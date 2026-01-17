જગદીશ વિશ્વકર્માનો 'AAP' અને 'TMC' પર આકરા પ્રહાર: "મીડિયાને કચડવાનું પાપ કેજરીવાલ સરકાર કરી રહી છે"
Jagdish Vishwakarma's statement: ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતાં ફેંકવાની ઘટના પર જગદીશ વિશ્વકર્માનું નિવેદન. આવી ઘટનાઓ ભુતકાળમાં કેજરીવાલ પર શાહી ફેંકવા કે જુતાં મારવાનો પ્રયાસ થયો હતો તે આપ પક્ષ દ્વારા જ બની હોવાનું સામે આવી ચુક્યું છે. હવે મીડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે આપ પ્રયાસ કરે છે. મીડિયા પણ સમજી ગયું છે કે આવી આપ પાર્ટી ને બતાવવાનું ઓછું કર્યું છે.
Jagdish Vishwakarma's statement: ભાજપના પ્રદેશ અગ્રણી અને મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ આજે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને પશ્ચિમ બંગાળની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતાં ફેંકવાની ઘટનાથી લઈને પંજાબમાં મીડિયા પર થઈ રહેલા દમન અને બંગાળમાં સરકારી કર્મચારીની આત્મહત્યા મુદ્દે તેમણે વિપક્ષોને આડે હાથ લીધા હતા.
ગોપાલ ઇટાલીયા પર હુમલો: "મીડિયામાં સ્થાન મેળવવાનું ગતકડું"
ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતાં ફેંકવાની ઘટના અંગે જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "આવી ઘટનાઓ નવી નથી. ભૂતકાળમાં પણ કેજરીવાલ પર શાહી ફેંકવી કે જુતાં મારવાના પ્રયાસો થયા હતા, જે પાછળથી આમ આદમી પાર્ટીના જ પૂર્વ આયોજિત કાવતરા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. હવે મીડિયામાં ફૂટેજ મેળવવા માટે 'આપ' આવા નીચલા સ્તરના પ્રયાસો કરી રહી છે. હવે મીડિયા પણ તેમની આ ચાલ સમજી ગયું છે અને તેમને મહત્વ આપવાનું ઓછું કરી દીધું છે."
પંજાબમાં લોકશાહીની હત્યા અને મીડિયા પર દમન
જગદીશ વિશ્વકર્માએ પંજાબની આપ સરકાર પર ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, માણસનો ચહેરો એક હોય પણ કેજરીવાલના 'બહુરૂપી' ચહેરા સામે આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પંજાબમાં કેજરીવાલ સરકારે મીડિયા પર અત્યાચાર ગુજાર્યો છે. 'પંજાબ કેસરી' જેવા પ્રતિષ્ઠિત અખબારની ઓફિસ પર કોઈપણ નોટિસ વગર રેડ કરી કર્મચારીઓ સાથે મારપીટ કરવામાં આવી. સરકારની ટીકા કરનાર યુટ્યુબ ચેનલો પર રેડ પાડીને અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. જલંધરમાં અખબારના કાર્યાલયમાં ઘૂસીને પત્રકારોની ગેરકાયદે અટકાયત કરવામાં આવી. ભાજપની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ન બતાવવા માટે મીડિયા હાઉસ પર પંજાબ પોલીસ દ્વારા દબાણ કરવામાં આવે છે. આ લોકશાહી પર કાળો ડાઘ છે. તેમણે સવાલ કર્યો કે, "કેજરીવાલના 'શીશ મહેલ'ના રિપોર્ટિંગ બદલ મહિલા પત્રકાર પર ખોટી કાર્યવાહી કરવી તે ક્યાંનો ન્યાય છે? જનતાના પૈસાનો ઉપયોગ કેજરીવાલ પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે કરી રહ્યા છે."
પશ્ચિમ બંગાળમાં 'ભય અને હિંસાની પ્રયોગશાળા'
પશ્ચિમ બંગાળની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા વિશ્વકર્મા ભાવુક થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે બંગાળમાં મમતા દીદીના રાજમાં ભય અને રાજકીય હિંસાનું વાતાવરણછે. સરકારી કર્મચારી અશોક દાસ પર ટીએમસીના નેતાઓ અનન્યા બેનર્જી અને રાજુ વિશ્વાસ દ્વારા ખોટા મતદારો ન હટાવવા બદલ દબાણ કરવામાં આવતું હતું. તેમના પરિવાર અને બાળકોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી અપાતા અંતે કર્મચારીએ આત્મહત્યા કરવી પડી. બંગાળમાં રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને સાચવવા માટે દેશના નાગરિકો અને સરકારી કર્મચારીઓને હેરાન કરવામાં આવે છે.
ભાજપ ન્યાય માટે લડશે
જગદીશ વિશ્વકર્માએ અંતમાં જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં અમે ક્યારેય કોંગ્રેસ કે અન્ય પક્ષોને પત્રકાર પરિષદ કરતા રોક્યા નથી. અમે લોકશાહીમાં માનીએ છીએ. કેજરીવાલ અને ભગવંત માન સરકારના આ દબાણને જનતા સાંખી નહીં લે. બંગાળના અશોક દાસના પરિવારને ન્યાય અપાવવા માટે ભાજપ તમામ પ્રયાસો કરશે."
