ફરી મંત્રી બનાવવાના જ હતા, તો કાઢ્યા કેમ હતા! નવા ચહેરાના નામે 3 જુના મંત્રીની કેબિનેટમાં રિ-એન્ટ્રી
Gujarat Cabinet Expansion : નવા ચહેરાઓના નામે જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ અને ઈશ્વરસિંહ પટેલની ભુપેન્દ્ર પટેલની 2.0 કેબિનેટમાં એન્ટ્રી કરાવવામાં આવી, પરંતુ મંત્રીમંડળમાં આ ત્રણેય ચહેરા નવા નથી
Gujarat Politics : ગુજરાત સરકારમાં હવે નવું મંત્રીમંડળ આવી ગયું છે અને તે પણ પૂર્ણ કક્ષાનું. એટલે કે મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 27નું મંત્રીમંડળ. સૌથી મોટી વાત એ છે કે અત્યાર સુધી ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે. ગુજરાતના સમગ્ર મંત્રીમંડળને ત્રણ વર્ષમાં બદલી દેવાઈ છે. 26 મંત્રીઓએ શપથ લીધા અને 16 નવા ચહેરાઓ ઉમેરાયા અને 6 રિપીટ કરાયા. જોકે, અહીં મજાની વાત એ છે કે, નવા ચહેરાના નામે જે 3 મંત્રીઓને લાવવામાં આવ્યા, તેમને દાદાની પહેલી સરકારમાં ઘરભેગા કરાયા હતા. જેને કાઢીને ફરી સમાવ્યા, તો કાઢ્યા હતાં શું કામ.
ગુજરાતના રાજકારણમાં એક ચહેરો, જે ક્યારેક સત્તાની ટોચ પર હોય છે, તો ક્યારેક પડદા પાછળ. સત્તાનો આ ખેલ જ કંઈક અનોખો છે. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ગુજરાતના રાજકારણના કેટલાક એવા ચહેરાઓની, જેમણે સત્તાના ઉતાર-ચઢાવનો જાત અનુભવ કર્યો છે. યાદ કરો સપ્ટેમ્બર 2021નો એ સમય, જ્યારે રૂપાણી સરકારે અચાનક રાજીનામું આપ્યું. એ સમયે એક મોટો નિર્ણય લેવાયો, રૂપાણી સરકારના તમામ મંત્રીઓને ઘરભેગા કરાયા. પક્ષની "નો-રિપીટ" ફોર્મ્યુલા હેઠળ, નવી ટીમને તક આપવાનો નિર્ણય લેવાયો. આ નિર્ણયથી ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ મંત્રી પદ ગુમાવી બેઠા હતા. આ લિસ્ટમાં સામેલ હતા કેટલાક જાણીતા નામ – જેમ કે જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ અને ઈશ્વરસિંહ પટેલ. તે સમયે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા હતી કે આ મંત્રીઓ કદાચ તેમની કામગીરીમાં નિષ્ફળ રહ્યા, એટલે તેમને પડતા મુકાયા.
પરંતુ રાજકારણ એક ચક્રવત પરિવર્તન છે. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી આવી અને આ ત્રણેય નેતાઓ ફરીથી જંગી બહુમતીથી ચૂંટાઈને વિધાનસભા પહોંચ્યા. જનતાનો વિશ્વાસ તેમણે ફરી જીત્યો હતો. અને હવે, 2022 પછીના ત્રણ વર્ષમાં, ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એક વાર એ જ ચહેરાઓ જોવા મળ્યા છે, જેમને ક્યારેક 'ઘરભેગા' કરાયા હતા. જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ અને ઈશ્વરસિંહ પટેલને ફરીથી મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
નવા ચહેરાઓના નામે જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ અને ઈશ્વરસિંહ પટેલની ભુપેન્દ્ર પટેલની 2.0 કેબિનેટમાં એન્ટ્રી કરાવવામાં આવી, પરંતુ મંત્રીમંડળમાં આ ત્રણેય ચહેરા નવા નથી. આ પહેલા પણ તેઓ વિજય રૂપાણીની કેબિનેટમાં સામેલ હતા. ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકાર બની ત્યારે આ ત્રણેય ધારાસભ્યોને મંત્રીપદમાંથી બહાર કઢાયા હતા. હવે દાદાની બીજી ટર્મની સરકારમાં તેમનો સમાવેશ કરાયો છે. જોકે, આવું જ કરવું હતું તો પહેલા કાઢવાનું નાટક કરવાની ક્યાં કઈ જરૂર જ હતી? જેને કાઢીને ફરી સમાવ્યા, તો કાઢ્યા હતાં શું કામ હતા.
