પરીક્ષામાં હવે વાતચીત, હાથ-આંખથી કરેલા 'ઈશારા, હાવભાવ' પણ ગેરરીતિ ગણાશે! ગેરરીતિ રોકવા 6 નવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ
JEE Exam: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા જેઈઈ મેઈનની પરીક્ષામાં પારદર્શિતા લાવવા અને ગેરરીતિ રોકવા માટે નવા કડક નિયમો જાહેર કર્યા છે. જે અંતર્ગત એક સેશનમાં એકથી વધુ વખત પરીક્ષા આપવા પર વિદ્યાર્થીનું પરિણામ રદ્દ કરવામાં આવશે. તેમજ જો કોઈ ખોટા ડોક્યુમેન્ટનો ઉપયોગ કરી રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હશે તો તેવા કેસમાં પણ પરિણામ રદ્દ કરવામાં આવશે. તેમજ આ વિદ્યાર્થીઓ આગામી ૩ વર્ષ સુધી પરીક્ષા પણ નહીં આપી શકે.
JEE Exam: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા JEE મેઈનની પરીક્ષામાં પારદર્શિતા લાવવા અને ગેરરીતિને જડમૂળથી રોકવા માટે નવા અને અત્યંત કડક નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. NTA દ્વારા ગેરરીતિના નિયમોમાં 6 નવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરીને વિદ્યાર્થીઓને ચેતવણી આપી છે કે પરીક્ષા દરમિયાન હવે માત્ર બોલવું જ નહીં, પણ હાથ અને આંખના ઈશારા તેમજ મોઢાના હાવભાવથી વાતચીત કરવી પણ ગેરરીતિ ગણાશે.
ગેરરીતિ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ પર કડક કાર્યવાહી
પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ સામે હવે ખૂબ જ કડક પગલાં લેવામાં આવશે. NTA દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિયમોનો ભંગ કરનાર કોઈ પણ પરીક્ષાર્થીને સીધા ૩ વર્ષ માટે JEE મેઈન પરીક્ષા પરથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, જો કોઈ વિદ્યાર્થી એક સેશનમાં એકથી વધુ વખત પરીક્ષા આપશે, તો તેનું પરિણામ રદ્દ કરવામાં આવશે. ખોટા ડોક્યુમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને રજિસ્ટ્રેશન કરશે, તો પણ તેનું પરિણામ રદ્દ થશે અને આવા વિદ્યાર્થીઓ આગામી ૩ વર્ષ સુધી પરીક્ષા આપી શકશે નહીં.
ગેરરીતિના નિયમોમાં ૬ નવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ
NTA એ ગેરરીતિ રોકવા માટે અત્યાધુનિક બાયોમેટ્રિક્સ, વિડિયોગ્રાફી અને AI-આધારિત કેમેરાનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે. જાન્યુઆરી અને એપ્રિલ 2025ના સેશનમાં અનુક્રમે 39 અને 110 વિદ્યાર્થીઓ ગેરરીતિના કેસમાં ઝડપાયા બાદ નિયમો વધુ કડક બનાવાયા છે. હવે આ તમામ નવી બાબતો ગેરરીતિમાં ગણાશે:
- પરીક્ષા દરમિયાન ઈશારો કરવો, હાથ-મોઢાના હાવભાવથી વાતચીત કરવી, કે આજુબાજુમાં ફાંફા મારવા.
- પેપર કે ડેસ્ક ઉપર રફ વર્ક કરવું (ફક્ત આપેલ શીટ પર જ રફ વર્ક કરવું).
- કોમ્પ્યુટર હેક કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, USB, હેકિંગ ટૂલ, સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ, ફોટો/સ્કેનર એપનો ઉપયોગ કરવો.
- પરીક્ષાના સ્ટાફ સાથે ગેરવર્તન કરવું કે ધમકી આપવી.
- મોર્ફ કરેલો ફોટો અથવા સિગ્નેચર અપલોડ કરવી.
- એક સેશનમાં એક કરતા વધારે વખત પરીક્ષા આપવી.
1 અને 2 ડિસેમ્બરે અરજીમાં સુધારો કરી શકાશે
જાન્યુઆરીમાં યોજાનારી JEEની પ્રથમ સેશનની પરીક્ષા માટેની રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. તેમ છતાં, જો રજિસ્ટ્રેશન દરમિયાન કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય, તો NTA દ્વારા 1 અને 2 ડિસેમ્બરના રોજ કરેક્શન વિન્ડો ખોલવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું નામ, શૈક્ષણિક વિગતો, પરીક્ષાનું શહેર, માધ્યમ, જન્મ તારીખ, કેટેગરી, તેમજ આધાર વિગતોમાં ફેરફાર કરી શકશે.
