ગુજરાત ભાજપને મળ્યા નવા આગેવાન : જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભર્યું
Jagdish Vishwakarma : ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ બનશે જગદીશ વિશ્વકર્મા.. થોડીવાર બાદ વિજય મુહૂર્તમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ ફોર્મ ભર્યું.. મુખ્યમંત્રી બાદ હવે પ્રદેશ પ્રમુખ પણ અમદાવાદથી આવશે..
BJP Gujarat New President : ગુજરાત ભાજપના નવા સુકાની ફાઈનલ થઈ ગયા છે. ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભરવા માટે કમલમ ખાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે 12.39 વાગ્યાના વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભર્યું છે. આમ, ભાજપે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે OBC ચહેરાની પસંદગી કરી છે. હવે મુખ્યમંત્રી બાદ પ્રદેશ પ્રમુખ પણ અમદાવાદના બન્યા છે. ત્યારે આ નવી જોડી ચૂંટણી પહેલા ધૂમ મચાવશે.
જગદીશ વિશ્વકર્મા પોતાના ટેકેદારો ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા હતા. જગદીશ વિશ્વકર્મા ઓબીસી સમાજમાંથી આવે છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા હાલ રાજ્ય સરકારમાં રાજયકક્ષાના મંત્રી છે. તેઓ અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ તરીકેનો સંગઠનનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. તેમજ તેઓ અમિત શાહના ખૂબ વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે.
જગદીશ વિશ્વકર્મા (પંચાલ) વિશે વિગતવાર માહિતી અને તેમની રાજકીય કારકિર્દી :
વ્યક્તિગત પરિચય : જગદીશ ઈશ્વરભાઈ વિશ્વકર્મા (પંચાલ) ગુજરાતના એક અગ્રણી રાજકારણી છે, જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સાથે જોડાયેલા છે.
જન્મ: ૧૨ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૩.
વર્તમાન પદ: તેઓ ગુજરાત સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
મતવિસ્તાર: તેઓ ગુજરાત વિધાનસભામાં નિકોલ બેઠક (અમદાવાદ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
રાજકીય કારકિર્દી : જગદીશ વિશ્વકર્માએ એક બૂથ કાર્યકર તરીકે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને ધીમે ધીમે પક્ષમાં મહત્ત્વના હોદ્દાઓ પર પહોંચ્યા.
શરૂઆતનો પ્રવાસ : ૧૯૯૮: તેમણે ઠક્કરબાપાનગરમાં બૂથ પ્રભારી તરીકે પોતાની રાજકીય યાત્રા શરૂ કરી હતી.
પક્ષમાં મહત્ત્વના હોદ્દા :
૨૦૧૩: તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી, ગુજરાતના ઉદ્યોગ સેલ (Industry Cell) ના સંયોજક તરીકે રહ્યા હતા.
ત્યારબાદ, તેમણે કર્ણાવતી BJP અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી.
વિધાનસભા સભ્ય (MLA)
૨૦૧૨: તેઓ પ્રથમ વખત ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નિકોલ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય (MLA) તરીકે ચૂંટાયા.
૨૦૧૭: તેઓ ફરીથી નિકોલ બેઠક પરથી ચૂંટાયા.
૨૦૨૨: તેઓ ત્રીજી વખત નિકોલ બેઠક પરથી ચૂંટાઈને વિધાનસભાના સભ્ય બન્યા.
મંત્રી પદ
ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટમાં (વર્તમાન):
વર્તમાનમાં, તેઓ ગુજરાત સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે નીચેના વિભાગોની જવાબદારી સંભાળે છે:
સહકાર (Co-Operation)
લઘુ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME)
કુટીર, ખાદી અને ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો (Cottage, Khadi and Rural Industries)
મીઠા ઉદ્યોગ (Salt Industries)
પ્રોટોકોલ (સ્વતંત્ર પ્રભાર - Independent Charge)
મુદ્રણ અને સ્ટેશનરી (Printing and Stationery)
સહાયક મંત્રી તરીકે ઉદ્યોગો (Industries), માર્ગ અને મકાન (Road and Building), વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન (Forest, Environment And Climate Change).
અગાઉના પદ (સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ થી ડિસેમ્બર ૨૦૨૨):
રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન, માર્ગ અને મકાન, મીઠા ઉદ્યોગ, મુદ્રણ અને સ્ટેશનરી અને પ્રોટોકોલ વિભાગોનો હવાલો સંભાળ્યો હતો.
આમ, જગદીશ વિશ્વકર્માએ સંગઠનથી લઈને સરકાર સુધીના વિવિધ સ્તરે મહત્ત્વની ભૂમિકાઓ ભજવીને ગુજરાતના રાજકારણમાં પોતાની નોંધપાત્ર કારકિર્દી બનાવી છે.
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ માટેની ચૂંટણી
ગુજરાતમાં લગભગ ૨૦-૨૫ વર્ષ બાદ ચૂંટણી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રદેશ પ્રમુખને લઈને ચૂંટણીનું નોટિફિકેશન પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી માટે ચૂંટણીની જરૂર નહિ પડે. ડાયરેક્ટર નામ જાહેર થઈ જતા જગદીશ વિશ્વકર્માએ ફોર્મ ભરી દીધું છે.
2010 થી કેન્દ્રીય મહુડી મંડળ દ્વારા સીધા નામની જાહેરાત કરવામાં આવતી હતી. મોટાભાગે ભાજપમાં અત્યાર સુધીમાં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે સીધા નામની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે ભાજપે પહેલા ચૂંટણીનું ભૂત ઉભું કર્યું હતું, પરંતું બાદમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો હતો.
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનું નામ સમયગાળો
- કેશુભાઇ પટેલ – 1980 થી 1983
- મકરંદ દેસાઇ – 1983 થી 1985
- ડો. એકે પટેલ – 1985 થી 1986
- શંકરસિંહ વાઘેલા – 1986 થી 1991
- કાશીરામ રાણા – 1991 થી 1996
- વજુભાઇ વાળા – 1996 છી 1998
- રાજેન્દ્રસિં રાણા – 1998 થી 2005
- વજુભાઇ વાળા – 2005 થી 2006
- પરસોત્તમ રૂપાલા – 2006 થી 2010
- આરસી ફળદુ – 2010 થી 2016
- વિજય રૂપાણી – ફેબ્રુઆરી 2016 થી ઓગષ્ટ 2016
- જીતુ વાઘાણી – ઓગષ્ટ 2016 થી જુલાઇ 2020
- સીઆર પાટીલ – જુલાઇ 2020 થી સપ્ટેમ્બર 2025
આજે સવારથી જ ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ કમલમ પર પહોંચવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાજપના જુના જોગીઓ પણ કમલમ ખાતે પહોંચ્યા હતા. જોકે, જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ ફાઈનલ થતા કમલમ ખાતે વિજયની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે.
