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જામનગરની પાટીદાર દીકરીની કમાલ: વિક્રમ-1 રોકેટ લોન્ચિંગના ઐતિહાસિક મિશનમાં પૃથ્વી સંઘાણીએ વધાર્યું ગુજરાતનું ગૌરવ!

Jamnagar News: જામનગરની પૃથ્વીએ પ્રથમ ખાનગી ઓર્બિટલ રોકેટ વિક્રમ-1 લોન્ચ કરનાર સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ સાથે કામ કરીને દેશ સહિત ગુજરાતભરમાં જામનગર શહેરનું ગૌરવ વધાર્યું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:28 AM IST
જામનગરની પાટીદાર દીકરીની કમાલ: વિક્રમ-1 રોકેટ લોન્ચિંગના ઐતિહાસિક મિશનમાં પૃથ્વી સંઘાણીએ વધાર્યું ગુજરાતનું ગૌરવ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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