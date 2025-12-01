જામજોધપુર શહેરના ભાજપ મંત્રીએ કર્યો આપઘાત, એવું તો શું થયું?
BJP Leader Suicide Case : જામજોધપુર શહેર ભાજપ મંત્રીએ આત્મહત્યા કરી:પરેશ બકોરીએ ઝેરી દવા ગટગટાવી લેતા રાજકીય વર્તુળોમાં શોક, આપઘાતનું કારણ અકબંધ, પોલીસ તપાસ શરૂ
Jamnagar News : જામનગરના જામજોધપુર શહેર ભાજપ મંત્રીએ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. જામજોધપુર શહેર ભાજપના મંત્રી અને માર્કેટિંગ યાર્ડના વેપારી પરેશકુમાર બકોરીએ આપઘાત કરી મોત મીઠું કર્યું છે. અકળ કારણોસર ઝેરી દવા પી પોતાનુ જીવતર ટૂંકાવ્યું.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, જામજોધપુર શહેર ભાજપના મહામંત્રી પરેશ બકોરીએ આપઘાત કર્યો છે. સમી સાંજે ઝેરી દવા ગટગટાવીને તેમણે જીવન ટૂંકાવ્યું છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પરેશ બકોરી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં શહેર મંત્રી તરીકે કાર્યરત હતા.
જામનગર જિલ્લાના જામજોધપુર ટાઉનમાં ખરાવાડ નજીક પંચવટી નગરમાં રહેતા અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેપાર કરતા પરેશ મગનભાઈ બકોરી નામના 52 વર્ષના પટેલ વેપારીએ ગઈકાલે પોતાના ઘેર કોઈ અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા પી લઈ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
જામજોધપુર પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. તેમણે કયા કારણોસર આ પગલુ ભર્યું તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
