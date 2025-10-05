“પાણી કરતા પાતળો થઈને ચાલું છું એટલે સત્તાનો અહમ કે નશો ચઢશે નહીં”: જગદીશ વિશ્વકર્મા
New Gujarat BJP Chief Jagadish Vishwakarma: પાણી કરતા પાતળો થઈને ચાલું છું એટલે સત્તાનો અહમ કે નશો ચઢશે નહીં. નવા પ્રદેશ પ્રમુખના પદગ્રહણ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું: પાટિલની જેમ નવા અધ્યક્ષ પણ ટેકનોસેવી, સારા પરિણામ મેળવીશું.અધ્યક્ષની જવાબદારી મારી એકલાની નથી, ભાજપના તમામ કાર્યકર્તાની છે: વિશ્વકર્મા
Jagadish Vishwakarma: ગુજરાત ભાજપના રાજકારણમાં એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ થયો છે. જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિદાયમાન અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલ પાસેથી પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી સંભાળી લીધી છે. શનિવારે સવારે કોબા સ્થિત કમલમ ખાતે યોજાયેલા પદગ્રહણ સમારોહમાં તેમણે સૌ કાર્યકર્તાઓને સાથે લઈને ટીમ ગુજરાત ભાજપ થકી જનતાની સેવામાં તનતોડ પ્રયાસ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષે પોતાનું સંબોધન શરૂ કરતાં જ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે, "આ પ્રદેશ અધ્યક્ષની જવાબદારી મારી એકલાની નથી, પરંતુ ભાજપના તમામ કાર્યકર્તાઓની છે." તેમણે સૌ કાર્યકર્તાઓના સાથ-સહકારથી આગળ વધવાની વાત પર ભાર મૂક્યો હતો. પદગ્રહણ સમારોહના આરંભે ગુજરાત પ્રભારી અને કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ દ્વારા વિશ્વકર્માની બિનહરીફ વરણી થયાનું ઔપચારિક રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
અહમ નહીં, નમ્રતા સાથે કાર્ય
કમલમમાં સેંકડો કાર્યકરોની પ્રથમ સભાને સંબોધતા જગદીશ વિશ્વકર્માએ સંગઠનમાં સમાનતાનો સંદેશ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, બૂથનો પ્રમુખ હોય કે જિલ્લાનો અધ્યક્ષ, આ બેઉ મારા માટે સરખા રહેશે. સંબોધન વેળા એક તબક્કે તેઓ ભાવુક થયા હતા અને જીવનના સૂત્રને યાદ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, “મારા બા હંમેશા કહેતા કે પાણી કરતાં પાતળા થઈને ચાલીએ એ શબ્દો મેં મારી જિંદગીમાં ઉતાર્યા છે. એટલે સત્તાનો અહંમ કે સત્તાનો નશો ચડશે નહીં.” આ નમ્રતા સાથેની કામગીરીની તેમની નીતિ દર્શાવે છે. પદગ્રહણ પૂર્વે તેમણે પૂર્વકાળના અધ્યક્ષો સ્વ. કેશુભાઈ પટેલ, સ્વ. મકરંદ દેસાઈ, ડો. એ.કે. પટેલ, શંકરસિંહ વાઘેલાથી લઈને સી.આર. પાટીલ સહિત તમામનો નામોલ્લેખ કરી વંદન કર્યા હતા.
મુખ્યમંત્રીનો વિશ્વાસ: નવા અધ્યક્ષ પણ ટેકનોસેવી
નવનિયુક્ત અધ્યક્ષને અભિનંદન આપતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ટેકનોલોજી પરના ભારને યાદ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા જ વિશ્વના દેશો સાથે કદમથી કદમ મિલાવી શકાય છે.
મુખ્યમંત્રીએ સી.આર. પાટીલના ટેકનોલોજીના સફળ ઉપયોગની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે, "આપણા નવા અધ્યક્ષ પણ ટેકનોસેવી છે, તેનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી સારા પરિણામ મેળવી શકીશું." આ સાથે જ તેમણે જગદીશ વિશ્વકર્માને સાકર-નારિયેળનો પડો આપીને નવી જવાબદારી માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પદગ્રહણ સમારોહ ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક જોશ અને નમ્રતાપૂર્ણ નેતૃત્વના આદર્શ સાથે આગળ વધવાનો સંકેત આપે છે.
