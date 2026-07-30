Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Jamnagar
  • /દારૂમાં સાયનાઇડ, કારખાનામાં 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો...જામનગરથી સામે આવ્યો મેરઠની મુસ્કાન જેવો ખૌફનાક કિસ્સો!

દારૂમાં સાયનાઇડ, કારખાનામાં 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો...જામનગરથી સામે આવ્યો 'મેરઠની મુસ્કાન' જેવો ખૌફનાક કિસ્સો!

Jamnagar Crime News: મેરઠમાં પતિની હત્યા કરીને લાશને વાદળી ડ્રમમાં બંધ કરવા વાળી મુસ્કાન તો તમને યાદ જ હશે? બરાબર તેવી જ ભયાનક અને શાતિર કાવતરાખોર પત્ની હવે જામનગરમાં જોવા મળી છે. અહીં એક પરિણીતાએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને પહેલા તો પતિને 10 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં દાટી દીધો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:12 AM IST
દારૂમાં સાયનાઇડ, કારખાનામાં 10 ફૂટ ઊંડો ખાડો...જામનગરથી સામે આવ્યો 'મેરઠની મુસ્કાન' જેવો ખૌફનાક કિસ્સો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની વહેલી સવારે ધરપકડ, પુણા પોલીસ સુરત લઈ રવાના
gujarat35 min ago
2
Ajinkya Rahane47 min ago
3
breaking news1 hr ago
4
us iran war1 hr ago
5
Earthquake tremors in Ahmedabad2 hrs ago