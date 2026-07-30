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અમરેલીના ભોજલધામ ખાતે રચાયો ઇતિહાસ: પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાને ધરાવાયો 10 ફૂટ વ્યાસનો અનોખો બાજરાનો રોટલો

Jamnagar News: જામનગરની જલારામ સેવા સંસ્થા દ્વારા-ભોજલધામ (ફતેપુર-અમરેલી) ખાતે 10 ફૂટ વ્યાસનો વિશ્વવિક્રમી બાજરાનો રોટલો અર્પણ કરાયો. સંત શિરોમણી પૂજ્ય જલારામ બાપા ના ગુરુ પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાને વિશાળ કદનો રોટલો અર્પણ કરી નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કરાયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:39 PM IST
અમરેલીના ભોજલધામ ખાતે રચાયો ઇતિહાસ: પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાને ધરાવાયો 10 ફૂટ વ્યાસનો અનોખો બાજરાનો રોટલો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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