દારૂમાં સાયનાઇડ, કારખાનામાં 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો...જામનગરથી સામે આવ્યો 'મેરઠની મુસ્કાન' જેવો ખૌફનાક કિસ્સો!

Jamnagar Crime News: યુપીના ચર્ચિત 'મેરઠ નીલા ડ્રમ કાંડ'ને લોકો હજુ ભૂલ્યા ન હતા કે ગુજરાતના જામનગરથી સામે આવેલા એક નવા મામલાએ દરેકને ચોંકાવી દીધા છે. અહીં પૃથ્વી નામની મહિલાએ આખા ગુનાની માસ્ટરમાઈન્ડ છે, તેણે મેરઠ કાંડના ખૌફને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. રસ્તાનો કાંટો બનેલા પતિને હટાવવા માટે પૃથ્વીએ પોતાના બોયફ્રેન્ડ સાથે મળીને પતિને પહેલા ઝેરી દારૂ પીવડાવ્યો, પછી કારખાનાના ભોંયતળિયા (ફ્લોર) નીચે દાટી દીધો.
હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ, જ્યારે તે બે વર્ષ સુધી આખા પરિવારથી હસતાં-હસતાં જૂઠ્ઠું બોલતી રહી કે 'પતિ ઓસ્ટ્રેલિયામાં નોકરી કરી રહ્યો છે.' જ્યારે પૃથ્વીનો નકાબ ઊતર્યો, તો પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. આ મામલો કોઈ ફિલ્મી કહાનીથી ઓછી નથી. બે વર્ષ સુધી પરિવાર અને પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરનારી પૃથ્વીના ખૂની ખેલ પરથી સગાના એક નાના પ્રશ્ને પરદો ઊંચકી દીધો.
જામનગરના દરેડ વિસ્તારનો છે કિસ્સો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના જામનગરના દરેડ વિસ્તાર સ્થિત શિવમ પાર્કની છે. મૃતકની ઓળખ જિગ્નેશ માવડિયા તરીકે થઈ છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે જિગ્નેશની પત્ની પૃથ્વીએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને તેને ઠેકાણે લગાવવાનો આખો પ્લાન તૈયાર કર્યો હતો.
જિગ્નેશને આવી રીતે ઉતાર્યો હતો મોતને ઘાટ
ઘટનાના દિવસે આરોપી પત્ની અને તેના પ્રેમીએ જિગ્નેશને પાર્ટી કરવાના બહાને પોતાના કારખાનામાં બોલાવ્યો. ત્યાં જિગ્નેશને ભરપૂર દારૂ પીવડાવવામાં આવ્યો. જ્યારે તે પૂરેપૂરો નશામાં ધૂત થઈ ગયો, તો તેના દારૂમાં જીવલેણ સાયનાઇડ ભેળવી દીધું. ઝેરી દારૂનો ઘૂંટડો ભરતાં જ જિગ્નેશનું સ્થળ પર જ દર્દનાક મોત થઈ ગયું. હત્યા પછી આરોપીઓએ પુરાવા મિટાવવામાં કોઈ કસર ન છોડી. કારખાનાની અંદર જ ગુપચુપ રીતે આશરે 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો. જિગ્નેશના શવને તે ખાડામાં નાખીને ઉપરથી પૂરી રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું, જેથી કોઈને દુર્ગંધ કે ખોદકામની શંકા પણ ન જાય.
2 વર્ષ સુધી ચાલતી રહી 'ઓસ્ટ્રેલિયા'ની ખોટી કહાની
જિગ્નેશને હંમેશા માટે ખામોશ કર્યા પછી આરોપી પત્ની પોતાના સાસરીવાળાઓ અને સગાસંબંધીઓ સામે સામાન્ય રહેતી હતી. તેનાથી જ્યારે પણ જિગ્નેશ વિશે પૂછવામાં આવતું, તે ખૂબ જ સફાઈથી કહેતી, 'જિગ્નેશ ઓસ્ટ્રેલિયા જતાં રહ્યા છે અને ત્યાં એક સારી કંપનીમાં નોકરી કરી રહ્યા છે.' જ્યારે પરિવારવાળા વાતચીત કરવા માટે જિગ્નેશનો ફોન નંબર માંગતા, તો પત્ની બહાનું બનાવી દેતી કે કંપનીના કડક નિયમોના કારણે કામ દરમિયાન ફોન પર વાત કરવાની પરવાનગી નથી. આ રીતે બે વર્ષ સુધી તે દરેકની આંખોમાં ધૂળ નાખતી રહી.
એક પ્રશ્નથી ગભરાઈ પત્ની અને ખુલ્યો ખૂની રાજ
પૃથ્વીના કાવતરાનો રાજ ત્યારે ખુલ્યો, જ્યારે હાલમાં જ પરિવારનો એક સભ્ય કામના સિલસિલામાં ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનો હતો. તેણે પત્નીને કહ્યું કે તે જિગ્નેશનો ઓસ્ટ્રેલિયાવાળો નંબર કે સરનામું આપી દે, જેથી તે ત્યાં જઈને તેમને મળી શકે. જ્યારે પત્ની ફરીથી આડાઅવળી વાતો અને બહાનાબાજી કરવા લાગી, તો સગાસંબંધીઓની શંકા ઘેરી થઈ ગઈ. પરિવારે સાફ કહી દીધું કે જો તેણે નંબર ન આપ્યો, તો તેઓ પોલીસમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવશે. જેવા જ પૃથ્વીએ પોલીસનું નામ સાંભળ્યું, તો તેના હાથ-પગ ફૂલી ગયા અને તેની ગભરાટ જોઈને સગાસંબંધીઓને ખાતરી થઈ ગઈ કે દાળમાં કંઈક કાળું છે. જ્યારે કડકાઈથી પૂછપરછ કરવામાં આવી, તો તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ કરી લીધો.
મળ્યા કંકાલના અવશેષો
હકીકત સામે આવ્યા પછી મૃતકના ભાઈ અશોક માવડિયાએ જામનગરના સિટી બી પોલીસ સ્ટેશનમાં મામલો નોંધાવ્યો. એએસપી પ્રતિભા રાવ અને એલસીબી પીઆઈ વી.બી. ચૌધરી પોલીસ ટીમ તથા કાર્યપાલક મેજિસ્ટ્રેટ સાથે સ્થળ પર પહોંચ્યા. બંને મુખ્ય આરોપીઓની નિશાનદેહી પર કારખાનાની અંદર જેસીબી અને ખોદકામના મશીનોથી 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો. ખોદકામ પછી જિગ્નેશના કંકાલના અવશેષો મળ્યા, જેમને ફોરેન્સિક (FSL) તપાસ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હવે હત્યામાં મદદ કરવા વાળા ત્રીજા શંકાસ્પદ આરોપીની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે.