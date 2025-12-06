જામનગરમાં વધુ એક 'ખ્યાતિકાંડ'! 35 દર્દી બન્યા ભોગ, જરૂર વગર બેસાડ્યા સ્ટેન્ટ
જામનગર શહેરમાં વધુ એક ખાનગી હોસ્પિટલની PMJAY યોજનામાં મોટી ગેરરીતિ સામે આવી છે. JCC હાર્ટ ઇન્સ્ટીયુટ બાદ ઓશવાળ આયુષ હોસ્પિટલમાં PMJAYનું ભોપાળું બહાર આવ્યું છે. જે બાદ હોસ્પિટલ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
જામનગર શહેરમાં PMJAY (પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના) સંબંધિત ગંભીર ગેરરીતિનું વધુ એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલાં JCC હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સામે ગેરરીતિના આરોપો બહાર આવ્યા બાદ હવે દિગ્વિજય પ્લોટ વિસ્તારમાં આવેલી ઓશવાળ આયુષ હોસ્પિટલ સામે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે કડક પગલાં લીધા છે. શહેરમાં આ ઘટનાએ આરોગ્ય વ્યવસ્થાની પારદર્શિતા અંગે ફરી ચર્ચાઓ શરૂ કરી દીધી છે.
35 જેટલાં દર્દીઓને જરૂરિયાત ન હોવા છતાં સ્ટેન્ટ લગાવ્યા
પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે હોસ્પિટલ દ્વારા PMJAY યોજનામાં 35 જેટલાં દર્દીઓને જરૂરિયાત ન હોવા છતાં હૃદય સંબંધિત સ્ટેન્ટ લગાવી યોજનામાંથી રૂપિયા 42 લાખ જેટલી રકમ ક્લેઇમ કરી લેવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આમાંથી મોટાભાગના કેસોમાં દર્દીઓને સ્ટેન્ટની જરૂરિયાત ના હોવા છતાં તેમની સારવાર કરી સ્ટેન્ટ બેસાડવામાં આવ્યા હતા.
હોસ્પિટલને રૂપિયા 1.26 કરોડનો દંડ
આ સમગ્ર મામલો સામે આવતા રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વિભાગ દ્વારા હોસ્પિટલને રૂપિયા 1.26 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ઓશવાળ આયુષ હોસ્પિટલનો કાર્ડિયોલોજી વિભાગ PMJAY યોજનામાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી હવે આ વિભાગ યોજનામાંથી કોઈપણ પ્રકારની સારવારના ક્લેમ કરી શકશે નહીં.
મુખ્ય તબીબ ડૉ. શ્રીપદ ભિવાસ્કર સસ્પેન્ડ
મહત્વની કાર્યવાહી તરીકે હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજી વિભાગના મુખ્ય તબીબ ડૉ. શ્રીપદ ભિવાસ્કરને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણય બાદ શહેરમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં ભારે ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે. PMJAY જેવી સરકારી યોજનાઓ ગરીબ અને વંચિત લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે અને તેમાં આ પ્રકારની ગેરરીતિ ગંભીર ઘટના છે. આરોગ્ય સેવાઓમાં વિશ્વાસ જાળવવા કડક પગલાં આવશ્યક છે.
