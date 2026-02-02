ગજેરા ગ્રુપ પર IT રેડ બાદ ભૌકાલ : PMO માં એક લેટર બોમ્બથી 2000 કરોડના કૌભાંડ ખૂલશે
IT Raid On Surat Gajera Group : આઈટી રેડથી સુરતના ગજેરા બંધુઓની ઊંઘ હરામ થઈ. પ્રવીણ અગ્રવાલે PMOને પત્ર ને લક્ષ્મી ગ્રુપના 2000 કરોડના કૌભાંડને ખુલ્લું પાડ્યું, કેવી રીતે રૂપિયા વિદેશમાં મોકલીને વ્હાઈટ થઈ પાછા આવતા હતા
Surat News : સુરતમાં ઈન્કમટેક્સની રેડની કોઈ નવાઈ નથી. સુરતની આર્થિક સમૃદ્ધિને કારણે અહીં ઈન્કમટેક્સની રેડ સામાન્ય છે. જોકે આ વખતે વસંત ગજેરાના ગ્રુપ અને મહાકાલ ગ્રુપ પર પડેલી આઇટીની રેડ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. રાજકીય પીઠબળ ધરાવતા આ બંને ગ્રુપને કારણે ચર્ચા થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલના રાજકીય બળવા વખતે ગજેરા બધું ગ્રુપ રાજકીય રીતે ધ્યાનમાં આવ્યું. ભાજપ સામે આ ગ્રુપ હોય તેવી વિગતો સામે આવી. તેના પરિણામો પણ વસંત ગજેરાએ ભોગવ્યા. મૂળ સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી સાથે જોડાયેલું આ ગ્રુપ છે. જોકે આ વખતે મહાકાલ ગ્રુપ પરની રેડ એ પણ રાજકીય ચર્ચા જગાવી છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર સાથે મહાકાલને સંબંધ હોવાની ચર્ચા છે. ભૂતકાળમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્વ. વિજય રૂપાણી હતા, ત્યારે પણ મહાકાલ ગ્રુપની ચર્ચા ગાંધીનગર સુધી થઈ હતી. સુરતમાં મહાકાલનું નામ પડતાં જમીનનો કોઈપણ પ્રકારનો વિવાદ હોય કે અન્ય તેના ઉકેલનું સરનામું એકમાત્ર મહાકાલ ગ્રુપ ગણાતું. જોકે સમય સાથે મહાકાલ ગ્રુપ સાયલેન્ટ થયું. હવે પુનઃ મહાકાલ ગ્રુપ ઉપર ઇન્કમટેક્સની રેડની ચર્ચા સચિવાલય સુધી પહોંચી છે.
પાંચ દિવસના સર્ચ ઓપરેશન બાદ મોટા ખુલાસાની શક્યતા
સુરતમાં લક્ષ્મી ગ્રુપ અને મહાકાલ ગેંગને ત્યાં આઇટી રેડનો મામલો ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. મેહુલ ચોકસી સાથેના જૂના નાણાકીય વ્યવહારો આઈટીના રડારમાં આવ્યા છે. દેશ છોડતાં પહેલા મોટા પાયે ટ્રાન્ઝેક્શન થયાના પુરાવા મળ્યા છે. મુંબઈના સંબંધી મારફતે ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગની શંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. કંપનીઓમાં ગેરકાયદેસર નફો મેળવ્યો હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. તેમજ જમીન સોદામાંથી કાળું નાણું હવાલા મારફતે વિદેશ મોકલાયું હોવાની દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. મહાકાલ ગ્રુપ અને રિયલ એસ્ટેટ લોબી પર આઈટીનો સકંજો કસાયો છે. જેમાં લક્ષ્મી ડાયમંડ અને અનિલ બગદાણા વચ્ચેના સંબંધોમાં મોટા ખુલાસા થાય તેવી શક્યતા છે. આ રેડથી સુરતની બિલ્ડર અને બ્રોકર લોબીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. પ્રવિણ ભૂત, આશિષ અગ્રવાલ સહિત અનેક ઉદ્યોગપતિઓની તપાસ કરાઈ રહી છે. યુનિવર્સલ ગ્રુપના કિશોર ગોવલિયા સુધી તપાસનો દોર લંબાયો છે. ઓફિસોમાંથી હાર્ડ ડિસ્ક અને ડિજિટલ ડેટા જપ્ત કરાયા છે. પાંચ વર્ષના બેંક અને ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ રેકોર્ડ ચકાસણીમાં આવરી લેવાયા છે. તો બેનામી મિલકતોના દસ્તાવેજોની ફોરેન્સિક તપાસ શરૂ આદરવામાં આવી છે .લક્ષ્મી ગ્રુપ અને બગદાણા વચ્ચેની ‘મોટી ડીલ’થી આઈટી સતર્ક બન્યું હતું. ત્યારે હવે પાંચ દિવસના સર્ચ ઓપરેશન બાદ મોટા ખુલાસાની શક્યતા છે.
સુરતમા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાના નિવાસ્થાને ઈન્કમટેક્સના દરોડા હાલ સૌથી વધુ ચર્ચામાં આવ્યા છે. પાંચ દિવસથી મસમોટો પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. ઘરમાં રાખવામાં આવેલા રોકડ રકમ, જ્વેલરી ડાયમંડ સહિતની ચીજ વસ્તુઓ તપાસવામાં આવી છે. તો ગજેરા પરિવારના ઘરેથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. અસંખ્ય જમીન મિલકત અન્યોના નામે ખરીદી ત્યારબાદ પોતાના નામે કરી હોવાનો ખુલાસો રેડમાં થયો છે.
ગજેરા બંધુને ત્યાં પડેલી રેડ એ ગામ ગજવ્યું
સુરતમાં ગજેરા બંધુને ત્યાં પાડવામાં આવેલી રેડમાં પાંચ દિવસથી તપાસ ચાલી રહી છે. પાંચ દિવસની તપાસમાં 25 કરોડ રોકડા અને જ્વેલરી સીઝ કરાઈ છે. 30 માંથી 15 સ્થળે સર્ચ પૂર્ણ થઈ છે. મની લોન્ડરિંગનો વેપલો પકડાતા રૂપિયા અઢી કરોડનો દંડ ફટકારાયો છે. તેમજ તેમનું શેર ટ્રેડિંગમાં એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયું છે.
પ્રવીણ અગ્રવાલનો લેટર બોમ્બ
ગજેરાના કથિત પૂર્વ ભાગીદાર પ્રવીણ અગ્રવાલનો લેટર બોમ્બ વાયરલ થયો છે. જેમાં ગજેરા બંધુઓએ હવાલાથી 2000 કરોડ હોંગકોંગ મોકલ્યાનો આક્ષેપ કરાયો છે. હોંગકોંગ મોકલાવેલા 2000 કરોડ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ કરી ભારત લાવ્યા હતા તેવો તેમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. અગાઉ પ્રવીણ અગ્રવાલની કંપની 43% ની ભાગીદારી ઘટાડી 4.02 ટકા કરી દીધી હતી.
પીએમઓથી છૂટ્યો સીધો રેડનો આદેશ
ગજેરા ગ્રુપ પર રેડનો આદેશ સીધો પીએમઓમાંથી છૂટ્યો છે. કારણ કે, પ્રવીણ અગ્રવાલે સીધો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો હતો. તેઓએ પત્રમાં ગજેરા ગ્રુપના તમામ કચ્ચા ચીટ્ઠાની માહિતી આપી હતી. તેઓએ પત્રમાં લખ્યું હતુ કે, કેવી રીતે સુરતના ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં રોકડનો વરસાદ થાય છે અને તે નાણાં કાગળ પર ક્યાંય દેખાતા નથી. આ પત્રમાં 2000 કરોડના આંકડા સાથેના પુરાવાઓ જોઈને પીએમઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયુ હતું. અને તાત્કાલિક તપાસના આદેશ દિલ્હીથી આપવામાં આવ્યા હતા.
ગજેરા બંધુઓનો કાળા કાળોબારનો ખેલ હવે ખુલ્લો પડશે
આ રેડમાં ગજેરા ગ્રુપનો કાળો કારોબાર ખુલ્લો પડશે. જેમાં જમીન ખરીદીમાં ઇન્કમટેક્સ ભરવા માટે બચવા માટે અન્યોના નામે જ વેપલો કરવામાં આવતો હોવાની દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. જમીન ટોચ મર્યાદાનો કાયદો લાગુ નહીં પડે તે માટે જમીન અન્યોના નામે ખરીદી એને કરાયા બાદ પોતાના નામે કરાતી હતી. જમીન શેરબજારમાં કરેલા રોકાણ ઉપરાંત રોકડ જ્વેલરી સહિત મોટા પાયા પર અન્ય દસ્તાવેજ બીજા દિવસની તપાસમાં કબજે કરાયા છે. વસંત ગજેરા 32, ચુની ગજેરા 41, વૃષાલ ગજેરા 23 અને જતીન ગજેરા 8 કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર પદે છે. આ ઉપરાંત વેવાઈની જમીનમાં પ્રોજેક્ટ માટે મોટા પાયા પર વસંત ગજેરાએ રોકાણ કર્યાનું ખૂલ્યું છે. ઈન્કમટેક્સ વિભાગે વસંત ગજેરા એન્ડ કંપનીને દસ દિવસ પહેલા જ ટેક્સ ચોરી અંગે નોટિસ ફટકારી હતી. ત્યારે હવે ગજેરા પરિવારનો કાળા નાણાંનો ખેલ દરોડાથી બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
