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જામનગરના શ્રદ્ધાળુનું અમરનાથ યાત્રામાં હાર્ટ એટેકથી નિધન: પવિત્ર ગુફાથી થોડે જ દૂર બાબા બર્ફાનીના ભક્તનું હૃદય થંભી ગયું!

Jamnagar News: જામનગરના એક શ્રદ્ધાળુનું અમરનાથ યાત્રાએ હાર્ટ એટેક આવવાના કારણે દુઃખદ અવસાન થયું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરવાની અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે ગયેલા જામનગરના રહેવાસી પ્રવીણભાઈ પરમારનું યાત્રા દરમિયાન હૃદયરોગનો હુમલો આવતા નિધન થયું છે. આ ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિવાર સહિત સમગ્ર જામનગરમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બીજી બાજુ પાર્થિવ દેહને હવાઈ માર્ગે પરત વતન લવાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST
જામનગરના શ્રદ્ધાળુનું અમરનાથ યાત્રામાં હાર્ટ એટેકથી નિધન: પવિત્ર ગુફાથી થોડે જ દૂર બાબા બર્ફાનીના ભક્તનું હૃદય થંભી ગયું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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