/જામનગરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ કોણ? 2200 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા આ 2 દિગ્ગજો વિશે જાણો!

ગુજરાતમાં વર્ષોથી લોકો વિવિધ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ઘણા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે. આ ઉદ્યોગોને કારણે રાજ્યમાં ધનવાનોની સંખ્યા પણ સતત વધી રહી છે. રાજ્યના નાના-શહેરોમાં પણ ઉદ્યોગ-વ્યવસાયને કારણે કેટલાક લોકો મોટી સંપત્તિ બનાવી રહ્યાં છે. તાજેતરમાં ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026 રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં જામનગરના સૌથી વધુ ધનવાનોના નામ સામે આવ્યા છે. આજે આપણે તેના વિશે ચર્ચા કરીશું.
જામનગરના સૌથી વધુ ધનવાન વ્યક્તિ
360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટમાં જામનગરનો પણ સમાવેશ થાય છે. જામનગરના બે વ્યક્તિઓ એવા છે, જેની સંપત્તિ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ બંને લોકોને વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ બંને વ્યક્તિઓ શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા છે.
અશોકકુમાર હરિદાસ લાલ (અશોક લાલ) જામનગરના સૌથી વધુ ધનવાન વ્યક્તિ
અશોકકુમાર હરિદાસ લાલ ગુજરાતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને શિપિંગ ક્ષેત્રના અગ્રણી છે તેઓ શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MCD) તરીકે સેવા આપે છે. જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિંગ બેંકમાં પણ સેવા આપી ચુક્યા છે. આ સાથે અશોક લાલ રાજકીય પ્રવૃત્તિ સાથે પણ જોડાયેલા છે અને જામનગર દક્ષિણ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે.
કેટલી છે અશોક લાલની સંપત્તિ
અશોક લાલની કુલ સંપત્તિની વાત કરવામાં આવે તો 2229 કરોડ રૂપિયા છે. તેઓ આ સંપત્તિ સાથે જામનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. અશોક લાલ ઉદ્યોગપતિની સાથે વિવિધ સામાજિક કાર્યો માટે જાણીતા છે.
2. લાલ જીતેન્દ્ર હરિદાસ
જામનગરના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ લાલ જીતેન્દ્ર હરિદાસ છે. તેઓ પણ શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડની સાથે જોડાયેલા છે. તેમની કુલ સંપત્તિની વાત કરવામાં આવે તો 2206 કરોડ રૂપિયા છે. જીતેન્દ્ર લાલ પણ સમાજસેવા સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ અખિલ ગુજરાત લોહાણા સમાજના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપે છે. આ સિવાય જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન પણ છે.
જામનગરમાં શૈક્ષણિક, ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં તેમનું સક્રિય યોગદાન રહેલું છે. તેઓ હરિદાસ જીવણદાસ લાલ (બાબુભાઈ લાલ) ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અને કેદાર લાલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા લોકઉપયોગી અને સેવાકીય કાર્યોનું સંચાલન કરે છે.
જામનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ
|નામ
|નામ
|કંપનીનું નામ
|નેટવર્થ (રૂપિયામાં)
|નેટવર્થ (ડોલરમાં)
|શહેર
|1
|અશોકકુમાર હરિદાસ લાલ
|શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ
|₹૨,૨૨૯ કરોડ
|$૨૩૮ મિલિયન
|જામનગર
|લોજિસ્ટિક્સ
|2
|લાલ જીતેન્દ્ર હરિદાસ
|શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ
|₹૨,૨૦૬ કરોડ
|$૨૩૬ મિલિયન
|જામનગર
|લોજિસ્ટિક્સ