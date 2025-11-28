Prev
સરકારી ભરતીની સૌથી મોટી જાહેરાત : ગુજરાત સરકારના 67 વિભાગમાં થશે મેગા ભરતી

Government Job : સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે GPSC એ નોકરીઓનો ખજાનો ખોલ્યો છે, 67 વિભાગોની 378 જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:42 PM IST

Gandhinagar News : સરકારી ભરતી માટે તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. GPSC (જીપીએસસી) દ્વારા ભરતી માટે મોટી જાહેરાત કરાઈ છે. ગુજરાત સરકારના વિવિધ 67 વિભાગો માટે જીપીએસસીએ મેગા ભરતી જાહેર કરી છે. જેના માટે આવતીકાલથી ઉમેદવારો ઉમેદવારી પત્ર ભરી શકશે. 

જીપીએસસી 67 વિભાગોની 378 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે. આગામી 13 ડિસેમ્બર ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે. GPSC દ્વારા ભરતીનું આખું કેલેન્ડર જાહેર કરાયું છે. 

જીપીએસસી દ્વારા ટ્વિટરના માધ્યમથી જણાવાયું કે, કુલ ૬૭ જાહેરાતો માટે આવતીકાલ તારીખ ૨૯-૧૧-૨૦૨૫ બપોરે ૦૧:૦૦ વાગ્યાથી https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. 

 

GSSSB તરફથી નવી ભરતીની જાહેરાત, 46 ખાલી જગ્યાઓની તક
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB)એ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળની મેડીકલ સોશિયલ વર્કર, વર્ગ-3 માટે નવી ભરતી જાહેર કરી છે. ઓજસ ગુજરાત ભરતી 2025 અંતર્ગત આ પદો માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો માટે આ ભરતી એક ઉત્તમ તક માનવામાં આવી રહી છે. ઉમેદવારો 5 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. જાહેર થયેલી કુલ 46 જગ્યામાં બિન અનામત 20, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ 4, અનુ. જાતિ 3, અનુ. જન જાતિ 7 અને સા.શૈ.પ.વર્ગ હેઠળ 12 જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે. મેડીકલ સોશિયલ વર્કર પદ માટે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી MSW (મનોચિકિત્સા), MSW અથવા MA Social Work જેવી ડિગ્રી જરૂરી છે.

વડોદરા મ્યુ. કોર્પોરેશનમાં ભરતી પ્રક્રિયા 
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 ની ખાલી પડેલી જગ્યા ભરાશે. ખાલી પડેલી 40 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. જોકે, આ ભરતી પ્રક્રિયા થાય એ પહેલાં વિવાદ સર્જાયો છે. કોર્પોરેશનના કર્મીઓ માટે 8 વર્ષનો અનુભવ ફરજિયાત કરાયો છે. તો અન્ય ઉમેદવારો માટે 5 વર્ષના અનુભવના નિયમથી વિવાદ વકર્યો છે. કર્મચારીઓની નારાજગી અને વિસંગત અનુભવ માપદંડને કારણે મુદ્દો સભામાં ગાજે તેવી શક્યતા છે. 
 

