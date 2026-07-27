/ગુજરાતમાં ફરી પેપરલીક? હવે જામનગરની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી આવી વિવાદમાં, જાણો શું છે મામલો

મુસ્તાક દલ, જામનગર: નીટ પેપર લીક બાદ 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી અને વિદ્યાર્થીઓના રોષને કારણે થયેલા આંદોલનની આગ હજું ઠંડી પડી નથી ત્યાં તો હવે ગુજરાતની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી પણ પેપરલીકની આશંકાનેચ લઈને વિવાદમાં આવી છે. ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં BAMSના શલ્ય તંત્ર-1 વિષયની પરીક્ષા પહેલાં જ મહત્વના મુદ્દાઓ વોટ્સએપ પર વાયરલ થયા છે. જાણો શું છે વિગતો.
ગુજરાતમાં પેપરલીક?
આ સમાચાર સામે આવ્યા બાદ શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં BAMSના શલ્ય તંત્ર-1 વિષયની પરીક્ષા પહેલાં જ મહત્વના મુદ્દાઓ વોટ્સએપ પર વાયરલ થયાની વિગતો સામે આવી છે. ઈન્ચાર્જ પરીક્ષા નિયામક એચ. પી. ઝાલાએ કહ્યું કે પરીક્ષા સવારે નિયમિત રીતે પૂર્ણ થઈ ત્યારબાદ સાંજના સમયે મોબાઇલ મારફતે માહિતી મળી હતી કે પરીક્ષા પહેલાં કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ વોટ્સએપ પર ફરતા હતા. યુનિવર્સિટીએ સમગ્ર મામલે તપાસ સમિતિની રચના કરી છે. આ મુદ્દે તપાસ બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરાશે.
અત્રે જણાવવાનું કે જામનગર સ્થિત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા દરમિયાન પ્રશ્નપત્રના કેટલાક મુદ્દાઓ WhatsApp પર વાયરલ થતાં પરીક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. સ્ક્વોડના સભ્યએ જણાવ્યું કે વાયરલ થયેલા મુદ્દાઓની ચકાસણી બાદ તેમાંના 12માંથી 11 પ્રશ્નો પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા નિયામકને જાણ કરવામાં આવી છે અને હવે વધુ તપાસ યુનિવર્સિટી તથા વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા કરવામાં આવશે.
કઈ રીતે સામે આવ્યો મામલો
20મી જુલાઈના રોજ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા દરમિયાન સ્ક્વોડની ફરજ પર રહેલા સભ્યોને બપોરે કોલેજના ફેકલ્ટી દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી કે WhatsApp સહિતના સોશિયલ મીડિયા પર પરીક્ષાના મુદ્દાઓ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ સ્ક્વોડ દ્વારા તાત્કાલિક મુદ્દાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી અને સમગ્ર બાબતની જાણ યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા નિયામકને કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં વાયરલ થયેલા 12 પ્રશ્નોમાંથી 11 પ્રશ્નો પ્રશ્નપત્રમાં પૂછાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, સમગ્ર ઘટનાની વધુ વિગતવાર તપાસ અને અંતિમ સ્પષ્ટતા વિષય નિષ્ણાતો તથા યુનિવર્સિટી કક્ષાએથી જ કરવામાં આવશે.