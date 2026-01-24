Prev
"કોઈ ચમરબંધીને છોડવામાં ન આવે", માયાભાઈના દીકરાને આંટીમાં લીધા બાદ ઋષિ ભારતી બાપુનું ઘટસ્ફોટ નિવેદન

Navnit Baladhiya Assault Case: બગદાણા વિવાદમાં જયરાજ આહીરની ધરપકડ નો મામલો. ઋષી ભારતી બાપુનું નિવેદન સામે આવ્યું. એસઆઇટીની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા. કોઇ પણ ચમરબંધી હોય તો લાગવગ શાહી વગર પુરાવા મળે તો ધરપકડ થવી જ જોઇએ. કોળી સમાજના આગેવાનોએ પણ ખુબ પ્રયત્નો કર્યા. સીટની ટીમે સાબીત કર્યું ,પોલીસ પ્રશાસને પણ મહેનત કરી. ભવિષ્યમાં કોઇ દોષિત સાબિત થાય તો તેને સજા થવી જ જોઇએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:54 PM IST

"કોઈ ચમરબંધીને છોડવામાં ન આવે", માયાભાઈના દીકરાને આંટીમાં લીધા બાદ ઋષિ ભારતી બાપુનું ઘટસ્ફોટ નિવેદન

Navnit Baladhiya Assault Case: જેના પિતા આખા ગુજરાતને સંસ્કાર અને હાસ્યના પાઠ ભણાવે છે, તે પદ્મશ્રી માયાભાઈ આહિરનો પુત્ર જયરાજ આજે જેલના સળિયા ગણી રહ્યો છે.સત્તા અને સંપત્તિના નશામાં ચૂર થઈને એક નિર્દોષ યુવક પર જીવલેણ હુમલાનો આરોપી SITના સકંજામાં આવી ગયો છે. ક્યા પુરાવાના આધારે જયરાજ આહિરની ધરપકડ થઈ છે. 

"કોઈ પણ ચમરબંધીને છોડવામાં ન આવે"
ઋષિ ભારતી બાપુએ આ મામલે સ્પષ્ટ વલણ અપનાવતા SITની કામગીરીની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ પ્રશાસન અને SITની ટીમે જે રીતે તટસ્થ રહીને મહેનત કરી છે તે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. બાપુએ પોતાના નિવેદનમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે "કાયદો બધા માટે સમાન છે. આ કેસમાં ભલે ગમે તેટલો પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ કે ચમરબંધી હોય, જો પુરાવા મળે તો લાગવગશાહી રાખ્યા વગર તેની સામે કડક કાર્યવાહી અને ધરપકડ થવી જ જોઈએ."

કોળી સમાજ અને પ્રશાસનની ભૂમિકા
આ વિવાદમાં ન્યાય મેળવવા માટે કોળી સમાજના આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવેલા સતત પ્રયાસોની પણ નોંધ લેવામાં આવી છે. બાપુએ ઉમેર્યું કે, સમાજના અગ્રણીઓની રજૂઆત અને પોલીસ પ્રશાસનની અથાગ મહેનતને કારણે જ SIT સત્ય સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી છે.

ભાવનગરના બગદાણામાં નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના ચકચારી કેસમાં પોલીસના 27 દિવસના ડાયરા બાદ આખરે હાસ્ચ કલાકાર માયાભાઈ આહિરના પુત્ર જયરાજ આહિરને પોલીસે દબોચી લીધો છે. ધરપકડ પહેલા SIT સમક્ષ નિવેદન નોંધાવવા પહોંચેલા જયરાજ આહિરે પોતાનો નિર્દોષ ગણાવ્યો હતો. આ કેસની તલસ્પર્શી તપાસ માટે SITએ પુરાવા અને નિવેદનો, આરોપીઓના એકબીજા સાથેના મોબાઈલ સંપર્કો, તેમનાં લોકેશન તથા અન્ય ડિટેલ્સની ઉચ્ચ કક્ષાએ સઘન ચકાસણી કરી હતી. જે બાદ જયરાજને ફરીવાર પૂછપરછ માટે બોલાવાયો હતો, SIT દ્વારા સતત બે કલાક સુધી પૂછપરછ કર્યા બાદ જયરાજ આહીરની સંડોવણી સામે આવતા તેની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે. 

નવનીત બાલધિયાએ દાવો કર્યો હતો કે તેમના દ્વારા સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમને 15 પુરાવા આપ્યા છે. એ પુરાવા મુજબ ટીમ તપાસ કરશે તો મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી આસાનીથી પહોંચી જશે. જેના પિતાના જોક્સ પર આખું ગુજરાત ખડખડાટ હસે છે, તે માયાભાઈ આહીરના પુત્રના હિંસક ચહેરાનો આખરે પર્દાફાશ થયો છે. કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી એ વાત આજે ભાવનગર પોલીસે જયરાજને દબોચીને સાબિત કરી દીધી છે.હવે જોવાનું એ રહેશે કે લોકગાયકનો આ પુત્ર પોતાને નિર્ગોશ સાબિત કરીને પોલીસના સકંજામાંથી છૂટે છે, કે પછી કાયમ માટે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાશે.

