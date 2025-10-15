Prev
મીઠાઈ પર લગાવાતી ચાંદીની વરખ અસલી છે કે નકલી? આ રીતે કરો ઓળખ

Ahmedabad News: દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી ગયો છે. દિવાળી અને નવા વર્ષ પર લોકો પોતાના ઘરે વિવિધ મીઠાઈઓ લાવતા હોય છે. ઘણી મીઠાઈઓ પર ચાંદીની વરખ લગાવવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ શું આ વરખ અસલી હોય છે કે નકલી? ત્યારે વાંચો આ અહેવાલ...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:22 PM IST

દર્શલ રાવલ, અમદાવાદઃ  હાલ દિવાળીનો માહોલ બજારમાં જોવા મળી રહ્યો છે...કપડા હોય કે મીઠાઈ બજાર બધે જ લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે...આ બજારોમાં ક્યાંય કોઈને મોંઘવારી નથી મળી રહી...પણ જે રીતે સોના-ચાંદીના ભાવ વધ્યા છે તો મીઠાઈ પર લગાવવામાં આવતી ચાંદીની વરખની વિશ્વનીયતા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે...કઈ વરખ ઓરિજનલ છે અને કઈ વરખ નકલી?...કેવી રીતે કરી શકશો ઓળખ?...જુઓ આ અહેવાલમાં..

ચાંદીનો ભાવ 1.75 લાખને પાર થઈ ગયો છે...દિવાળીની સિઝનમાં ચાંદી હવે સામાન્ય માણસની પહોંચથી જાણે દૂર થઈ ગઈ છે...પરંતુ ચાંદીની ચમક હવે ફક્ત આભૂષણોમાં જ નહીં, મીઠાઈના થાળીમાં પણ ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે....

મીઠાઈના ભાવમાં 20થી 30 ટકા સુધીનો ઉછાળો...ઘી, દૂધ અને ડ્રાયફ્રૂટના વધેલા ભાવ વચ્ચે હવે લોકોની નજર ચાંદીની વરખ પર ટકેલી છે...ચાંદીના વધેલા ભાવ વચ્ચે લોકોના મનમાં સવાલ છે કે, શું આ વરખ ખરેખર ચાંદીની છે કે પછી કોઈ નકલી ચમક?

મીઠાઈ વેપારીઓ દાવો કરી રહ્યા છે શુદ્ધતાનો...પણ કેટલાક વેપારીઓએ ભાવ બચાવવા હવે નવી ટ્રિક અપનાવી છે.

કાજુ પિસ્તા રોલ, અંજીર રોલ કે ડ્રાયફ્રૂટ કેક,,,હવે ચાંદીની વરખ વિના પણ નવી લુકમાં ઉપલબ્ધ છે...પણ ભાવ? એ તો યથાવત્ જ છે..કેટલીક મીઠાઈઓમાં 100 થી 200 રૂપિયાનો વધારો આ વખતે જોવા મળી રહ્યો છે...

ડોકટરો પણ ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે, નકલી વરખ ખાવાથી શરીરને નુકસાન થવાની શક્યતા છે...જે અસલી ચાંદીની વરખ હોય તે હાથમાં ચોંટતી નથી...

તો આ દિવાળીએ મીઠાઈની ચમક કરતાં વધારે ધ્યાન આપો તેની શુદ્ધતા પર રાખીએ...કારણ કે ચમકતી ચાંદી ક્યારેક સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરાની ચમક બની શકે છે...તો આ દિવાળીએ મીઠાઈનો સ્વાદ માણો, પણ ચમકતી વરખના ઝગમગાટમાં ખોટી ચાંદી ન ખાઈ બેસતાં.

