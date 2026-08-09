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જામનગરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ કોણ? 2200 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા આ 2 દિગ્ગજો વિશે જાણો!

Richest person in Jamnagar: તાજેતરમાં ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE દ્વારા વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરોના ધનવાન લોકોની યાદી આપવામાં આવી છે. આજે અમે તમને જામનગરના સૌથી ધનવાન લોકો વિશે જણાવીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:37 AM IST
જામનગરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ કોણ? 2200 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા આ 2 દિગ્ગજો વિશે જાણો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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