30 વર્ષમાં પહેલીવાર કમળ ખિલ્યું: ભાજપના કાવાદાવા આખરે રંગ લાવ્યા, કોંગ્રેસનો ગઢ તૂટ્યો

Gujarat Local Body Polls 2026: રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ક્લીન સ્વીપ કરી દીધી છે, પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચા જામનગરના એક એવા વોર્ડની થઈ રહી છે, જેને વર્ષો સુધી કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો. લઘુમતી બહુમતી ધરાવતા આ વિસ્તારમાં પહેલી વખત કમળ ખીલ્યું છે શું છે આખી કહાની ચાલો જાણીએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 01, 2026, 08:51 PM IST
  • જામનગરમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન 
  • કોંગ્રેસના ગઢમાં પણ કમળ ખીલતા સ્પષ્ટ સંદેશો
  • મતદાતા હવે જાતિ-ધર્મ નહીં, વિકાસના મુદ્દે મત આપ્યા

Gujarat Local Body Polls 2026: ગુજરાતની મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાજપની આંધી ચાલી છે. 15માંથી 15 મહાનગરપાલિકા ભાજપના ખાતામાં ગઈ છે અને આ જીતમાં જામનગરે નવો રાજકીય ઇતિહાસ લખી દીધો છે.

જામનગરમાં ફરી એકવાર ભાજપનો દબદબો
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે ફરી એકવાર દબદબો જમાવ્યો છે. 64 બેઠકોમાંથી ભાજપે 60 બેઠકો જીતી લીધી છે. જ્યારે વિપક્ષ માટે આ પરિણામ મોટો ઝટકો સાબિત થયું છે પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચા છે જામનગરના વોર્ડ નંબર-1ની છે. દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર બંદર અને માછીમારી આધારિત વિસ્તાર અને વર્ષો સુધી કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતો વિસ્તાર રહ્યો હતો.

જામનગરની 64 બેઠકોમાંથી ભાજપે 60 બેઠકો જીતી લીધી છે. આઝાદી બાદથી સતત અહીં કોંગ્રેસના નગરસેવકો જીતતા આવ્યા હતા, પરંતુ આ વખતે મતદાતાઓએ રાજકારણ નહીં વિકાસ પસંદ કર્યો છે.

કોંગ્રેસનો ગઢ તૂટ્યો 
વોર્ડ નંબર-1 ભાજપના ચારેય ઉમેદવાર વિજેતા, ઈતિહાસમાં પહેલીવાર કમળ ખીલ્યું. લઘુમતી સમાજની સૌથી મોટી વસતી ધરાવતા આ વિસ્તારમાં પહેલી વખત ભાજપે ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે. ભાજપના અમર મહેન્દ્રભાઈ મોદી, ઈસ્માઈલ કાદરભાઈ માણેક, ઝરીનાબેન હાજીભાઈ સુંભણીયા અને સારાબેન ઉમરભાઈ ચમાડીયા ચારેય ઉમેદવાર જંગી બહુમતીથી વિજેતા બન્યા છે.

કોંગ્રેસના ગઢમાં ખીલ્યું કમળ
આ પરિણામે અનેક રાજકીય સમીકરણોને બદલ્યા છે. કારણ કે વર્ષોથી માન્યતા હતી કે લઘુમતી વિસ્તારોમાં ભાજપને સમર્થન મળતું નથી, પરંતુ જામનગરના વોર્ડ નંબર-1એ આ માન્યતાને તોડી નાંખી છે. સ્થાનિકોમાં લાંબા સમયથી રોડ, રસ્તા, ગટર, લાઇટ, પાણી અને બંદર સાથે જોડાયેલા રોજગારીના પ્રશ્નો હતા.

જામનગરમાં 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન
લઘુમતિ વિસ્તારમાં ભાજપને સમર્થન નહીં તે માન્યતા તુટી છે.લો કોનું કહેવું છે કે વર્ષો સુધી પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું પણ વિકાસ ન મળ્યો.  એટલે આ વખતે મતપેટીમાં વિકાસનો નિર્ણય આવ્યો છે. જામનગરમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે અને હવે કોંગ્રેસના ગઢમાં પણ કમળ ખીલતા સ્પષ્ટ સંદેશો મળ્યા છે કે મતદાતા હવે જાતિ-ધર્મ નહીં પરિણામ અને વિકાસના મુદ્દા પર મત આપી રહ્યા છે. વોર્ડ નંબર-1ના નવા ચૂંટાયેલા નગરસેવકોએ પણ વિસ્તારના પ્રશ્નો ઉકેલવાની ખાતરી આપી છે. માછીમારોના પ્રશ્નો હોય...બંદર પરથી રોજગારીનો મુદ્દો હોય...અથવા પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પ્રશ્ન...હવે લોકોની નજર વચનો પર નહીં...પરિણામ પર રહેશે.

જામનગરના વોર્ડ નંબર-1એ ફક્ત ઉમેદવાર નથી જીતાડ્યા પણ ગુજરાતની રાજનીતિને નવો સંદેશ આપ્યો છે. કૉંગ્રેસના ગઢમાં કમળ ખીલ્યું છે અને વિકાસની રાજનીતિએ જીતનો નવો અધ્યાય લખ્યો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

