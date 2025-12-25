Prev
ગુજરાતના રાજકારણના મોટા સમાચાર, જેઠા ભરવાડનું વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું

Gujarat Politics: જેઠા ભરવાડે ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ છે. રાજીનામું આપવા પાછળ તેમણે શું કારણ આપ્યું તે પણ જાણો. 
 

Dec 25, 2025, 01:58 PM IST

ગુજરાતના રાજકારણના મોટા સમાચાર, જેઠા ભરવાડનું વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું

ગુજરાતના રાજકારણમાંથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડ (આહીર)એ ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપી દીધુ છે. રાજીનામું આપવા પાછળનું કારણ અન્ય હોદ્દાના કામની વ્યસ્તતા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે જેઠા ભરવાડ પંચમહાલના શહેરાના ધારાસભ્ય છે. મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મંત્રીશ્રી રત્નાકરજીની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રીના નિવાસસ્થાને જેઠા ભરવાડે રાજીનામું સોંપ્યું. અધ્યક્ષશ્રી શંકર ચૌધરીએ રાજીનામાનો સ્વીકાર પણ કરી લીધો છે. 

રાજીનામા વિશે શું કહ્યું જેઠા ભરવાડે?
રાજીનામું આપવા અંગે જેઠા ભરવાડે કહ્યું તે તેમણે સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપ્યું છે. અન્યને તક મળે એટલે આ નિર્ણય લીધો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રાજીનામા વિશે કોઈ વિખવાદ નથી. અત્રે જણાવવાનું કે તેઓ પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન પણ છે. 

Jethabhai BharwadDeputy SpeakerGujarat Vidhan Sabha