આ બાબત સૂચવે છે કે, રાજકારણમાં કંઈ કાયમી હોતુ નથી. સત્તાનો ખેલ એવો છે કે, ખુરશી આજે છે, કાલે નથી, અને પરમ દિવસે ફરી તમારી પાસે પાછી આવી શકે છે.
આ ત્રણેય મંત્રીઓને સોંપાયેલા વિભાગ
- કેબિનેટ મંત્રી જિતુ વાઘાણીને કૃષિ અને સહકાર પશુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ
- કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલને આદિજાતિ વિકાસ, કુટિર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ
- રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલને જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા મંત્રાલય
જીતુ વાઘાણી
જીતુભાઈ વાઘાણી ગુજરાત ભાજપના દિગ્ગજ નેતા છે. તેઓ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ આ પહેલા પણ સરકારમાં શિક્ષણ મંત્રી તરીકે હતા. જીતુભાઈ ભાવનગર (પશ્ચિમ) મત વિભાગના ધારાસભ્ય છે.
નરેશ પટેલ, ગણદેવી
ગુજરાત સરકારના ભૂપેન્દ્ર પટેલના મુખ્યમંત્રી પદની આગેવાની હેઠળ મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ફરી એકવાર ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલને કેબિનેટ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અગાઉ પણ નરેશ પટેલ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે ફરજ નિભાવી ચૂક્યા છે. નરેશ પટેલના નામની જાહેરાત થતા જ નવસારી તથા ચીખલીમાં કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડી વધામણા કર્યા હતા. નરેશ પટેલને અપાયેલા ખાતાની વાત કરીએ તો તેમને ટ્રાયબલ ડેવલપમેન્ટ, ખાદી, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રિઝ અને રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રિઝના ખાતા સોંપવામાં આવ્યા છે. અગાઉ જ્યારે તેઓ કેબિનેટ મંત્રી બન્યા હતા ત્યારે તેમને આદિજાતિ વિકાસ, અન્ય અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના ખાતા સોંપવામાં આવ્યા હતા. નરેશ પટેલ આદિવાસી નેતા તરીકે મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે અને જેથી તેઓને ફરીથી મંત્રી પદ અપાયું છે.
ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં નરેશ પટેલ એક પ્રભાવશાળી આદિવાસી નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. રાજકીય વર્તુળોમાં તેમની આ નિમણૂકને મહત્ત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહી છે. ભાજપે વાંસદા, જે કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાય છે, તેમાં પ્રભાવ વધારવા નરેશ પટેલને આગળ કર્યા હોવાનું મનાય છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વાંસદા બેઠક પર કોંગ્રેસના અનંત પટેલને ટક્કર આપવા આ મંત્રીપદની ફાળવણી રાજકીય વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોઈ શકે છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, નરેશ પટેલે અગાઉ અન્ન અને પુરવઠા મંત્રી તરીકે સફળ કામગીરી કરી હતી, જેની નોંધ લઈને તેમને ફરી મંત્રીમંડળમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપે રાજ્યમાં કુલ ચાર આદિવાસી ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપ્યું છે, જે આદિવાસી સમાજને પ્રતિનિધિત્વ આપવાની પાર્ટીની નીતિને રેખાંકિત કરે છે.
ઈશ્વરસિંહ પટેલ
ઈશ્વરસિંહ પટેલ અંકલેશ્વર વિધાનસભા બેઠક પરથી સતત પાંચ ટર્મથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ રહ્યા છે. અગાઉ તેઓ નરેન્દ્ર મોદી અને વિજય રૂપાણી સરકારમાં પણ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. તેમણે સંસદીય સચિવ તરીકે પણ ફરજ બજાવી છે. ઇશ્વરસિંહ પટેલ કોળી સમાજમાંથી આવતાં નેતા છે. આ ઉપરાંત તેઓ પંડવાઇ સુગર ફેકટરીના ચેરમેન પણ છે. તેઓ સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ આગવું સ્થાન ધરાવે છે.
