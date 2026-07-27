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ગુજરાતમાં ફરી પેપરલીક? હવે જામનગરની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી આવી વિવાદમાં, જાણો શું છે મામલો


નીટ પેપર લીક મુદ્દે દેશભરમાં હંગામો થયા બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ પેપરલીકની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ગુજરાતની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી પેપરલીકની આશંકાને લઈને વિવાદમાં આવી છે. ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં BAMSના શલ્ય તંત્ર-1 વિષયની પરીક્ષા પહેલાં જ મહત્વના મુદ્દાઓ વોટ્સએપ પર વાયરલ થયા. કઈ રીતે મામલો સામે આવ્યો, જાણો શું છે વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST
ગુજરાતમાં ફરી પેપરલીક? હવે જામનગરની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી આવી વિવાદમાં, જાણો શું છે મામલો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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