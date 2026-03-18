જામનગરનો ઐતિહાસિક ભુજિયા કોઠો નવા રંગરૂપમાં તૈયાર, આવતીકાલથી પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મુકાશે

ગુજરાતી ન્યૂઝJamnagarજામનગરનો ઐતિહાસિક ભુજિયા કોઠો નવા રંગરૂપમાં તૈયાર, આવતીકાલથી પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મુકાશે

જામનગરના પ્રતિષ્ઠિત ભુજિયા કોઠાની 19 માર્ચથી પ્રવાસીઓ મુલાકાત લઇ શકશે. ફેઝ-2માં ખંભાળીયા ગેટ, ભુજિયો કોઠો અને લાખોટા મ્યુઝિયમને હેરિટેજ ચેઇન દ્વારા જોડાશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:34 PM IST
  • ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણકાર્ય 1839થી 1852 દરમિયાન કરવામાં આવ્યુ
  • 2001ના વિનાશક ભૂકંપમાં ભુજિયા કોઠાને થયું હતું નુકસાન
  • હવે રાજ્ય સરકારના પ્રયાસથી નવા રંગરૂપમાં થયો તૈયાર

Jamnagar News: જામનગરની શાન ગણાતો ઐતિહાસિક ભુજિયા કોઠાને 19 માર્ચ એટલે કે આવતીકાલથી પ્રસાવીઓ માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે. ખંઢેર થઈ ગયેલો ભુજિયા કોઠો હવે લોકોને નવા રંગરૂપમાં જોવા મળશે. આ ઐતિહાસિક ઈમારક એક સમયે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી ઊંચી ઈમારત ગણાતી હતી. જામનગરના ઈતિહાસમાં આ ભુજિયા કોઠાનું અનેરૂ મહત્વ છે. 
 
ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. 2001મા આવેલા વિનાશક ભૂકંપને કારણે આ કોઠાને નુકસાન થયું હતું. જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત 25 કરોડના ખર્ચે ભુજિયા કોઠાના રિસ્ટોરેશન, કન્ઝર્વેશન, કન્સોલિડેશન અને રિ-પ્રોડક્શનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ભુજિયા કોઠાના વારસાને તેના ઐતિહાસિક ગૌરવ સાથે પ્રસ્થાપિત કરવા માટે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ ( ASI ) સાથે સંકલનમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી અને તેના ફેઝ-1નું લોકાર્પણ 20 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. 

ભુજિયા કોઠાનું નિર્માણકાર્ય 1839થી 1852 દરમિયાન કરવામાં આવ્યુ હતું. તે સમયે આ ઇમારતનો ઉપયોગ સુરક્ષા અને સંદેશાવ્યવહાર માટે થતો હતો. વર્ષ 2001માં આવેલા ભૂકંપથી આ ઇમારતને ક્ષતિ પહોંચી હતી. ભુજીયા કોઠાનું સ્થાપત્ય, કલાત્મક બારી, ખડકી,ઝરુ્ખા અને રંગમંડપને સદીઓ જૂની પરંપરાગત તકનીકો અનુસાર અથાગ પ્રયાસ દ્વારા ઐતિહાસિક સ્વરૂપ આપવામાં સફળતા મળી છે. આ ભવ્ય ઇમારત તેના મૂળ સ્વરૂપમાં આકાર લઇ શકે તેથી રિસ્ટોરેશન કાર્યમાં ચૂનો, ગુગળ, મુલતાની માટી, ગોખરૂ, અરીઠા, સિંદૂર સહિતની કુદરતી સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 

હેરિટેજ ચેઇનથી જામનગરના વારસાનું સંરક્ષણ
જામનગરના હેરિટેજ વારસાને સંરક્ષિત કરવા માટે આ કામગીરીના ફેઝ 2માં ખંભાળીયા ગેટ, ભુજિયો કોઠો અને રણમલ તળાવ વચ્ચેના લાખોટા મ્યુઝિયમને હેરિટેજ ચેઇન દ્વારા જોડવામાં આવી રહ્યા છે. નજીકના ભવિષ્યમાં આ તમામ ઐતિહાસિક સ્થળોએ એક જ એન્ટ્રી પોઇન્ટથી જઇ શકાશે અને તેના માટેની કામગીરી અત્યારે પ્રગતિમાં છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

