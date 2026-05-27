1 જૂનથી જામનગરના દરિયામાં માછીમારી કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, બહાર પડાયું જાહેરનામું

Jamnagar News: 1 જૂનથી જામનગરના દરિયામાં માછીમારી પર પ્રતિબંધ મૂકાયો. 1 જૂનથી 31 જુલાઈ સુધી દરિયાઈ વિસ્તારમાં બોટની અવરજવર પર મનાઈનો હુકમ. આગામી ચોમાસાની ઋતુમાં તોફાની દરિયા અને પ્રતિકુળ હવામાનને લઈ નિર્ણય. માછીમારોની સુરક્ષા અને જાનમાલનું જોખમ અટકાવવા જાહેરનામું બહાર પાડ્યું. સમગ્ર દરિયાકાંઠા અને ક્રિકી એરિયા માટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનું જાહેરનામું. 

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 27, 2026, 12:33 PM IST|Updated: May 27, 2026, 12:33 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

