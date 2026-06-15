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સવારે શરૂ થયું... સાંજ સુધીમાં આંદોલન ફરી ગયું! એવું તો શું થયું કે ખેડૂતોની લડત અધવચ્ચે જ અટકી ગઈ અને શું છે માંગ? જાણો

Farmers Protest: આજે રાજ્યના ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર સાથે પાટનગર તરફ કૂચ કરી. ખેતરોમાં મંજૂરી વગર હેવી વીજ પોલ ઉભા કરવા અને વળતર યોગ્ય ન આપવાની કથિત તાનાશાહી સામે આજે ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જે વિરમગામથી નિકળીને ઓગણજ સુધી પહોંચી અને પછી અચાનક પુરી થઈ ગઈ. કોંગ્રેસે દાવો કર્યો કે, વિઘ્ન આવતા આજનો ગાંધીનગર કૂચનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખ્યો છે અને હવે 30 જૂને આંદોલન કરવામાં આવશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:32 PM IST
સવારે શરૂ થયું... સાંજ સુધીમાં આંદોલન ફરી ગયું! એવું તો શું થયું કે ખેડૂતોની લડત અધવચ્ચે જ અટકી ગઈ અને શું છે માંગ? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સાંજ સુધીમાં આંદોલન ફરી ગયું! એવું તો શું થયું કે ખેડૂતોની લડત અધવચ્ચે અટકી ગઈ? જાણો
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