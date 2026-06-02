/ડ્રગ્સ, હવાલા અને દાઉદ ગેંગ! ગુજરાતના 3 શહેરોમાં EDના એક્શનથી કંપારી છૂટી ગઈ, 20 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા

ED Gujarat Raid: ગૃહમંત્રાલયની સૂચના આધારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમના નજીકના સાથી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ તસ્કર સલીમ ઈસ્માઈલ ડોલાના નેટવર્ક પર મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહીને પગલે ગુજરાતમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. EDને આશંકા છે કે ડ્રગ્સના મોટાપાયે રૂપિયા હવાલા મારફતે વિદેશમાં ગયા છે અને ગુજરાતમાંથી જ કોઈ આ ડ્રગ્સ સીન્ડિકેટની ચલાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.
20 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા
EDની ટીમે મુંબઈ તેમજ ગુજરાતના સુરત, અંકલેશ્વર અને રાજકોટ સહિત 20 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા છે. અત્યાર સુધી મુંબઈ ઉપરાંત ગુજરાતના મુખ્યત્વે ત્રણ મોટા સેન્ટરો પર સર્ચ ઓપરેશન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સુરત અને રાજકોટ મુખ્યત્વે ફાયનાન્સિયલ કનેક્શન, હવાલા ઓપરેટર્સ, મિડલમેન અને બેનામી મિલકતોના રોકાણની તપાસ કરાઈ રહી છે. જયારે ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં કેમિકલ સપ્લાયર્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કનેક્શન શોધવા માટે ED કાર્યવાહી કરી રહી છે.
ડ્રગ્સની હેરાફેરીનું મોટું નેટવર્ક ચલાવતો
સલીમ ડોલા અને તેની સિન્ડિકેટ દ્વારા ડ્રગ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ નેટવર્કિંગ માટે ગુજરાતના ફાર્માસ્યુટિકલ હબનો ઉપયોગ કરાતો હોવાની આશંકા છે. અંકલેશ્વર એશિયાની સૌથી મોટી કેમિકલ જીઆઈડીસી (GIDC) પૈકીની એક છે, જ્યાં ભૂતકાળમાં પણ ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ ફેક્ટરીઓ ઝડપાઈ ચૂકી છે. સલીમ ડોલા દાઉદ ઈબ્રાહિમ ગેંગ વતી ડ્રગ્સની હેરાફેરીનું મોટું નેટવર્ક ચલાવતો હતો.
ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના વેચાણ અને સપ્લાયથી જે કરોડો રૂપિયા કમાવવામાં આવ્યા, તેને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હોવાની તપાસ ચાલી રહી છે. ED ખાસ કરીને એવા શંકાસ્પદ વેપારીઓ અને ફાર્મા કનેક્શનની તપાસ કરી રહી છે જેમણે આ ડ્રગ મનીને વ્હાઇટ કરવા (લોન્ડરિંગ કરવા) માટે સલીમ ડોલાને મદદ કરી હતી.
કેટલાક ફાઇનાન્સર્સ EDના રડાર
સુરત અને અંકલેશ્વરમાં સ્થાનિક ઓપરેટરો, કેમિકલ સપ્લાયર્સ અને કેટલાક ફાઇનાન્સર્સ EDના રડાર પર છે. ડિજિટલ પુરાવા, બેંક ખાતાની વિગતો અને બેનામી મિલકતોના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવા માટે સ્થાનિક સ્તરે પૂછપરછનો દોર હજુ પણ લંબાઈ શકે છે. આ કેસની તપાસ હજુ પ્રાથમિક તબક્કામાં છે અને ED તરફથી સત્તાવાર ડિટેલ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા બાદ વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
59 વર્ષના સલીમ ડોલાને તાજેતરમાં તૂર્કી (Turkiye)થી ભારત ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને દિલ્હી એરપોર્ટ પર જ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB)એ તેની ધરપકડ કરી હતી. તે તૂર્કીની નાગરિકતા મેળવવા માટે ત્યાં પ્રોપર્ટી ખરીદવાની વેતરણમાં હતો તે પહેલાં જ ઝડપાઈ ગયો હતો. આ સિન્ડિકેટમાં અગાઉ 2025માં તેના પુત્ર સુહેલ સલીમ ડોલાની પણ UAEથી ધરપકડ કરાઈ હતી.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન દસ્તાવેજો ચકાસવામાં આવ્યા
ગુજરાતના રિયલ એસ્ટેટ અથવા અન્ય કાયદેસર વ્યવસાયોમાં સલીમ ડોલાની કોઈ બેનામી મિલકતો કે રોકાણ છે કે નહીં, તે અંગે પણ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન દસ્તાવેજો ચકાસવામાં આવી રહ્યા છે. ઈડીના ગુજરાતમાં દરોડા એ સાબિત કરે છે કે સિંથેટિક ડ્રગ્સ બનાવવા માટે જે રો-મટીરિયલ અને કેમિકલ્સની જરૂર પડે છે, તેના સપ્લાયર્સ અને કેમિકલ ટ્રેડિંગ સાથે જોડાયેલા વચેટિયાઓ (Intermediaries) ગુજરાતમાં સક્રિય હોવાની આશંકા છે.
ડાયરેક્ટ સોર્સિંગ કનેક્શન હોવાની પણ આશંકા
અંકલેશ્વરની ફાર્મા/કેમિકલ ફેક્ટરીઓ રડારમાં છે. સલીમ ડોલાને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્કમાં 'મેફેડ્રોન કિંગ' (Mephedrone King) કે 'મ્યાઉ મ્યાઉ' (MD) ડ્રગ્સનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવે છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ભૂતકાળમાં પકડાયેલા હેરોઈન, ચરસ, મેન્ડેરેક્સ અને મેફેડ્રોન (MD)ના કરોડો રૂપિયાના મોટા કન્સાઈનમેન્ટ્સમાં તેનું ડાયરેક્ટ સોર્સિંગ કનેક્શન હોવાની પણ આશંકા છે.
આખી ફેમિલી ગેંગ હવાલા ઓપરેટ કરતી
સલીમ ડોલા અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમના રાઈટ હેન્ડ ગણાતા છોટા શકીલનો ખૂબ નજીકનો સાથી છે. વર્ષ 2018માં તે મુંબઈથી દુબઈ ભાગી ગયો હતો. આ સિન્ડિકેટમાં અગાઉ 2025માં મુંબઈ પોલીસે તેના પુત્ર તાહિલ સલીમ ડોલાની પણ UAEથી ડિપોર્ટ કરાવીને ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ આખી ફેમિલી ગેંગ હવાલા ઓપરેટ કરતી હતી.
કનેક્શન પણ ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલું હોવાની આશંકા
હાલમાં જ ED દ્વારા આ જ કેસ સાથે જોડાયેલા ફૈઝલ શેખ અને અલ્ફિયા શેખ નામના સાગરીતોની અંદાજે 6 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો મુંબઈમાં ટાંચ (Attach)માં લેવામાં આવી છે, જેનું કનેક્શન પણ ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલું હોવાની આશંકા છે. ગુજરાત ફાર્મા હબ હોવાને કારણે એજન્સીઓને મજબૂત શંકા છે કે અંકલેશ્વર કે આસપાસના પટ્ટામાં કોઈ ખાનગી લેબ કે કેમિકલ ડાયવર્ઝન રેકેટ સલીમ ડોલાની સિન્ડિકેટ માટે કામ કરતું હતું.