ્રવેશ પ્રતિબંધિત છે, તો વીડિયો કોણે અને કેવી રીતે બનાવ્યો. ટ્રસ્ટે વાયરલ વીડિયોની નિષ્પક્ષ તપાસ અને જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
મુસ્લિમ સમાજના પ્રતિનિધિમંડળે જિલ્લા કલેક્ટર કાર્યાલય પહોંચીને જામા મસ્જિદને મસ્જિદ હોવાના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સાક્ષ્ય પ્રસ્તુત કરવાની તૈયારી બતાવી છે. સમાજના નેતાઓનું કહેવું છે કે, જામા મસ્જિદ ભવિષ્યમાં મસ્જિદ રહી હશે, અને અફવા ફેલાવનારા વાળાઓની વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
આ વચ્ચે જૈન સંત રાજસુંદર વિજયજી મહારાજે પણ વિવાદિત સ્થળે પ્રાચી જૈન તીર્થ સમડી વિહાર અથવા શકુનિક વિહાર હોવાનો દાવો કરતા કહ્યું કે, આ સ્થળ જૈન ઈતિહાસમાં વિશેષ મહત્વ રાખે છે. તેઓએ પુરાતત્વ વિભાગ પાસેથી સમગ્ર પરિસદના વૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ ને સંરક્ષણ કરવાની માંગ કરી છે.
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જૈન સંત રાજસુંદર વિજયજી મહારાજને ભોંયરામાં જવાની મંજૂરી ન મળી. પરંતું તેઓએ કહ્યું કે, લંકાની રાજકુમારીએ ભરૂચમાં ભવ્ય તીર્થનું નિર્માણ કરાવ્યું હોવાની વાયકા છે. 'સમડી વિહાર' અથવા 'શકુનિકા વિહાર' આજે પણ જૈન ઇતિહાસમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. તેઓએ સ્થળ પર થયેલા નવા બાંધકામને ખોટું ગણાવી પુરાતત્વ વિભાગે અગાઉ ઉપેક્ષા કરી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો. ઐતિહાસિક ધરોહરના સંરક્ષણ માટે સ્થળનું યોગ્ય શુદ્ધિકરણ અને સંવર્ધન થવું જોઈએ તેવી માંગ ઉઠાવી.
હાલ ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદને લઈને અનેક દાવા અને પ્રતિદાવાનો સિલસિલો ચાલુ થયો છે. બીજી તરફ, સંત સમાજ અને જૈન સમાજ આ પ્રાચીન જૈન વિરાસત ગણાવે છે. તો મુસ્લિમ સમાજ અને ટ્રસ્ટ તેને ઐતિહાસિક મસ્જિદ બતાવીને પોતાના પક્ષ પર કાયમ છે. હવે સૌની નજર તંત્ર, પુરાતત્વ વિભાગ અને આગામી ઘટનાક્રમ પર છે.