દિલ ચીરી દે તેવી ઘટના! વૃદ્ધ દંપતીનો સજોડે આપઘાત, મૂકબધિર પુત્ર-પુત્રવધૂ પર આભ તૂટી પડ્યું
Dhol Vankiya Couple Death Over Illness : જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકાના વાંકિયા ગામમાં રહેતાં વૃદ્ધ દંપતીએ લાંબા સમયથી થયેલી શારીરિક-માનસિક બિમારીથી કંટાળીને સોમવારે સાંજે તેના ઘરે ઝેરી ટીકડા ખાઇ સજોડે આપઘાત કર્યો હતો. મૂકબધિર પુત્ર અને પુત્રવધૂ પર આભ તૂટી પડ્પડ્યું
Jamnagar News મુસ્તાક દલ/જામનગર : રાજકોટ-જામનગર હાઈવે ઉપર આવેલા ધ્રોલના વાંકીયા ગામે હૃદયદ્રાવક ઘટના બની હતી. દામજીભાઈ મુળજીભાઈ ભીમાણી (ઉ.૭૦) અને પત્ની માનુબેન (ઉ.૬૮) લાંબા સમયની બીમારીથી કંટાળી ઘઉંમાં નાંખવાના ઝેરી ટીકડા ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું છે. ઘરે કોઈ ન હોય ત્યારે બંને એ ઝેરી ઘઉંમાં નાખવાની દવા પીને જીવન ટૂંકાવ્યું છે. પતિ પત્નીએ સજોડે મોત વ્હાલુ કરતા ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પરિવાર જનોએ પોલીસને જાણ કરતા ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ આરંભી
વૃદ્ધ દંપતિએ લાંબા સમયની શારીરિક તથા માનસિક બિમારીથી કંટાળી સજોડે આપઘાત કર્યો....
જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકામાં થયેલ આ દુખદ બનાવની મળતી વિગત મુજબ ધ્રોલ તાલુકાના વાંકિયા ગામમાં રહેતા દામજીભાઇ મૂળજીભાઇ ભીમાણી (ઉ.વ.70) અને તેમના પત્ની માનુબેન દામજીભાઇ ભીમાણી (ઉ.વ. 68) નામના વૃદ્ધ દંપતિને લાંબા સમયથી શારીરિક તથા માનસિક બીમારી થઇ હતી.
બિમારીઓની સારવાર કરાવવા છતાં બિમારી મટતી ન હતી. વૃદ્ધ દંપતિને થયેલી બિમારીથી કંટાળીને સોમવારે સાંજના સમયે બન્ને ઘરે એકલા હતા, ત્યારે ઘઉંમાં નાખવાના ટીકડા સજોડે પી આપઘાતનો પ્રયાસ કરતાં દંપતિને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં વૃદ્ધ દંપતીનું મોત નિપજયાનું ફરજ પરના તબીબોએ જાહેર કર્યું હતું.
આ બનાવ અંગેની મયંકભાઇ ભીમાણી દ્વારા જાણ કરાતા પોલીસ હે.કો. જે. કે. દલસાણિયા સ્ટાફ સાથે હોસ્પિટલ પહોંચી જઇ વૃદ્ધ દંપતિના મૃતદેહને પીએમ માટે મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વાંકિયા ગામમાં રહેતાં વૃદ્ધ દંપતિએ સજોડે આપઘાત કર્યાની ઘટનાની ગામમાં અરેરાટે ફેલાઇ ગઇ હતી.
પરિવાર પર આભ તૂટ્યું
વૃદ્ધ દંપતીના મોત બાદ પુત્ર અને પુત્રવધુ પર જાણે આભ ફાટી નીકળ્યું હતું. કારણ કે, બંને મૂકબધિર છે. મૃતક દંપતીના પુત્ર મગનભાઈ અને તેમની પુત્રવધૂ બંને બોલી કે ચાલી શક્તા નથી. ત્યારે બંનેએ માતાપિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. પરિવારના મોભી ગુમાવ્યા.
અગાઉ પણ ક્રયો હતો આપગાતનો પ્રયાસ
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે, વૃદ્ધ દંપતીએ અગાઉ પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ તે અસફળ રહ્યો હતો. દામજીભાઈએ એકવાર ચાલુ રિક્ષામાંથી કૂદકો માર્યો હતો, જ્યારે મનુબેને પણ આપઘાતનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતું બંને બચી ગયા હતા.
