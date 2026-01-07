Prev
10 વર્ષમાં જામનગરના સાંસદ પૂનમ માડમની સંપત્તિ 130 કરોડ વધી, પાટિલની મિલકતમાં ઘટાડોઃ ADR રિપોર્ટ

ADR દ્વારા રિપીટ સાંસદોની સંપત્તિને લઈને સામે આવેલા લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં મહત્વની વિગતો સામે આવી છે. એડીઆર રિપોર્ટમાં દેશભરના કુલ 102 સાંસદોની સંપત્તિનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગુજરાતના સાત સાંસદો સામેલ છે. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે પૂનમ માડમની સંપત્તિમાં સૌથી મોટો વધારો થયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:12 PM IST

ADR Report Gujarat MP: એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) દ્વારા એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં વર્ષ 2014થી 2024 વચ્ચે રિટીલ થયેલા દેશના કુલ 103 સાંસદોમાંથી 102 સાંસદો દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવેલા એફિડેવિડનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સાંસદોની સંપત્તિમાં થયેલા વધારા-ઘટાડાની વિગત સામે આવી છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતના પણ કેટલાક સાંસદો સામેલ છે. 

ADR રિપોર્ટમાં સામે આવી વિગતો
ADR રિપોર્ટના ડેટા પ્રમાણે 2014થી લઈને 2024 એટલે કે 10 વર્ષમાં રિપીટ થયેલા સાંસદોની સરેરાશ મિલકતમાં 17.36 કરોડનો વધારો થયો છે. 2014મા મિકલત 15.76 કરોડ હતી, જ્યારે 2024ની ચૂંટણી અનુસાર 33.13 કરોડ છે. 

જામનગરના સાંસદ દેશમાં બીજા સ્થાને
જામનગર લોકસભા બેઠકથી સાંસદ અને ભાજપ નેતા પૂનમ માડમ દેશભરમાં સંપત્તિ વધારાના મામલે બીજા સ્થાને છે. વર્ષ 2014મા પૂનમ માડમની સંપત્તિ માત્ર 17 કરોડ હતી, જે વધીને 2024મા 130 કરોડ થઈ ગઈ છે. પૂનમ માડમની સંપત્તિમાં 747 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે કચ્છના સાંસદ વિનોદ ચાવડાની સંપત્તિમાં પણ મોટો વધારો થયો છે. વર્ષ 2014મા વિનોદ ચાવડાની સંપત્તિ 56 લાખ રૂપિયા હતી, જે વધીને 2024મા 7 કરોડ ઉપર પહોંચી ગઈ છે.

આ સાંસદોની સંપત્તિમાં વધારો
ત્યારબાદ બારડોલીના સાંસદ પ્રભુ વસાવાનું નામ સામેલ છે. 2014મા પ્રભુ વસાવાની સંપત્તિ 2 કરોડથી ઉપર હતી, જે 2024મા વધીને 4 કરોડ ઉપર પહોંચી ગઈ છે. દાહોદના સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોરની સંપત્તિમાં પણ છેલ્લા 10 વર્ષમાં વધારો થયો છે. 2014મા જસવંત સિંહની સંપત્તિ 2 કરોડ ઉપર હતી, જે 2024મા વધીને 4 કરોડ ઉપર પહોંચી છે.

જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની સંપત્તિ 2014મા 1 કરોડ ઉપર હતી, જે વધીને 3 કરોડ ઉપર પહોંચી ગઈ છે. આ સિવાય ખેડાના સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણની સંપત્તિમાં પણ વધારો થયો છે. દેવુસિંહની સંપત્તિ 2014મા 1 કરોડ ઉપર હતી, જે વધીને 3 કરોડ ઉપર પહોંચી છે.  

સીઆર પાટિલની સંપત્તિમાં ઘટાડો
કેન્દ્રીય મંત્રી અને ગુજરાત ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટિલની સંપત્તિમાં ઘટાડો થયો છે. 2014મા સીઆર પાટિલની સંપત્તિ 74 કરોડથી વધારે હતી, જે 2024મા ઘટીને 39 કરોડ થઈ છે. એટલે કે પાટિલની સંપત્તિમાં 47 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે

