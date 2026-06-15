/સવારે શરૂ થયું... સાંજ સુધીમાં આંદોલન ફરી ગયું! એવું તો શું થયું કે ખેડૂતોની લડત અધવચ્ચે જ અટકી ગઈ અને શું છે માંગ? જાણો

Farmers Protest: ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ અને આ દેશ તેમજ ગુજરાતના અન્નદાતા માટે સૌથી મોટી મૂડી એટલે તેમની જમીન. આ જમીન જ ખેડૂતનો સૌથી મોટો આધાર હોય છે. આ જમીન પર જ્યારે કોઈની નજર પડે તો ખેડૂત રસ્તા પર પણ ઉતરી આવે છે. આવા જ દ્રશ્યો આજે અમદાવાદમાં જોવા મળ્યા. જ્યાં રાજ્યભરમાંથી ખેડૂતો ટ્રેક્ટર રેલીમાં સામેલ થવા માટે આવ્યા.
કોંગ્રેસ અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ નિકળેલી રેલીમાં રાજ્યભરના ખેડૂતોની સાથે કોંગ્રેસના સાંસદ, ધારાસભ્ય, પ્રદેશ પ્રમુખ, ખેડૂત નેતા પણ જોડાયા. વિરમગામથી શાંતિપુરા થઈને આ રેલી ઓગણજ પહોંચી. રેલીમાં જોડાયેલા ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે.
આ તમામ મુદ્દામાંથી સૌથી મોટો મુદ્દો ખેતરમાં ઉભા કરવામાં આવતા વીજપોલ બાબતે છે. જેના કારણે ખેડૂતોનું ખેતર બે ભાગમાં વેચાય જાય છે અને જમીન કાયમી માટે બ્લોક થાય છે. ખેડૂતોની ફરિયાદ એવી છે કે, તેઓ વીજપોલ માટે તેમનું ખેતર આપે તો તેમની આજીવિકા પર અસર થાય છે અને ઉપરથી તેમને યોગ્ય વળતર પણ નથી આપવામાં આવતું.
ઓગણજ પાસે રેલીન અટકાવવામાં આવી
વીરમગામથી આ કૂચ ગાંધીનગર જવા માટે નિકળી હતી. પરંતુ ઓગણજ પહોંચતા જ કોંગ્રેસ પ્રેરિત આંદોલનમાં બે ફાંટા પડી ગયા છે. એક જૂથ ગાંધીનગર તરફ જવા માંગતું હતું અને બીજું આોગણજમાં સભામાં રહેવા માંગતું હતું. આ તરફ ખેડૂતોને ગાંધીનગર જતા અટકાવવામાં આવ્યા. કારણ કે રેલીને ગાંધીનગર જવાની મંજૂરી નહોતી. આંદોલનમાં બે ફાંટા પડી જતા ખેડૂતોમાં રોષ પણ જોવા મળ્યો હતો.
ખેડૂતોના આંદોલનમાં વધુ એક મુદત પડી
આ રેલીની શરૂઆત તો ખેડૂતોના મુદ્દા સાથે થઈ હતી. પરંતુ તેમાં રાજકીય રંગ પણ ભળી ગયો. દૂર દૂરથી ખેડૂતો આ રેલીમાં આવ્યા, એ આશા સાથે કે તેમની માંગણીઓ યોગ્ય સ્થાને પહોંચશે અને સમાધાનનો કોઈ રસ્તો દેખાશે. જો કે, અંતે આંદોલનમાં મુદ્દત પડી અને 30 જૂને ફરીથી આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી.
હવે નવો નારો..એક જ ધૂન, 30 જૂન
આંદોલનમાં વિઘ્ન આવ્યું હોવાના આરોપ સાથે કોંગ્રેસે આ આંદોલનને 15 દિવસ લંબાવી દીધું છે. ગાંધીનગર સુધી ન પહોંચ્યા કે ન તો ખેડૂતોના કોઈ મુદ્દાનું નિરાકરણ ન આવ્યું. તો પણ કોંગ્રેસે આ આંદોલનને સફળ ગણાવ્યું છે. ત્યારે હવે 30 જૂને શું થશે તેના પર સૌની નજર છે.