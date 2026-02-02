Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બગદાણા વિવાદની ઝાળ જીતુ વાઘાણી સુધી કેમ પહોંચી? જાણો ભાવનગરનું રસપ્રદ રાજકારણ

Jitu Vaghani And Mayabhai Ahir : કોળી સમાજના સંમેલનમાં કેટલાક નેતાઓએ જીતુ વાઘાણીનું નામ લીધા વગર સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, આપણને જેમણે દોડાવ્યા એમને હવે દોડાવવાના છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:42 AM IST

Trending Photos

બગદાણા વિવાદની ઝાળ જીતુ વાઘાણી સુધી કેમ પહોંચી? જાણો ભાવનગરનું રસપ્રદ રાજકારણ

Gujarat Politics On Bangdana Controversy દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : બગદાણાના નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના પ્રકરણમાં ડાયરા કલાકાર માયાભાઈ આહિરના દીકરા જયરાજની ધરપકડ થવા છતાં વિવાદ હજુ ઠરવાને બદલે નવી નવી ઝાળ પકડતો જાય છે. રવિવારે ભાવનગર ખાતે કોળી સમાજે યોજેલ ન્યાય સંમેલનમાં કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણીને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા એ પછી વિવાદે હવે નવી દિશા પકડી છે. પરશોતમ સોલંકી અને હીરાલાલ સોલંકીએ આ સંમેલનથી સલામત અંતર રાખ્યું છે પરંતુ આવનારાં દિવસોમાં આ વિવાદ વધુ વકરે એવાં સ્પષ્ટ સંકેતો વર્તાય છે. 

આવું છે વાઘાણીના મતવિસ્તારનું સોશિયલ એન્જનિયરિંગ 
કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પર સળંગ ત્રણ ટર્મથી ચૂંટાય છે અને આ વિસ્તારમાં જમીની સ્તરના નેતા તરીકે તેમની મજબૂત પકડ છે. તેમના મત વિસ્તારમાં ક્ષત્રિય અને કોળી સમાજ મોટી સંખ્યામાં છે અને પાટીદાર એ પછીના ક્રમે છે. પરંતુ ડાયરાના શોખીન જીતુ વાઘાણી, ડાયરાની જ ભાષામાં કહીએ તો, અઢારે ય વરણ પર મજબૂત પ્રભાવ ધરાવતા હોવાથી દરેક ચૂંટણીમાં તેમની જીત નિશ્ચિત ગણાતી હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

શા માટે વાઘાણીને ટાર્ગેટ કરાયા?
દરેક ચૂંટણી વખતે વાઘાણી પરશોતમ સોલંકીના આશીર્વાદ મેળવે એટલે આ બેઠક પર કોળી સમુદાય વગર કહ્યે તેમનાં સમર્થનમાં મતદાન કરતો હોય છે. પરંતુ હાલમાં બગદાણા વિવાદ સંદર્ભે જીતુભાઈ કોળી સમાજની આંખે ચડી ગયા છે. તેનું પહેલું કારણ એ કે તેઓ માયાભાઈ આહિર સાથે ઘનિષ્ઠ દોસ્તી ધરાવે છે. વારંવાર બંને સાથે જોવા મળે છે. વિવાદ પછી તેમણે માયાભાઈની તરફે સમાધાન કરાવવાના પ્રયાસો કરાવ્યા હોવાની કોળી સમાજમાં છાપ પડી હોવાથી સમાજમાં તેમના પ્રત્યે કચવાટ વર્તાય છે. જે રવિવારના સંમેલનમાં સ્પષ્ટપણે વર્તાયો અને કેટલાંક નેતાઓએ 'આપણને જેમણે દોડાવ્યા એમને હવે દોડાવવાના છે' એમ કહીને ચૂંટણી સુધી વાઘાણીનો કેડો ન મૂકવાના સંકેતો આપી દીધા. 

