ગુજરાતના દરિયાકાઠે RDX ઉતારવાના કેસમાં 33 વર્ષ બાદ ચુકાદો : 12 આરોપીની સજા ફટકારી
Gosabara Arms Landing Case: 1993ના ચકચારી ગોસાબારા હથિયાર લેન્ડિંગ કેસમાં 33 વર્ષ બાદ જામનગરની સ્પેશિયલ ટાડા (TADA) અદાલતે આજે ઐતિહાસિક અને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. દેશને તબાહ કરવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરતા કોર્ટે 12 આરોપીઓને સજા ફટકારી છે. સલાયામાં મોટા જથ્થામાં RDX ઉતારવામાં આવ્યું હતું.
Gosabara Arms Landing Case: 1993ના પોરબંદરના ગોસાબારા RDX લેન્ડીન્ગના ચકચારી કેસમાં જામનગરની સ્પેશ્યલ ટાડા (TADA) કોર્ટે ઐતિહાસિક અને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. જામનગરની સ્પેશિયલ ટાડા કોર્ટે 12 આરોપીને દોષીત જાહેર કર્યા છે, જેમાં 10 આરોપીને પાંચ-પાંચ વર્ષ અને બે આરોપીને સાત વર્ષની સજા ફટકારી છે.
આ કેસમાં અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ ઉપરાંત છોટા શકીલ, ટાઇગર મેમણ સહિતના 15 મોટા આરોપીઓને ભાગેડું જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કુલ 46 આરોપીઓમાંથી 11 આરોપીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે. જામનગરના સિટી B ડિવિઝનમાં આ ચકચારી કેસનો ગુનો નોંધાયો હતો. આ RDXનો ઉપયોગ મુંબઇમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને આ કેસ બાદ જ મુખ્ય અપરાધીઓ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ સહિતના બધા પાકિસ્તાન ભાગી ગયા હતા.
દોષિત 12 આરોપીઓમાં નામ
1. ઓસમાણ ઉસમાન કોરેજા
2. મહંમદ અલી મહમદુ
3. હારુન આદમ સંઘાર
4. એહમદ ઇસ્માઈલ ઓલિયા
5. આરીફ અબ્દુલ રહેમાન
6. ઇફ્તખાર અંસારી
7. એહમદ યાકુબ અંસારી
8. લક્ષ્મણ હરદાસ આહીર
9. મહંમદ સલીમ
10. ઉમર મિયાં મામૂ મિયાં
11. ઇસ્માઈલ એહમદ યુનુસ અંસારી
12. કાદિર એહમદ શેખ
25 વર્ષ લાંબી તપાસ અને કાયદાકીય લડાઈ
આ કેસની તપાસ 1993થી શરૂ થઈને છેક 2018 સુધી ચાલી હતી. આ દરમિયાન જામનગર B-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ટાડા અને આર્મ્સ એક્ટની કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ 25 વર્ષના લાંબાગાળા દરમિયાન પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓએ અનેક કડીઓ મેળવીને કુલ 46 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારી ખુલાસા થયા હતા, જેનું નેતૃત્વ રીટાયર્ડ આઈ.પી.એસ. પી.કે. ઝા, સતીષ વર્મા અને હાલ સી.બી.આઈ.ના સ્પેશ્યલ ડિરેકટર મનોજ શશીધર જેવા કાબેલ અધિકારીઓએ કર્યું હતું.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ પાસેથી તપાસ દરમિયાન અનેક હેન્ડ ગ્રેનેડ, એ.કે. 47 સિરીઝની ડઝનબંધ રાઈફલો, હજારો જીવતા કારતુસ અને લાખો રૂપિયાનો અન્ય મુદામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આ કેસમાં દાઉદ ઇબ્રાહીમ, ટાઈગર મેમણ અને અનીશ ઇબ્રાહીમ સહિતના 15 મુખ્ય સૂત્રધારો પાકિસ્તાન અને દુબઈમાં ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. જેમને ટાડા કોર્ટ દ્વારા ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કુલ 46 આરોપીઓમાંથી 11નું ચાલુ કેસ દરમિયાન મોત થયું હતું. 6ને સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમથી ડિસ્ચાર્જ કરાયા હતા અને બાકીના 29 આરોપીઓ સામે જામનગરની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચલાવવામાં આવી હતી.
સમગ્ર મામલે જામનગર પોલીસ DGP જમન ભંડેરીએ જણાવ્યું કે, આખા કેસના આંકડાઓ અનુસાર, કુલ 46 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો, જેમાંથી 11 આરોપીઓના કેસ દરમિયાન જ મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે 29 આરોપીઓ સામે કોર્ટમાં લાંબા સમય સુધી કેસ ચાલી રહ્યો હતો. તેમાંથી 6 આરોપીઓને પુરાવાના અભાવે ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા હતા, અને અંતે 15 આરોપીઓ સામે ચુકાદો આવ્યો છે, જેમાંથી 12 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ ચુકાદા બાદ જામનગર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ છે અને કોર્ટના આ નિર્ણયને આતંકવાદ સામે કડક અને સ્પષ્ટ સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
