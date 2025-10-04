ગુજરાત ભાજપના નવા સુકાનીની આજે તાજપોશી : પદગ્રહણ કરતા પહેલા ભવ્ય રેલી નીકળશે
Jagdish Vishwakarma : ગુજરાત ભાજપના નવા સુકાની બન્યા જગદીશ વિશ્વકર્મા. આજે સવારે 10 કલાકે ગાંધીનગરના કમલમમાં યોજાશે તાજપોશી
BJP Gujarat New President : આજે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માની તાજપોશી છે. આજે સવારે 10 કલાકે જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત ભાજપની બાગડોર સંભાળશે. આ પ્રસંગે ભવ્ય રેલી નીકળશે. તથા ભાજપના અનેક દિગ્ગજો હાજર રહેશે.
- વિશ્વકર્મા પર ભાજપને 'વિશ્વાસ'
- ગુજરાત ભાજપના સેનાપતિ 'જગદીશ'
- નામ નિશ્ચિત, માત્ર જાહેરાત બાકી
- CM, પ્રદેશ પ્રમુખ હવે અમદાવાદી
- ત્રણેય રાજકીય પાર્ટીમાં હવે 'OBC રાજ'
આજે જગદીશ વિશ્વકર્મા ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પદ ગ્રહણ કરશે. જગદીશ પંચાલ ભાજપના 13 માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે. પદગ્રહણ કરતા પહેલા તેમની ભવ્ય રેલી નીકળશે. થોડીવારમાં અમદાવાદના નિવાસસ્થાનેથી નીકળી ઈન્દીરાબ્રીજ સ્થિત સ્વાગત પોઈન્ટ પર પહોંચશે. ઈન્દિરાબ્રિજથી ભાજપના કાર્યકરો વિશાળ રેલી સ્વરૂપે પ્રદેશ કાર્યાલય પહોંચશે.
કમલમ ખાતે કેન્દ્રીય નિરીક્ષકો દ્વારા જગદીશ પંચાલના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની વરણીની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સત્તાવાર જાહેરાત બાદ જગદીશ પંચાલ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખનો હોદ્દો સંભાળશે. પદ ગ્રહણ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને વર્તમાન પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, તમામ ધારાસભ્યો સહિત નેતાઓ હાજર રહેશે.
ગઈકાલે ફોર્મ ભર્યું હતું
લાંબા સમયથી ચાલતી આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. અમદાવાદની નિકોલ બેઠકના ધારાસભ્ય અને સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને પાર્ટીનું પ્રદેશ અધ્યક્ષપદ સોંપાયું છે. 52 વર્ષીય વિશ્વકર્માએ વિજયમુહૂર્તમાં કમલમમાં ફોર્મ ભરીને ચૂંટણી અધિકારી ઉદય કાનગડને સોંપ્યું. અન્ય કોઈ દાવેદાર ન હોવાથી તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાયા. જો કે ભાજપ સત્તાવાર જાહેરાત આજે કરશે અને આજે જ જગદીશ વિશ્વકર્મા શપથગ્રહણ કરશે.
અમદાવાદને કર્મભૂમિ બનાવી
મૂળ બનાસકાંઠાના વિશ્વકર્મા અમદાવાદને કર્મભૂમિ બનાવી, અહીંથી ત્રણ વખત ધારાસભ્ય બન્યા. તેઓ અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ રહી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી, સરકારમાં MSME, વન વિભાગ સહિત અનેક પોર્ટફોલિયો સંભાળ્યા. નિર્વિવાદી અને યુવા ચહેરા પર દિલ્હી હાઈકમાન્ડે મંજૂરીની મહોર મારી છે.
મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ બંને અમદાવાદના
જગદીશ વિશ્વકર્માના નામે ઘણાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા પરંતુ આ નામ પાછળ ભાજપની રણનીતિ પણ છે. ગુજરાતમાં પહેલી વખત મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ બંને અમદાવાદમાંથી આવ્યા છે. સરકાર-સંગઠન પર અમદાવાદનો દબદબો જોવા મળશે. ગુજરાતમાં પહેલી વખત આવું બન્યું છે કે, મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ બંને અમદાવાદથી હોય.
ઓબીસી વોટબેંક પર સૌની નજર
તો ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં OBCનો દબદબો જોવા મળશે...કારણ કે ત્રણેય પાર્ટીના અધ્યક્ષ બક્ષીપંચ સમાજમાંથી આવે છે. કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, આપના ઈસુદાન ગઢવી અને ભાજપના જગદીશ વિશ્વકર્મા. બક્ષીપંચ વોટબેંક અંકે કરવા માટે ત્રણેય પક્ષોએ કમર કસી છે..
વિશ્વકર્માના નેતૃત્વમાં ભાજપ 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉતરશે. આ ચૂંટણીમાં વિશ્વકર્માની પરીક્ષા થશે...તો આ પહેલા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ જગદીશ વિશ્વકર્માની અગ્નિપરીક્ષા સાબિત થશે...પાટીલે ભાજપને જે ઊંચાઈ પર પહોંચાડ્યું છે તે સ્થાન વિશ્વકર્મા કેટલું જાળવી રાખે છે તે જોવાનું રહ્યું...
જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે પડકાર ?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણી
સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવાની જવાબદારી
સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે સંતુલન
તમામ સમાજના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે સંતુલન
બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ જિલ્લામાં મજબૂતી
જગદીશ વિશ્વકર્મા આજે પદભાર સંભાળશે, તે માટે તેમના ઘર, કમલમ કાર્યાલયને સજાવવામાં આવ્યું છે. ભાજપના કાર્યકરોમાં નવા પ્રદેશ પ્રમુખને વધાવવા ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. રેલીના રૂટ પર ભાજપના ઝંડા અને હોર્ડિંગ્સ લાગ્યા છે.