આ પણ વાંચો :

બગદાણા વિવાદની ઝાળ વાઘાણી સુધી પહોંચી! રાજકારણમાં ‘જીતુ જમણવાર’નો અર્થ શું થાય છે, જાણો

વાઘાણીને વિરોધની નવાઈ નથી
ચૂંટણી ટાણે વિરોધ થાય ત્યારે દરેક વખતે વાઘાણી બમણી મજબૂતીથી જીતતા આવ્યા છે. ગત ચૂંટણી વખતે રાજકોટમાં પરશોતમ રૂપાલાના કેટલાંક વિધાનોના કારણે ક્ષત્રિયોમાં ઊભો થયેલો વિરોધ પણ જીતુ વાઘાણીની બેઠક સુધી પહોંચ્યો હતો. તેમની સામે જિલ્લાના કદાવર નેતા કે.કે. ગોહિલ કોંગ્રેસમાંથી ઊભા હતા અને ક્ષત્રિય સંમેલનો યોજાયા હતા. મત વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યા ધરાવતા ક્ષત્રિયોની નારાજગી વાઘાણીને ભારે પડશે એવું મનાતું હતું ત્યારે જીતુ વાઘાણી ૪૦ હજારથી વધુ મતોના રેકોર્ડબ્રેક માર્જિનથી જીત્યા હતા. 

વિરોધ એ જ વાઘાણીની ખરી તાકાત
ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ભાજપના કમિટેડ મતદારો મોટી સંખ્યામાં છે. જીતુ વાઘાણીનો જનસંપર્ક પણ અત્યંત મજબૂત છે. કેબિનેટ મંત્રી હોવા છતાં તેઓ પ્રત્યેક કાર્યકર સાથે ઘરોબો ધરાવે છે અને કોઈપણ સમયે ફૂટપાથ પર ઊભા રહીને લોકોની સાથે ચા પીતાં જોવા મળતાં હોય છે. તેમની સામે વિરોધ થાય ત્યારે બાકીના દરેક સમુદાયો એકજૂટ થઈને વાઘાણીની તરફે મતદાન કરે છે એવું ગત ચૂંટણીમાં જોવા મળ્યું હતું. જ્યાં સુધી કોળી અને ક્ષત્રિય બંને સમાજ એક થઈને વાઘાણીની વિરુદ્ધમાં એક જ દિશાએ મતદાન ન કરે ત્યાં સુધી વાઘાણીને નુકશાન થાય તેમ નથી અને એ બે સમાજ એક થઈ શકતાં નથી એ વાસ્તવિક સત્ય છે.

સોલંકી બ્રધર્સ કેમ દૂર રહ્યા?
જયરાજ આહિરની ધરપકડ સાથે નવનીત બાલધિયાને ન્યાય મળી ગયો હોવાનું કહીને, એ મુદ્દો ઊઠાવનાર હીરાલાલ સોલંકી ભાવનગરના સંમેલનથી દૂર રહ્યા હતા. પરશોતમ સોલંકીએ પણ તેનાંથી અંતર રાખ્યું હતું. તેનું મુખ્ય કારણ એ મનાય છે કે હવે એ વિવાદમાંથી અન્ય પરિબળો રાજકીય લાભ ખાટવાની વેતરણમાં છે અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સામે વિરોધનું વાતાવરણ ઊભું થતું હોય ત્યારે પરશોતમ સોલંકી કે હીરાલાલ સોલંકીની હાજરી તેમની પક્ષવિરોધી પ્રવૃત્તિમાં ખપી જાય જે સોલંકીભાઈઓને કોઈ કાળે પરવડે તેમ નથી. આથી તેમણે સંમેલનથી અંતર રાખીને પોતાનું વલણ સેફ કરી લીધું.

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Jitu Vaghani And Mayabhai Ahir : કોળી સમાજના સંમેલનમાં કેટલાક નેતાઓએ જીતુ વાઘાણીનું નામ લીધા વગર સ્પષ્ટ કહી દીધું કેઆપણને જેમણે દોડાવ્યા એમને હવે દોડાવવાના છે

Trending news