નવા મંત્રીમંડળમાં રાજકીય સંતુલન જાળવતા, પ્રદેશ અને સમાજ બંનેનો સમતોલ હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો છે. ઝોન પ્રમાણે મંત્રીમંડળની વાત કરીએ તો, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાંથી, પરષોત્તમ સોલંકી, કુંવરજી બાવળિયા, અર્જુન મોઢવાડિયા, ત્રિકમ છાંગા, કાંતિ અમૃતિયા, કૌશિક વેકરિયા, જીતુ વાઘાણી, રિવાબા જાડેજા અને પ્રદ્યુમન વાજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એટલે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના 9 ધારાસભ્યોને મંત્રી બનાવાયા.
હવે વાત દક્ષિણ ગુજરાતને કરીએ તો, આ ઝોનમાંથી 6 ધારાસભ્યો મંત્રી બન્યા. જેમાં ઈશ્વરસિંહ પટેલ, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કનુ દેસાઈ, હર્ષ સંઘવી, નરેશ પટેલ અને જયરામ ગામિતનો સમાવેશ થાય છે. તો મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો, આ ઝોનમાંથી પણ 6 મંત્રી મળ્યા. જેમાં, રમણસિંહ સોલંકી, કમલેશ પટેલ, સંજયસિંહ મહિડા, રમેશ કટારા, દર્શના વાઘેલા અને મનીષા વકીલનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો, આ ઝોનને 4 મંત્રી મળ્યા. જેમાં, ઋષિકેશ પટેલ, સ્વરૂપજી ઠાકોર, પ્રવીણ માળી અને પી.સી બરંડાનો સમાવેશ થાય છે.
જ્ઞાતિગત સમીકરણની વાત કરીએ તો —પાટીદાર સમાજના 6 મંત્રીઓએ શપથ લીધા છે. જો મુખ્યમંત્રીની ગણતરી કરીએ તો, પાટીદાર સમાજનો આંક 7 સુધી પહોંચે છે. OBCના, 8, આદિવાસી સમાજમાંથી 4, SCમાંથી 3, બ્રાહ્મણમાંથી 1 અને ક્ષત્રિય રાજપૂતમાંથી 2 મંત્રીએ શપથ લીધા છે. OBC સમાજને સૌથી વધુ 8 મંત્રી મળ્યા છે, અને ખાસ વાત એ છે કે રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ પણ OBC સમાજમાંથી આવે છે.
કઈ જ્ઞાતિને શું મળ્યું?
- પાટીદાર સમાજના 6 મંત્રીઓએ શપથ લીધા
- CMની ગણતરી કરીએ તો, પાટીદારનો આંક 7 પહોંચ્યો
- OBCના, 8, આદિવાસી સમાજમાંથી 4
- SCમાંથી 3, બ્રાહ્મણમાંથી 1 અને ક્ષત્રિય રાજપૂતમાંથી 2 મંત્રી
- OBC સમાજને સૌથી વધુ 8 મંત્રી મળ્યા છે
આદિવાસી સમાજને ચાર મંત્રીપદ મળ્યાં છે, જ્યારે SC સમાજને ત્રણ પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે. બ્રાહ્મણ સમાજને એક અને ક્ષત્રિય રાજપૂતને બે મંત્રાલય મળ્યા છે. રાજકીય રીતે જોઈએ તો, આ મંત્રીમંડળમાં પ્રદેશ અને સમાજ બંનેનું પ્રભુત્વ સંતુલિત રાખવાનો પ્રયાસ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તો કુલ મળીને — નવું મંત્રીમંડળ બેલેન્સ્ડ પોલિટિકલ ફોર્મુલાનું એક ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. ગુજરાતની નવી ટીમ હવે વિકાસ સાથે રાજકીય સંતુલનની નવી દિશા આપશે કે નહીં, એ જોવાનું રહેશે.
