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Jagannath Rath Yatra 2026: ગુજરાતમાં ક્યારે નીકળી હતી જગન્નાથની પ્રથમ રથયાત્રા, જાણો તેની પાછળનો રોચક ઈતિહાસ

Ahmedabad jagannath rath yatra 2026: અમદાવાદમાં આજે ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા નીકળી છે. ભગવાન ભક્તોને દર્શન આપવા માટે નીકળ્યા છે. રથયાત્રાને લઈને ભક્તોમાં અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે અમે તમને ગુજરાતમાં રથયાત્રાના ઈતિહાસ વિશે માહિતી આપીશું.  

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:46 AM IST
Jagannath Rath Yatra 2026: ગુજરાતમાં ક્યારે નીકળી હતી જગન્નાથની પ્રથમ રથયાત્રા, જાણો તેની પાછળનો રોચક ઈતિહાસ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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