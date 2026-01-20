Prev
હવે જગદીશ વિશ્વકર્માનો ખરો લિટમસ ટેસ્ટ! કારોબારીમાં જુના જોગીઓના પત્તા કપાયા, નવાની એન્ટ્રી

કમુરતા ઉતરતા જ ભાજપમાં નવાજૂની થઈ છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ નવી કારોબારી ટીમ જાહેર કરી છે. આવામાં તેઓએ નવી કારોબારીમાં જૂના જોગીઓના પત્તા કાપી નાંખ્યા છે. નવી કારોબારી ટીમમાં અનેક નવા ચહેરા જોવા મળશે. 
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:57 PM IST

સોમવારે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા સંગઠનાત્મક નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા સંગઠનના પ્રદેશ કારોબારીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ ભાજપ કારોબારીના સભ્યો અને વિશેષ કારોબારી સભ્યોની પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવામાં જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે સૌથી મોટો લિટમસ ટેસ્ટ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, જે વર્ષ 2027 માં આવનાર છે. આવામાં સોમવારે જાહેર થયેલી પ્રદેશ કારોબારી પર એ મુજબ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. 

કયા ચર્ચિત ચહેરાને સ્થાન મળ્યું 
કારોબારીમાં વજુભાઈ વાળાનો સમાવેશ કરાયો છે. દાયકા બાદ વજુભાઈ વાળાની સક્રિયતા રાજકારણમાં ફરી જોવા મળશે. તો સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલા, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, પૂર્વ મંત્રી આર. સી.ફળદું, પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, પૂર્વ મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પૂર્વ મંત્રી દિલીપ સંઘાણી અને સાંસદ નરહરી અમિન સહિતને સ્થાન અપાયું છે. દર્શનાબેન જરદોશ, ભાનુબેન બાબરીયા, ગૌતમ શાહ અને ઋત્વિજ પટેલ સહિતના દિગ્ગજોને નવી ટીમમાં મળ્યું સ્થાન મળ્યું છે. 

  • સુરત શહેરમાંથી પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ અને હેમાલીબેન બોઘાવાલાને સ્થાન મળ્યું છે
  • રાજકોટના રાજકારણમાં જેમનું મોટું નામ છે તેવા ભાનુબેન બાબરીયા અને ધનસુખભાઈ ભંડેરીને કારોબારીમાં સમાવાયા
  • અમદાવાદમાંથી યુવા નેતા ડૉ. ઋત્વિજ પટેલ, પૂર્વ મેયર ગૌતમભાઈ શાહ અને બિજલબેન પટેલ જેવા અનુભવી ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું 
  • ઉત્તર ગુજરાતમાંથી જયરાજસિંહ પરમાર અને નીતિનભાઈ પટેલનો સમાવેશ
  • મધ્ય-દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી નિમીષાબેન સુથાર અને હર્ષદભાઈ વસાવાની પસંદગી
  • ગાંધીનગરથી દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા અને અનિતાબેન પરમારનો સમાવેશ 

કોનું કોનું પત્તુ કપાયું 
નવા પ્રદેશ પ્રમુખ નેતાઓએ જૂના કારોબારીમાંથી અનેક નેતાઓની બાદબાકી કરી છે. જેમં કુલ 39 નેતાઓને કાપવામાં આવ્યા છે. તેમજ 19 મહિલાઓ નેતાઓનો કારોબારીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 

નવી ટીમ માટે કેટલા પડકારો
જગદીશ વિશ્વકર્માની નવી ટીમ સામે અનેક પડકારો છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવી રહી છે.  આ ઉપરાંત વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે. આવામાં આ ટીમ અત્યારથી માર્કેટમાં ઉતરશે તો ચૂંટણીમાં તેની અસર જોવા મળશે. નવી ટીમ દ્વારા આગામી રાજકીય પડકારો અને ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંગઠનને ચુસ્ત બનાવવાનો સંકેત આપ્યો છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

