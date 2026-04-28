AAP નો કાંકરીચાળો : પોતાના ઉમેદવારની જીત પર ‘જવાહર ચાવડા જિંદાબાદ’ના નારા કેમ લાગ્યા?

Jawahar Chavda Zindabad : ભાજપમાં જેમનો હરિરસ ખાંટો થઈ ગયો છે, તે જવાહર ચાવડાનું નામનો કાંકરીચાળો કરવાનો શું અર્થ હોઈ શકે? ગોપાલ ઈટાલિયાની જીત બાદ કણજા જિલ્લા પંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારની જીત પર ફરી જવાહર ચાવડાના નામના નારા લગાવવામાં આવ્યા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:36 PM IST

Junagadh AAP Victory : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપના નેતા જવાહર ચાવડા ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. જુનાગઢમાં કણઝા બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારની જીત પર ભાજપના નેતા જવાહર ચાવડા જિંદાબાદના નારા લાગ્યા હતા. વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી જીત્યા પછી ગોપાલ ઈટાલિયાએ પણ જવાહર ચાવડાની જયના નારા લગાવ્યા હતા. આખરે શાંત જળમાં જવાહર ચાવડાના નામનો કાંકરીચાળો કરવાનો શું અર્થ. 

 ‘જવાહર ચાવડા જિંદાબાદ’  ના નારા લાગ્યા 
સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પગપેસારો કર્યો છે. નર્મદામાં આદિવાસી વિસ્તાર તથા સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક બેઠકો જીતીને આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણમાં જોરદાર એન્ટ્રી થઈ છે. ભાજપે આપ પાર્ટીને ભૂંસવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ કણજા જિલ્લા પંચાયત સીટમાં આમ આદમી પાર્ટીનો વિજય થયો હતો. આપના ઉમેદવાર પ્રવીણ ચાવડાનો જિલ્લા પંચાયતની કણજા બેઠક પરથી વિજય થયો છે. આ વખતે ‘જવાહર ચાવડા જિંદાબાદ’  ના નારા લાગ્યા હતા. જેના પર સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું હતું. 

પહેલા પણ આપ શાંત જળમાં કાંકરીચાળો કરી ચૂક્યું છે
આ પહેલા પણ ગોપાલ ઈટાલિયાએ વિસાવદર બેઠક પરથી ભવ્ય જીત મેળવી હતી ત્યારે તેઓએ અને તેમના સમર્થકોએ પુર્વ કેબીનેટ મંત્રી જવાહર ચાવડાના જય જય કારના નારા લગાવ્યા હતા. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચામાં રહ્યો હતો. ત્યારે ફરી એકવાર જવાહર ચાવડા ચર્ચામાં આવ્યા છે. આમ પેટાચૂંટણી બાદ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ જવાહર ચાવડા છવાયેલા રહ્યાં.

જવાહર ચાવડા જિંદાબાદઃ ગોપાલ ઈટાલિયાએ શાંત જળમાં પથ્થર કેમ ફેંક્યો?

આપના ઉમેદવારની જીત પર ‘જવાહર ચાવડા જિંદાબાદ’ તો નારા લાગ્યા જ, સાથે જ લોકોએ નારો લગાવીને કહ્યું કે, જવાહરભાઈ તુમ આગે બઢો હમ તુમ્હારે સાથ હૈ. 

ચાવડા આપમાં જોડાશે ખરા
જ્યારે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી કાંકરીચાળો કરે છે, ત્યારે ત્યારે જવાહર ચાવડાના આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાની ચર્ચા ઉપડે છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા જવાહર ચાવડા સાવ સાઈડલાઈન થઈ ગયા છે. દિગ્ગજ નેતાને તેમના જ મત વિસ્તારમાં એકલા પાડી દેવાયા છે. ન તો તેમની પાસે કોઈ હોદ્દો છે, ન તો પક્ષની કોઈ જવાબદારી. એક સમયના આ દિગ્ગજ નેતા સાવ હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયા છે. આ કારણે ભાજપમાં તેમનો હરિરસ ખાંટો થઈ ગયો છે તેવુ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તો સામે પક્ષે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ પણ વારંવાર જવાહર ચાવડાનું નામ લઈને તેમને સિક્રેટ આમંત્રણ આપતા હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

