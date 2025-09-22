Prev
રાજકોટમાં આજે રાદડિયાનું શક્તિ પ્રદર્શન : પિતા વિઠ્ઠલ રાદડિયાની જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પાવર બતાવશે

Jayesh Radadiya : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત પ્રવાસે... સુરતમાં ઈસ્કોન મંદિરના ભૂમિપૂજનમાં આપશે હાજરી.. તો રાજકોટમાં વલ્લભભાઈ પટેલ અને વિઠ્ઠલ રાદડિયાની પ્રતિમાનું કરશે અનાવરણ.. રાત્રે અમદાવાદમાં ગરબા મહોત્સવમાં રહેશે હાજર.. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:56 AM IST

રાજકોટમાં આજે રાદડિયાનું શક્તિ પ્રદર્શન : પિતા વિઠ્ઠલ રાદડિયાની જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પાવર બતાવશે

Rajkot News : કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. સવારે સુરતમાં ઈસ્કોન મંદિર વરાછા દ્વારા આયોજિત દાતાશ્રીઓનું સન્માન કરાશે, તો બપોરે 2:00 વાગ્યે RDC બેંકના પૂર્વ ચેરમેન વલ્લભભાઈ પટેલ અને વિઠ્ઠલભાઈ રાદડીયાની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે. સરકારથી ખફા રહેતા જયેશ રાદડિયા અચાનક ચર્ચામાં આવ્યા છે. 

જયેશ રાદડિયાની છાપ પિતાની જેમ ખેડૂત નેતા તરીકેની છે. આજે રાજકોટમાં જયેશ રાદડિયાના કાર્યક્રમમાં હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થશે. આ કાર્યક્રમમાં અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહીને રાજકોટ જિલ્લા બેન્ક ખાતે સ્વ. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની પ્રતીમાનું અનાવરણ કરવાના છે. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે સાધારણસભા જયેશ રાદડિયાના વતન જામકંડોરણામાં યોજાતી હોય છે પરંતુ, આ વર્ષે આ સભાનું આયોજન રાજકોટના રેસકોર્સ મેદાનમાં આયોજિત કરાઈ છે. જેથી નવી રાજકીય ચર્ચાઓને વેગ મળ્યો છે. 

કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. રાજકોટના રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડમાં સહકારી મહાસભામાં ઉપસ્થિત રહી ખેડૂત ખાતેદારોને સંબોધન કરશે. રાજકોટ જિલ્લા બેન્ક સહિત 5 સહકારી સંસ્થાઓની સાધારણ સભામાં ઉપસ્થિત રહેશે.રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડમાં સહકારી મહાસભામાં 50 હજાર ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહેશે. રાજકોટ જિલ્લા બેંકના ચેરમેન જયેશ રાદડિયાનું શક્તિ પ્રદર્શન માનવમાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મંત્રી મંડળના વિસ્તરણની ચર્ચા વચ્ચે આજે જયેશ રાદડિયા શક્તિ પ્રદર્શન કરશે. એટલું જ નહીં રાજકોટ જિલ્લા બેન્ક ખાતર અમિત શાહના હસ્તે સ્વ. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના મૂર્તિનું અનાવરણ કરવામાં આવશે. તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અમિત શાહના આગમન પહેલા જ રાજકોટમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

સહકારી ક્ષેત્રમાં જયેશ રાદડિયાનો દબદબો સૌ કોઈ જાણે છે. હવે તો જયેશ રાદડિયાના નામે ઈફ્કોવાળી કરવાનું પણ ટાઈટલ બોલે છે. ત્યારે આ ખેડૂત નેતા સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાનું વર્ચસ્વ ઉભું કરવા જઈ રહ્યાં છે. આ કાર્યક્રમ જયેશ રાદડિયાનું શક્તિ પ્રદર્શન બની રહેશે તેવું રાજકીય પંડિતોનું કહેવું છે. 

બીજી તરફ, જયેશ રાદડિયા માટે મંત્રીપદની ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે. મંત્રીપદની રેસમાં જયેશ રાદડિયા આગળ છે. 2027 ની ચૂંટણીને ધ્યાને રાખીને તેમની સહકારી ક્ષેત્ર તથા પાટીદાર સમાજમાં પકડને જોતા ગુજરાત સરકારમાં ન માત્ર મોટું પદ પરંતુ સંગઠનમાં પણ ખુબ જ મહત્વપુર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે. તેના માટેનો તખ્તો ઘડાઇ ચુક્યો છે અને તેના ભાગરૂપે જ તેમને દિલ્હી ખાતે હાઇકમાન્ડ દ્વારા તેડાવવામાં આવ્યા હતા. થોડા સમય પહેલા તેમણે દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે બેઠક પણ કરી હતી. 

હાલ ગુજરાતમાં તમામ નેતાઓ અને મંત્રીઓ પોતા પોતાનાં મંત્રીપદ માટે લાંબા સમયથી લોબીઇંગ કરી રહ્યા છે. આવામાં જયેશ રાદડિયાને મોટી જવાબદાર મળી શકે છે. સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર તેમને મોટો પોર્ટફોલિયો મળી શકે છે અને ગુજરાતમાં તેમનું કદ વધી શકે છે.  કારણ કે, સહકારમાં તેમનો દબદબો છે. 

બીજી તરફ, ભાજપે સહકાર ક્ષેત્રે પાવર તો મેળવ્યો છે, પરંતું મેન્ડેટને કારણે આંતરિક જૂથવાદમાં ભાજપ પાછળ પડી રહ્યું છે. તેમાં જયેશ રાદડિયા હુકમનો એક્કો બની શકે છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsJayesh radadiyaBJP gujaratRajkotજયેશ રાદડિયા

